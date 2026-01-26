Želite potpunu funkcionalnost usisivača za mokro i suvo usisavanje, ali da se ne morate oslanjati na zidnu utičnicu za struju? To, za baterijski polazni model usisivača za mokro i suvo usisavanje WD 1 Compact Battery Set i njegov kompaktni, prenosivi dizajn, nije problem. Baterija obuhvaćena kompletom ima radni kapacitet od 10 minuta i koristi tehnologiju rada u realnom vremenu kako bi se status baterije u svakom trenutku mogao očitati na integrisanom LCD displeju. Robusni plastični kontejner otporan na udarce kapaciteta sedam litara. Zahvaljujući kertridž filteru, lako je usisati suvu i vlažnu prljavštinu bez neophodne zamene filtera. Usisno crevo sa optimizovanim protokom i posebna dodatna oprema za čišćenje enterijera automobila, poput uskog nastavka i mlaznice za tapacirung, omogućavaju kompletno sakupljanje nečistoće. Dodatna oprema se može uredno složiti za vreme odmora od posla ili da bi se uređaj odložio. Dodatne karakteristike opreme: funkciju duvanja, Pull & Push sistem zaključavanja, ergonomska dršku za nošenje i praktično skladište za crevo i dodatnu opremu sa gumenom trakom. Zahvaljujući svojoj kompatibilnosti sa 18 V Kärcher Battery Power akumulatorskom platformom, baterija se može koristiti i u drugim uređajima ove platforme.