Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 1 Compact Battery Set

Nezavisan i svestran: kompaktan, baterijski WD 1 Compact Battery Set usisivač za mokro i suvo usisavanje iz 18 V Kärcher Battery Power akumulatorske platforme sa dodatnom opremom za čišćenje enterijera automobila.

Želite potpunu funkcionalnost usisivača za mokro i suvo usisavanje, ali da se ne morate oslanjati na zidnu utičnicu za struju? To, za baterijski polazni model usisivača za mokro i suvo usisavanje WD 1 Compact Battery Set i njegov kompaktni, prenosivi dizajn, nije problem. Baterija obuhvaćena kompletom ima radni kapacitet od 10 minuta i koristi tehnologiju rada u realnom vremenu kako bi se status baterije u svakom trenutku mogao očitati na integrisanom LCD displeju. Robusni plastični kontejner otporan na udarce kapaciteta sedam litara. Zahvaljujući kertridž filteru, lako je usisati suvu i vlažnu prljavštinu bez neophodne zamene filtera. Usisno crevo sa optimizovanim protokom i posebna dodatna oprema za čišćenje enterijera automobila, poput uskog nastavka i mlaznice za tapacirung, omogućavaju kompletno sakupljanje nečistoće. Dodatna oprema se može uredno složiti za vreme odmora od posla ili da bi se uređaj odložio. Dodatne karakteristike opreme: funkciju duvanja, Pull & Push sistem zaključavanja, ergonomska dršku za nošenje i praktično skladište za crevo i dodatnu opremu sa gumenom trakom. Zahvaljujući svojoj kompatibilnosti sa 18 V Kärcher Battery Power akumulatorskom platformom, baterija se može koristiti i u drugim uređajima ove platforme.

Obeležja i prednosti
Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 1 Compact Battery Set: 18 V Kärcher Battery Power zamenljiva baterija
18 V Kärcher Battery Power zamenljiva baterija
Omogućava radove nezavisno od električne mreže i time obezbeđuje maksimalnu pokretljivost. Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije. Kompatibilno sa svim uređajima na platformi baterija Kärcher Bateri Pover od 18 V.
Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 1 Compact Battery Set: Kompaktan, prenosivi dizajn
Kompaktan, prenosivi dizajn
Individualna i fleksibilna upotreba. Udoban transport.
Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 1 Compact Battery Set: Specijalni filter patrona
Specijalni filter patrona
Za suvo i mokro usisavanje bez zamene filtera.
Specijalan pribor za čišćenje unutrašnjosti automobila
  • Idealno za čišćenje unutrašnjosti automobila.
  • Za najbolji rezultat čišćenja, sve jedno da li se radi o suvoj ili mokroj, finoj ili gruboj prljavštini.
  • Za najveći komfor pri radu i fleksibilnost prilikom usisavanja.
Praktična funkcija duvanja
  • Svuda tamo, gde usisavanje nije moguće, pomaže praktična funkcija duvanja.
  • Uklanjanje prljavštine bez napora, npr. iz leja sa šljunkom.
Praktično čuvanje creva
  • Jednostavno pričvršćivanje usisnog creva gumenom trakom za transport i skladištenje.
Praktično odlaganje pribora
  • Štedi prostor, bezbedno i priručno odlaganje pribora.
„Pull & Push“ sistem zatvaranja
  • Za lako, brzo i bezbedno otvaranje i zatvaranje rezervoara.
Ergonomski oblikovana drška za nošenje
  • Omogućava komforno transportovanja uređaja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Naznačena ulazna snaga (W) 250
Usisna snaga (W) 60
Usisavanje (mbar) max. 85
Protok vazduha (l/s) max. 22
Zapremina posude (l) 7
Materijal posude Plastika
Boja komponenti Glava uređaja žuta Posuda žuta
Nominalna širina za pribor (mm) 35
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 18
Zapremina (Ah) 2,5
Vreme rada po punjenju baterije (min) cca. 10 (2,5 Ah)
Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču (min) 300
Struja punjenja (A) 0,5
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 64
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 3,1
Težina sa ambalažom (kg) 5,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 386 x 279 x 312

Scope of supply

  • Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
  • Punjač baterije: Standardni Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)
  • Dužina usisnog creva: 1.2 m
  • Materijal usisnog creva: Plastika
  • Uski nastavak
  • Nastavak za tapacir
  • Kertridž filter: 1 Kom, Celuloza

Oprema

  • Pametni displej: integrisan u bateriju
  • Funkcija duvanja
  • Čuvanje pribora na uređaju
Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 1 Compact Battery Set
Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 1 Compact Battery Set
Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 1 Compact Battery Set
Videos
Područja primene
  • Unutrašnjost vozila
  • Mobilne kućice
  • Prostorije oko kuće i bašte
  • Baštenska kućica
  • Tečnosti
  • Servisna radionica
  • Prostorija za hobi
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.