Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 1 Compact Battery Set
Nezavisan i svestran: kompaktan, baterijski WD 1 Compact Battery Set usisivač za mokro i suvo usisavanje iz 18 V Kärcher Battery Power akumulatorske platforme sa dodatnom opremom za čišćenje enterijera automobila.
Želite potpunu funkcionalnost usisivača za mokro i suvo usisavanje, ali da se ne morate oslanjati na zidnu utičnicu za struju? To, za baterijski polazni model usisivača za mokro i suvo usisavanje WD 1 Compact Battery Set i njegov kompaktni, prenosivi dizajn, nije problem. Baterija obuhvaćena kompletom ima radni kapacitet od 10 minuta i koristi tehnologiju rada u realnom vremenu kako bi se status baterije u svakom trenutku mogao očitati na integrisanom LCD displeju. Robusni plastični kontejner otporan na udarce kapaciteta sedam litara. Zahvaljujući kertridž filteru, lako je usisati suvu i vlažnu prljavštinu bez neophodne zamene filtera. Usisno crevo sa optimizovanim protokom i posebna dodatna oprema za čišćenje enterijera automobila, poput uskog nastavka i mlaznice za tapacirung, omogućavaju kompletno sakupljanje nečistoće. Dodatna oprema se može uredno složiti za vreme odmora od posla ili da bi se uređaj odložio. Dodatne karakteristike opreme: funkciju duvanja, Pull & Push sistem zaključavanja, ergonomska dršku za nošenje i praktično skladište za crevo i dodatnu opremu sa gumenom trakom. Zahvaljujući svojoj kompatibilnosti sa 18 V Kärcher Battery Power akumulatorskom platformom, baterija se može koristiti i u drugim uređajima ove platforme.
Obeležja i prednosti
18 V Kärcher Battery Power zamenljiva baterijaOmogućava radove nezavisno od električne mreže i time obezbeđuje maksimalnu pokretljivost. Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije. Kompatibilno sa svim uređajima na platformi baterija Kärcher Bateri Pover od 18 V.
Kompaktan, prenosivi dizajnIndividualna i fleksibilna upotreba. Udoban transport.
Specijalni filter patronaZa suvo i mokro usisavanje bez zamene filtera.
Specijalan pribor za čišćenje unutrašnjosti automobila
- Idealno za čišćenje unutrašnjosti automobila.
- Za najbolji rezultat čišćenja, sve jedno da li se radi o suvoj ili mokroj, finoj ili gruboj prljavštini.
- Za najveći komfor pri radu i fleksibilnost prilikom usisavanja.
Praktična funkcija duvanja
- Svuda tamo, gde usisavanje nije moguće, pomaže praktična funkcija duvanja.
- Uklanjanje prljavštine bez napora, npr. iz leja sa šljunkom.
Praktično čuvanje creva
- Jednostavno pričvršćivanje usisnog creva gumenom trakom za transport i skladištenje.
Praktično odlaganje pribora
- Štedi prostor, bezbedno i priručno odlaganje pribora.
„Pull & Push“ sistem zatvaranja
- Za lako, brzo i bezbedno otvaranje i zatvaranje rezervoara.
Ergonomski oblikovana drška za nošenje
- Omogućava komforno transportovanja uređaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Naznačena ulazna snaga (W)
|250
|Usisna snaga (W)
|60
|Usisavanje (mbar)
|max. 85
|Protok vazduha (l/s)
|max. 22
|Zapremina posude (l)
|7
|Materijal posude
|Plastika
|Boja komponenti
|Glava uređaja žuta Posuda žuta
|Nominalna širina za pribor (mm)
|35
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Zapremina (Ah)
|2,5
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|cca. 10 (2,5 Ah)
|Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču (min)
|300
|Struja punjenja (A)
|0,5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|64
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|3,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|386 x 279 x 312
Scope of supply
- Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač baterije: Standardni Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)
- Dužina usisnog creva: 1.2 m
- Materijal usisnog creva: Plastika
- Uski nastavak
- Nastavak za tapacir
- Kertridž filter: 1 Kom, Celuloza
Oprema
- Pametni displej: integrisan u bateriju
- Funkcija duvanja
- Čuvanje pribora na uređaju
Videos
Područja primene
- Unutrašnjost vozila
- Mobilne kućice
- Prostorije oko kuće i bašte
- Baštenska kućica
- Tečnosti
- Servisna radionica
- Prostorija za hobi
Pribor
Sredstva za čišćenje
