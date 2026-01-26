Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 3 Battery

Usisavanje bez ograničenja: baterijski WD 3 Battery usisivač za mokro i suvo usisavanje iz 36 V Kärcher Battery Power akumulatorske platforme obuhvata raznovrsnu dodatnu opremu za razne vrste podova i nošenje u ruci. Baterija je raspoloživa zasebno.

WD 3 Battery je jednako funkcionalan kao i usisivači za mokro i suvo usisavanje sa kablom, s tim što se ovaj ne mora uključiti u struju. U zavisnosti od baterije, njen radni kapacitet je između 15 i 30 minuta (baterija nije obuhvaćena obimom isporuke). Fleksibilan baterijski usisivač za mokro i suvo usisavanje ima i robusni plastični kontejner kapaciteta 17 litara koji je otporan na udarce, kao i kertridž filter za lako usisavanje vlažne i suve nečistoće bez neophodne zamene filtera. Usisno crevo sa optimizovanim protokom i pametan preklopnik mešovite podne mlaznice pomažu u postizanju optimalnog sakupljanja prljavštine i garantuju savršenu čistoću. Još jedan praktičan detalj jeste odvojiva drška, zahvaljujući kojoj je omogućeno postavljanje dodatne opreme direktno na usisnu cev. Praktičan parking položaj omogućava zgodno nameštanje usisnog creva i podne mlaznice za vreme odmora od posla. WD 3 Compact Battery čišćenje pretvara u zadovoljstvo, zahvaljujući dodatnim karakteristikama poput funkcije duvanja, Pull & Push sistema zaključavanja, ergonomske dršku za nošenje i praktičnog skladišta za dodatnu opremu. Zahvaljujući svojoj kompatibilnosti sa 36 V akumulatorskom platformom, baterije iz drugih 36 V Kärcher Battery Power uređaja mogu koristiti i u WD 3 Battery.

Obeležja i prednosti
Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 3 Battery: Zamenljiva baterija Kärcher Battery Power od 36 V
Zamenljiva baterija Kärcher Battery Power od 36 V
Omogućava radove nezavisno od električne mreže i time obezbeđuje maksimalnu pokretljivost. Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije. Kompatibilan sa svim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 36 V.
Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 3 Battery: Specijalni filter patrona
Specijalni filter patrona
Za suvo i mokro usisavanje bez zamene filtera.
Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 3 Battery: Praktična funkcija duvanja
Praktična funkcija duvanja
Svuda tamo, gde usisavanje nije moguće, pomaže praktična funkcija duvanja. Jednostavno odstranjivanje nečistoće npr. iz gredice sa šljunkom.
Podna mlaznica i usisno crevo
  • Za najbolji rezultat čišćenja, sve jedno da li se radi o suvoj ili mokroj, finoj ili gruboj prljavštini.
  • Za najveći komfor pri radu i fleksibilnost prilikom usisavanja.
Skidiva drška
  • Nudi mogućnost, da se različite mlaznice stave direktno na crevo za usisavanje.
  • Za najjednostavnije usisavanje takođe i na najužim prostorima.
Praktičan položaj za odlaganje
  • Kod prekida u toku rada udoban kao i brz položaj za među parkiranje usisne cevi i podne mlaznice.
Praktično odlaganje pribora
  • Sigurno odlaganje usisnog creva i pribora koje štedi prostor i uvek je nadohvat ruke.
„Pull & Push“ sistem zatvaranja
  • Za lako, brzo i bezbedno otvaranje i zatvaranje rezervoara.
Ergonomski oblikovana drška za nošenje
  • Omogućava komforno transportovanja uređaja.
Veliki transportni točkovi
  • Za bezbedan i udoban transport, čak i po neravnom terenu, kao što su baštenske staze.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Naznačena ulazna snaga (W) 300
Usisna snaga (W) 80
Usisavanje (mbar) max. 110
Protok vazduha (l/s) max. 40
Zapremina posude (l) 17
Materijal posude Plastika
Boja komponenti Glava uređaja žuta Posuda žuta Bamper uređaja žuta
Nominalna širina za pribor (mm) 35
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 36
Učinak po punjenju baterije (m²) cca. 70 (2,5 Ah) / cca. 140 (5,0 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) cca. 15 (2,5 Ah) / cca. 30 (5,0 Ah)
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 67
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 5,2
Težina sa ambalažom (kg) 8,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 388 x 340 x 503

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Dužina usisnog creva: 2 m
  • Tip usisnog creva: sa savijenom drškom
  • Materijal usisnog creva: Plastika
  • Skidiva drška
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 0.5 m
  • Nominalni prečnik usisnih cevi: 35 mm
  • Materijal usisnih cevi: Plastika
  • Usisna dizna za mokro/suvo usisavanje: kopče
  • Uski nastavak
  • Kertridž filter: 1 Kom, Celuloza
  • Filterska vrećica od netkanog tekstila: 1 Kom, Troslojni

Oprema

  • Funkcija duvanja
  • Parking pozicija
  • Čuvanje pribora na uređaju
  • Čvrst odbojnik
  • Točkovi bez kočnice: 4 Kom
Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 3 Battery
Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 3 Battery
Videos
Područja primene
  • Terasa
  • Prostorije oko kuće i bašte
  • Baštenska kućica
  • Unutrašnjost vozila
  • Tečnosti
  • Servisna radionica
  • Garaža
  • Podrum
  • Ulazni sektor
  • Prostorija za hobi
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.