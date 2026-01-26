Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 3 Battery
Usisavanje bez ograničenja: baterijski WD 3 Battery usisivač za mokro i suvo usisavanje iz 36 V Kärcher Battery Power akumulatorske platforme obuhvata raznovrsnu dodatnu opremu za razne vrste podova i nošenje u ruci. Baterija je raspoloživa zasebno.
WD 3 Battery je jednako funkcionalan kao i usisivači za mokro i suvo usisavanje sa kablom, s tim što se ovaj ne mora uključiti u struju. U zavisnosti od baterije, njen radni kapacitet je između 15 i 30 minuta (baterija nije obuhvaćena obimom isporuke). Fleksibilan baterijski usisivač za mokro i suvo usisavanje ima i robusni plastični kontejner kapaciteta 17 litara koji je otporan na udarce, kao i kertridž filter za lako usisavanje vlažne i suve nečistoće bez neophodne zamene filtera. Usisno crevo sa optimizovanim protokom i pametan preklopnik mešovite podne mlaznice pomažu u postizanju optimalnog sakupljanja prljavštine i garantuju savršenu čistoću. Još jedan praktičan detalj jeste odvojiva drška, zahvaljujući kojoj je omogućeno postavljanje dodatne opreme direktno na usisnu cev. Praktičan parking položaj omogućava zgodno nameštanje usisnog creva i podne mlaznice za vreme odmora od posla. WD 3 Compact Battery čišćenje pretvara u zadovoljstvo, zahvaljujući dodatnim karakteristikama poput funkcije duvanja, Pull & Push sistema zaključavanja, ergonomske dršku za nošenje i praktičnog skladišta za dodatnu opremu. Zahvaljujući svojoj kompatibilnosti sa 36 V akumulatorskom platformom, baterije iz drugih 36 V Kärcher Battery Power uređaja mogu koristiti i u WD 3 Battery.
Obeležja i prednosti
Zamenljiva baterija Kärcher Battery Power od 36 VOmogućava radove nezavisno od električne mreže i time obezbeđuje maksimalnu pokretljivost. Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije. Kompatibilan sa svim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 36 V.
Specijalni filter patronaZa suvo i mokro usisavanje bez zamene filtera.
Praktična funkcija duvanjaSvuda tamo, gde usisavanje nije moguće, pomaže praktična funkcija duvanja. Jednostavno odstranjivanje nečistoće npr. iz gredice sa šljunkom.
Podna mlaznica i usisno crevo
- Za najbolji rezultat čišćenja, sve jedno da li se radi o suvoj ili mokroj, finoj ili gruboj prljavštini.
- Za najveći komfor pri radu i fleksibilnost prilikom usisavanja.
Skidiva drška
- Nudi mogućnost, da se različite mlaznice stave direktno na crevo za usisavanje.
- Za najjednostavnije usisavanje takođe i na najužim prostorima.
Praktičan položaj za odlaganje
- Kod prekida u toku rada udoban kao i brz položaj za među parkiranje usisne cevi i podne mlaznice.
Praktično odlaganje pribora
- Sigurno odlaganje usisnog creva i pribora koje štedi prostor i uvek je nadohvat ruke.
„Pull & Push“ sistem zatvaranja
- Za lako, brzo i bezbedno otvaranje i zatvaranje rezervoara.
Ergonomski oblikovana drška za nošenje
- Omogućava komforno transportovanja uređaja.
Veliki transportni točkovi
- Za bezbedan i udoban transport, čak i po neravnom terenu, kao što su baštenske staze.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Naznačena ulazna snaga (W)
|300
|Usisna snaga (W)
|80
|Usisavanje (mbar)
|max. 110
|Protok vazduha (l/s)
|max. 40
|Zapremina posude (l)
|17
|Materijal posude
|Plastika
|Boja komponenti
|Glava uređaja žuta Posuda žuta Bamper uređaja žuta
|Nominalna širina za pribor (mm)
|35
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|36
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|cca. 70 (2,5 Ah) / cca. 140 (5,0 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|cca. 15 (2,5 Ah) / cca. 30 (5,0 Ah)
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|67
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|5,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|8,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|388 x 340 x 503
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Tip usisnog creva: sa savijenom drškom
- Materijal usisnog creva: Plastika
- Skidiva drška
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 0.5 m
- Nominalni prečnik usisnih cevi: 35 mm
- Materijal usisnih cevi: Plastika
- Usisna dizna za mokro/suvo usisavanje: kopče
- Uski nastavak
- Kertridž filter: 1 Kom, Celuloza
- Filterska vrećica od netkanog tekstila: 1 Kom, Troslojni
Oprema
- Funkcija duvanja
- Parking pozicija
- Čuvanje pribora na uređaju
- Čvrst odbojnik
- Točkovi bez kočnice: 4 Kom
Područja primene
- Terasa
- Prostorije oko kuće i bašte
- Baštenska kućica
- Unutrašnjost vozila
- Tečnosti
- Servisna radionica
- Garaža
- Podrum
- Ulazni sektor
- Prostorija za hobi
