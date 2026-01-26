WD 3 Battery je jednako funkcionalan kao i usisivači za mokro i suvo usisavanje sa kablom, s tim što se ovaj ne mora uključiti u struju. U zavisnosti od baterije, njen radni kapacitet je između 15 i 30 minuta (baterija nije obuhvaćena obimom isporuke). Fleksibilan baterijski usisivač za mokro i suvo usisavanje ima i robusni plastični kontejner kapaciteta 17 litara koji je otporan na udarce, kao i kertridž filter za lako usisavanje vlažne i suve nečistoće bez neophodne zamene filtera. Usisno crevo sa optimizovanim protokom i pametan preklopnik mešovite podne mlaznice pomažu u postizanju optimalnog sakupljanja prljavštine i garantuju savršenu čistoću. Još jedan praktičan detalj jeste odvojiva drška, zahvaljujući kojoj je omogućeno postavljanje dodatne opreme direktno na usisnu cev. Praktičan parking položaj omogućava zgodno nameštanje usisnog creva i podne mlaznice za vreme odmora od posla. WD 3 Compact Battery čišćenje pretvara u zadovoljstvo, zahvaljujući dodatnim karakteristikama poput funkcije duvanja, Pull & Push sistema zaključavanja, ergonomske dršku za nošenje i praktičnog skladišta za dodatnu opremu. Zahvaljujući svojoj kompatibilnosti sa 36 V akumulatorskom platformom, baterije iz drugih 36 V Kärcher Battery Power uređaja mogu koristiti i u WD 3 Battery.