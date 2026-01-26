WD 3 Battery Premium baterijski usisivač za mokro i suvo usisavanje nudi i više od maksimalne slobode kretanja tokom usisavanja – on ima čitav niz prednosti koje će vas oduševiti. One obuhvataju izuzetno čvrst kontejner od nerđajućeg čelika kapaciteta 17 litara. Zbog kertridž filtera, usisavanje kako suve, tako i vlažne nečistoće je neverovatno lako, jer nema neophodne zamene filtera. Odvojiva drška za postavljanje dodatne opreme direktno na usisnu cev sa optimizovanim protokom. Preklopnik podne mlaznice obuhvata različite umetke za savršeno sakupljanje nečistoća. Radni kapacitet između 15 i 30 minuta zahvaljujući Battery Power 36/25 ili Battery Power 36/50 litijum-jonskoj zamenljivoj bateriji (baterije nisu obuhvaćene obimom isporuke). I parking pozicija za usisnu cev i podnu mlaznicu. Dodatne pogodnosti obuhvataju funkciju duvanja, Pull & Push sistem zaključavanja, ergonomsku dršku za nošenje i izuzetno praktično skladište za dodatnu opremu. Posebnu praktična funkcionalnost predstavlja mogućnost da se, zahvaljujući akumulatorskoj platformi, baterije iz drugih 36 V Kärcher Battery Power uređaja mogu koristiti i u WD 3 Battery Power.