Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 3 Battery Premium
Verzija Premium baterijskog WD 3 Battery usisivača za mokro i suvo usisavanje iz 36 V Kärcher Battery Power akumulatorske platforme opremljena je kontejnerom od nerđajućeg čelika od 17 l. Baterija je raspoloživa zasebno.
WD 3 Battery Premium baterijski usisivač za mokro i suvo usisavanje nudi i više od maksimalne slobode kretanja tokom usisavanja – on ima čitav niz prednosti koje će vas oduševiti. One obuhvataju izuzetno čvrst kontejner od nerđajućeg čelika kapaciteta 17 litara. Zbog kertridž filtera, usisavanje kako suve, tako i vlažne nečistoće je neverovatno lako, jer nema neophodne zamene filtera. Odvojiva drška za postavljanje dodatne opreme direktno na usisnu cev sa optimizovanim protokom. Preklopnik podne mlaznice obuhvata različite umetke za savršeno sakupljanje nečistoća. Radni kapacitet između 15 i 30 minuta zahvaljujući Battery Power 36/25 ili Battery Power 36/50 litijum-jonskoj zamenljivoj bateriji (baterije nisu obuhvaćene obimom isporuke). I parking pozicija za usisnu cev i podnu mlaznicu. Dodatne pogodnosti obuhvataju funkciju duvanja, Pull & Push sistem zaključavanja, ergonomsku dršku za nošenje i izuzetno praktično skladište za dodatnu opremu. Posebnu praktična funkcionalnost predstavlja mogućnost da se, zahvaljujući akumulatorskoj platformi, baterije iz drugih 36 V Kärcher Battery Power uređaja mogu koristiti i u WD 3 Battery Power.
Obeležja i prednosti
Zamenljiva baterija Kärcher Battery Power od 36 VOmogućava radove nezavisno od električne mreže i time obezbeđuje maksimalnu pokretljivost. Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije. Kompatibilan sa svim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 36 V.
Specijalni filter patronaZa suvo i mokro usisavanje bez zamene filtera.
Praktična funkcija duvanjaSvuda tamo, gde usisavanje nije moguće, pomaže praktična funkcija duvanja. Jednostavno odstranjivanje nečistoće npr. iz gredice sa šljunkom.
Podna mlaznica i usisno crevo
- Za najbolji rezultat čišćenja, sve jedno da li se radi o suvoj ili mokroj, finoj ili gruboj prljavštini.
- Za najveći komfor pri radu i fleksibilnost prilikom usisavanja.
Skidiva drška
- Nudi mogućnost, da se različite mlaznice stave direktno na crevo za usisavanje.
- Za najjednostavnije usisavanje takođe i na najužim prostorima.
Praktičan položaj za odlaganje
- Kod prekida u toku rada udoban kao i brz položaj za među parkiranje usisne cevi i podne mlaznice.
Praktično odlaganje pribora
- Sigurno odlaganje usisnog creva i pribora koje štedi prostor i uvek je nadohvat ruke.
„Pull & Push“ sistem zatvaranja
- Za lako, brzo i bezbedno otvaranje i zatvaranje rezervoara.
Ergonomski oblikovana drška za nošenje
- Omogućava komforno transportovanja uređaja.
Veliki transportni točkovi
- Za bezbedan i udoban transport, čak i po neravnom terenu, kao što su baštenske staze.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Naznačena ulazna snaga (W)
|300
|Usisna snaga (W)
|80
|Usisavanje (mbar)
|max. 110
|Protok vazduha (l/s)
|max. 40
|Zapremina posude (l)
|17
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Boja komponenti
|Glava uređaja žuta Posuda Nerđajući čelik Bamper uređaja žuta
|Nominalna širina za pribor (mm)
|35
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|36
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|cca. 70 (2,5 Ah) / cca. 140 (5,0 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|cca. 15 (2,5 Ah) / cca. 30 (5,0 Ah)
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|67
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|5,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|8,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|388 x 340 x 525
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Tip usisnog creva: sa savijenom drškom
- Materijal usisnog creva: Plastika
- Skidiva drška
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 0.5 m
- Nominalni prečnik usisnih cevi: 35 mm
- Materijal usisnih cevi: Plastika
- Usisna dizna za mokro/suvo usisavanje: kopče
- Uski nastavak
- Kertridž filter: 1 Kom, Celuloza
- Filterska vrećica od netkanog tekstila: 1 Kom, Troslojni
Oprema
- Funkcija duvanja
- Parking pozicija
- Čuvanje pribora na uređaju
- Čvrst odbojnik
- Točkovi bez kočnice: 4 Kom
Videos
Područja primene
- Terasa
- Prostorije oko kuće i bašte
- Baštenska kućica
- Unutrašnjost vozila
- Tečnosti
- Servisna radionica
- Garaža
- Podrum
- Ulazni sektor
- Prostorija za hobi
Pribor
Sredstva za čišćenje
