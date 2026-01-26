Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 3 Battery Premium Set

Bez kabla, ali sa baterijom, kontejner od nerđajućeg čelika od 17 l i dodatna oprema za veću fleksibilnost: to je baterijski usisivač WD 3 Battery Premium Set za mokro i suvo usisavanje iz akumulatorske platforme 36 V Battery Power.

Baterija sa radnim kapacitetom od 15 minuta već je uključena u WD 3 Battery Premium Set – rad može početi odmah. Status baterije vidi se na LCD displeju baterije u svakom trenutku rada. Varijanta Premium baterijskog, moćnog usisivača za mokro i suvo usisavanje ima robustan kontejner od nerđajućeg čelika otporan na udarce. Odlikuje ga funkcionalnost usisivača za mokro i suvo usisavanje, ali bez kablovskog napajanja strujom. Usisno crevo sa optimizovanim protokom i pametan preklopnik mešovite podne mlaznice bolje sakupljaju prljavštinu i garantuju savršenu čistoću. Zahvaljujući kertridž filteru, suva i vlažna prljavština se lako usisava bez neophodne zamene filtera. Takođe je obuhvaćeno i: funkcija duvanja, odvojiva drška za direktno postavljanje dodatne opreme, parking pozicija za usisnu cev i podnu mlaznicu, Pull & Push sistem, ergonomska drška za nošenje i izuzetno praktično skladište za dodatnu opremu. WD 3 Battery Premium Set deo je 36 V Kärcher Battery Power platforme, što znači da se njegova baterija može koristiti i u drugim uređajima iz 36 V akumulatorske platforme – za veću fleksibilnost.

Obeležja i prednosti
Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 3 Battery Premium Set: Zamenljiva baterija Kärcher Battery Power od 36 V
Zamenljiva baterija Kärcher Battery Power od 36 V
Omogućava radove nezavisno od električne mreže i time obezbeđuje maksimalnu pokretljivost. Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije. Kompatibilan sa svim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 36 V.
Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 3 Battery Premium Set: Specijalni filter patrona
Specijalni filter patrona
Za suvo i mokro usisavanje bez zamene filtera.
Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 3 Battery Premium Set: Praktična funkcija duvanja
Praktična funkcija duvanja
Svuda tamo, gde usisavanje nije moguće, pomaže praktična funkcija duvanja. Jednostavno odstranjivanje nečistoće npr. iz gredice sa šljunkom.
Podna mlaznica i usisno crevo
  • Za najbolji rezultat čišćenja, sve jedno da li se radi o suvoj ili mokroj, finoj ili gruboj prljavštini.
  • Za najveći komfor pri radu i fleksibilnost prilikom usisavanja.
Skidiva drška
  • Nudi mogućnost, da se različite mlaznice stave direktno na crevo za usisavanje.
  • Za najjednostavnije usisavanje takođe i na najužim prostorima.
Praktičan položaj za odlaganje
  • Kod prekida u toku rada udoban kao i brz položaj za među parkiranje usisne cevi i podne mlaznice.
Praktično odlaganje pribora
  • Sigurno odlaganje usisnog creva i pribora koje štedi prostor i uvek je nadohvat ruke.
„Pull & Push“ sistem zatvaranja
  • Za lako, brzo i bezbedno otvaranje i zatvaranje rezervoara.
Ergonomski oblikovana drška za nošenje
  • Omogućava komforno transportovanja uređaja.
Veliki transportni točkovi
  • Za bezbedan i udoban transport, čak i po neravnom terenu, kao što su baštenske staze.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Naznačena ulazna snaga (W) 300
Usisna snaga (W) 80
Usisavanje (mbar) max. 110
Protok vazduha (l/s) max. 40
Zapremina posude (l) 17
Materijal posude Nerđajući čelik
Boja komponenti Glava uređaja žuta Posuda Nerđajući čelik Bamper uređaja žuta
Nominalna širina za pribor (mm) 35
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 36
Zapremina (Ah) 2,5
Učinak po punjenju baterije (m²) cca. 70 (2,5 Ah) / cca. 140 (5,0 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) cca. 15 (2,5 Ah)
Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču (min) 315
Struja punjenja (A) 0,5
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 67
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 5,5
Težina sa ambalažom (kg) 10
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 388 x 340 x 525

Scope of supply

  • Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Baterija: Baterija 36 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
  • Punjač baterije: Standardni punjač za 36 V Battery Power (1 kom.)
  • Dužina usisnog creva: 2 m
  • Tip usisnog creva: sa savijenom drškom
  • Materijal usisnog creva: Plastika
  • Skidiva drška
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 0.5 m
  • Nominalni prečnik usisnih cevi: 35 mm
  • Materijal usisnih cevi: Plastika
  • Usisna dizna za mokro/suvo usisavanje: kopče
  • Uski nastavak
  • Kertridž filter: 1 Kom, Celuloza
  • Filterska vrećica od netkanog tekstila: 1 Kom, Troslojni

Oprema

  • Pametni displej: integrisan u bateriju
  • Funkcija duvanja
  • Parking pozicija
  • Čuvanje pribora na uređaju
  • Čvrst odbojnik
  • Točkovi bez kočnice: 4 Kom
Videos
Područja primene
  • Terasa
  • Prostorije oko kuće i bašte
  • Baštenska kućica
  • Unutrašnjost vozila
  • Tečnosti
  • Servisna radionica
  • Garaža
  • Podrum
  • Ulazni sektor
  • Prostorija za hobi
