Baterija sa radnim kapacitetom od 15 minuta već je uključena u WD 3 Battery Premium Set – rad može početi odmah. Status baterije vidi se na LCD displeju baterije u svakom trenutku rada. Varijanta Premium baterijskog, moćnog usisivača za mokro i suvo usisavanje ima robustan kontejner od nerđajućeg čelika otporan na udarce. Odlikuje ga funkcionalnost usisivača za mokro i suvo usisavanje, ali bez kablovskog napajanja strujom. Usisno crevo sa optimizovanim protokom i pametan preklopnik mešovite podne mlaznice bolje sakupljaju prljavštinu i garantuju savršenu čistoću. Zahvaljujući kertridž filteru, suva i vlažna prljavština se lako usisava bez neophodne zamene filtera. Takođe je obuhvaćeno i: funkcija duvanja, odvojiva drška za direktno postavljanje dodatne opreme, parking pozicija za usisnu cev i podnu mlaznicu, Pull & Push sistem, ergonomska drška za nošenje i izuzetno praktično skladište za dodatnu opremu. WD 3 Battery Premium Set deo je 36 V Kärcher Battery Power platforme, što znači da se njegova baterija može koristiti i u drugim uređajima iz 36 V akumulatorske platforme – za veću fleksibilnost.