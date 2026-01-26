Baterijski WD 3 Battery Set omogućava vam rad bez uključivanja u struju, dok istovremeno uživate u punoj funkcionalnosti usisivača za mokro i suvo usisavanje. Trajanje baterije koja je obuhvaćena kompletom iznosi 15 minuta. Zahvaljujući tehnologiji rada u realnom vremenu, LCD displej baterije prikazuje njen status u svakom trenutku. Ovaj moćni uređaj ima robusni plastični kontejner kapaciteta 17 litara, koji je otporan na udarce. Kertridž filter omogućava lako usisavanje vlažne i suve nečistoće – bez potrebe za zamenom filtera. Usisno crevo sa optimizovanim protokom i pametan preklopnik mešovite podne mlaznice omogućavaju optimalno sakupljanje prljavštine i savršenu čistoću. Dodatna oprema se može direktno postaviti na usisno crevo zahvaljujući ručici koja se lako odvaja. Praktičan parking položaj omogućava zgodno nameštanje usisnog creva i podne mlaznice za vreme odmora od posla. Dodatne karakteristike opreme su: funkcija duvanja, Pull & Push sistem zaključavanja, ergonomska dršku za nošenje i izuzetno praktično skladište za dodatnu opremu. Zahvaljujući kompatibilnosti sa 36 V platformom, baterija se može koristiti i u drugim uređajima akumulatorske platforme od 36 V Kärcher Battery Power – za neograničenu slobodu kretanja.