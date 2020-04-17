WD 3 P V-17/4/20 je moćan i energetski efikasan uz potrošnju energije od samo 1000 W. Mašina, kao i usisno crevo i podna mlaznica s preklopnikom, savršeno su usklađeni – za najbolje rezultate čišćenja suve, vlažne, sitne i grube nečistoće. Usisivač za mokro i suvo usisavanje oduševljava svojim kompaktnim dizajnom i robusnom plastičnom posudom od 17 l, kablom od 4 m, usisnim crevom od 2 m i filterskom kesom od flisa. Zahvaljujući jednodelnom kertridž filteru moguće je usisavati i mokru i suvu prljavštinu bez zamene filtera. Preko integrisane utičnice sa prekidačem za automatsko uključivanje i isključivanje, mogu se povezati električni alati, poput testera i brusilica, a nastala prljavština direktno usisati. Funkcija duvača je korisna za područja čišćenja kojima je teško prići. Crevo se odlaže kačenjem na glavi mašine, čime se štedi prostor. Kabl se može odložiti na kablovskoj kuki, a cevi i podne mlaznice na bamperu. „Pull & Push” sistem zaključavanja omogućava jednostavno otvaranje i zatvaranje posude. Drška usisivača se može skinuti, a oprema povezati direktno na usisno crevo.