Višenamenski usisivač WD 3 Premium obezbeđuje super intenzivno usisavanje pri potrošnji struje od samo 1000 W. Opremljen je rezervoarom od nerđajućeg čelika zapremine 17 l, otpornim na udare, i patronskim filterom za usisavanje suve i vlažne prljavštine bez zamene filtera. U vezi sa tim: Ovaj višenamenski usisivač uklanja sve vrste prljavština zahvaljujući novorazvijenom usisnom crevu i novom modelu mlaznice za pod sa stezaljkama. Pribor se može postaviti direktno na usisno crevo zahvaljujući odvojivoj dršci. Tokom prekida u radu, usisna cev i mlaznica za pod mogu da se parkiraju zahvaljujući praktičnom parkirnom položaju. Funkcija duvanja, „Pull & Push“ sistem zatvaranja, ergonomski oblikovana ručka za nošenje, kao i Praktično odlaganje kabla i pribora, kompletiraju paket opreme WD 3 Premium.