Usisivač za mokro i suvo usisavanje WD 3 Premium
Nezavisni i energetski efikasan višenamenski usisivač WD 3 Premium s robusnim rezervoarom od nerđajućeg čelika 17 l, otpornim na koroziju, patronskim filterom, kao i novim priborom.
Višenamenski usisivač WD 3 Premium obezbeđuje super intenzivno usisavanje pri potrošnji struje od samo 1000 W. Opremljen je rezervoarom od nerđajućeg čelika zapremine 17 l, otpornim na udare, i patronskim filterom za usisavanje suve i vlažne prljavštine bez zamene filtera. U vezi sa tim: Ovaj višenamenski usisivač uklanja sve vrste prljavština zahvaljujući novorazvijenom usisnom crevu i novom modelu mlaznice za pod sa stezaljkama. Pribor se može postaviti direktno na usisno crevo zahvaljujući odvojivoj dršci. Tokom prekida u radu, usisna cev i mlaznica za pod mogu da se parkiraju zahvaljujući praktičnom parkirnom položaju. Funkcija duvanja, „Pull & Push“ sistem zatvaranja, ergonomski oblikovana ručka za nošenje, kao i Praktično odlaganje kabla i pribora, kompletiraju paket opreme WD 3 Premium.
Obeležja i prednosti
Specijalni filter patronaZa suvo i mokro usisavanje bez zamene filtera.
Novo razvijena mlaznica za pod i crevo za usisavanjeZa najbolji rezultat čišćenja, sve jedno da li se radi o suvoj ili mokroj, finoj ili gruboj prljavštini. Za najveći komfor pri radu i fleksibilnost prilikom usisavanja.
Skidiva drškaNudi mogućnost, da se različite mlaznice stave direktno na crevo za usisavanje. Za najjednostavnije usisavanje takođe i na najužim prostorima.
Praktična funkcija duvanja
- Svuda tamo, gde usisavanje nije moguće, pomaže praktična funkcija duvanja.
- Otklanjanje prljavštine bez muke npr. iz šljunkovite leje.
Praktičan položaj za odlaganje
- Kod prekida u toku rada udoban kao i brz položaj za među parkiranje usisne cevi i podne mlaznice.
Praktično odlaganje kabla i pribora
- Bezbedno čuvanje usisnog creva, priključnog kabla i pribora, koje ne zauzima puno mesta, i na dohvat ruke.
„Pull & Push“ sistem zatvaranja
- Za lako, brzo i bezbedno otvaranje i zatvaranje rezervoara.
Ergonomski oblikovana drška za nošenje
- Omogućava komforno transportovanja uređaja.
Kompaktan dizajn
- Fleksibilno i višestruko primenljiv.
- Skladištenje koje štedi prostor.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Usisna snaga (W)
|200
|Zapremina posude (l)
|17
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Priključni kabl (m)
|4
|Nominalna širina za pribor (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Težina bez pribora (kg)
|5,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|7,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|388 x 340 x 525
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Skidiva drška
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 0.5 m
- Nominalni prečnik usisnih cevi: 35 mm
- Materijal usisnih cevi: Plastika
- Usisna dizna za mokro/suvo usisavanje: kopče
- Uski nastavak
- Kertridž filter: dvodelni
- Papirna filterska vrećica: 1 Kom
Oprema
- Funkcija duvanja
- Kuka za kabl
- Parking pozicija
- Čuvanje pribora na uređaju
- Čvrst odbojnik
Videos
Područja primene
- Servisna radionica
- Prostorija za hobi
- Podrum
- Ulazni sektor
- Unutrašnjost vozila
- Tečnosti
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.