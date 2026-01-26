Usisivač za mokro i suvo usisavanje WD 3 Premium

Nezavisni i energetski efikasan višenamenski usisivač WD 3 Premium s robusnim rezervoarom od nerđajućeg čelika 17 l, otpornim na koroziju, patronskim filterom, kao i novim priborom.

Višenamenski usisivač WD 3 Premium obezbeđuje super intenzivno usisavanje pri potrošnji struje od samo 1000 W. Opremljen je rezervoarom od nerđajućeg čelika zapremine 17 l, otpornim na udare, i patronskim filterom za usisavanje suve i vlažne prljavštine bez zamene filtera. U vezi sa tim: Ovaj višenamenski usisivač uklanja sve vrste prljavština zahvaljujući novorazvijenom usisnom crevu i novom modelu mlaznice za pod sa stezaljkama. Pribor se može postaviti direktno na usisno crevo zahvaljujući odvojivoj dršci. Tokom prekida u radu, usisna cev i mlaznica za pod mogu da se parkiraju zahvaljujući praktičnom parkirnom položaju. Funkcija duvanja, „Pull & Push“ sistem zatvaranja, ergonomski oblikovana ručka za nošenje, kao i Praktično odlaganje kabla i pribora, kompletiraju paket opreme WD 3 Premium.

Obeležja i prednosti
Usisivač za mokro i suvo usisavanje WD 3 Premium: Specijalni filter patrona
Specijalni filter patrona
Za suvo i mokro usisavanje bez zamene filtera.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje WD 3 Premium: Novo razvijena mlaznica za pod i crevo za usisavanje
Novo razvijena mlaznica za pod i crevo za usisavanje
Za najbolji rezultat čišćenja, sve jedno da li se radi o suvoj ili mokroj, finoj ili gruboj prljavštini. Za najveći komfor pri radu i fleksibilnost prilikom usisavanja.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje WD 3 Premium: Skidiva drška
Skidiva drška
Nudi mogućnost, da se različite mlaznice stave direktno na crevo za usisavanje. Za najjednostavnije usisavanje takođe i na najužim prostorima.
Praktična funkcija duvanja
  • Svuda tamo, gde usisavanje nije moguće, pomaže praktična funkcija duvanja.
  • Otklanjanje prljavštine bez muke npr. iz šljunkovite leje.
Praktičan položaj za odlaganje
  • Kod prekida u toku rada udoban kao i brz položaj za među parkiranje usisne cevi i podne mlaznice.
Praktično odlaganje kabla i pribora
  • Bezbedno čuvanje usisnog creva, priključnog kabla i pribora, koje ne zauzima puno mesta, i na dohvat ruke.
„Pull & Push“ sistem zatvaranja
  • Za lako, brzo i bezbedno otvaranje i zatvaranje rezervoara.
Ergonomski oblikovana drška za nošenje
  • Omogućava komforno transportovanja uređaja.
Kompaktan dizajn
  • Fleksibilno i višestruko primenljiv.
  • Skladištenje koje štedi prostor.
Specifikacije

Tehnički podaci

Usisna snaga (W) 200
Zapremina posude (l) 17
Materijal posude Nerđajući čelik
Priključni kabl (m) 4
Nominalna širina za pribor (mm) 35
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Težina bez pribora (kg) 5,8
Težina sa ambalažom (kg) 7,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 388 x 340 x 525

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2 m
  • Skidiva drška
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 0.5 m
  • Nominalni prečnik usisnih cevi: 35 mm
  • Materijal usisnih cevi: Plastika
  • Usisna dizna za mokro/suvo usisavanje: kopče
  • Uski nastavak
  • Kertridž filter: dvodelni
  • Papirna filterska vrećica: 1 Kom

Oprema

  • Funkcija duvanja
  • Kuka za kabl
  • Parking pozicija
  • Čuvanje pribora na uređaju
  • Čvrst odbojnik
Usisivač za mokro i suvo usisavanje WD 3 Premium
Videos
Područja primene
  • Servisna radionica
  • Prostorija za hobi
  • Podrum
  • Ulazni sektor
  • Unutrašnjost vozila
  • Tečnosti
Pribor
