Usisivač za mokro i suvo usisavanje WD 3 S V-17/4/20
WD 3 S V-17/4/20 je i moćan i efikasan uz posudu od nerđajućeg čelika od 17 l, jednodelni kertridž filter, 4 m kabla, 2 m usisnog creva i kompaktni prostor za odlaganje.
WD 3 S V-17/4/20 je moćan i energetski efikasan uz potrošnju energije od samo 1000 W. Mašina, kao i usisno crevo i podna mlaznica s preklopnikom, savršeno su usklađeni – za najbolje rezultate čišćenja suve, vlažne, sitne i grube nečistoće. Usisivač za mokro i suvo usisavanje oduševljava svojim kompaktnim dizajnom i robusnom posudom od nerđajućeg čelika od 17 l, kablom od 4 m, usisnim crevom od 2 m i svojom filterskom kesom od flisa. Zahvaljujući jednodelnom kertridž filteru moguće je usisavati i mokru i suvu prljavštinu bez zamene filtera. Funkcija duvača je korisna za područja čišćenja kojima je teško prići. Crevo se odlaže kačenjem na glavi mašine, čime se štedi prostor. Kabl se može odložiti na kablovskoj kuki, a cevi i podne mlaznice na bamperu. „Pull & Push” sistem zaključavanja omogućava jednostavno otvaranje i zatvaranje posude. Drška usisivača se može skinuti, a oprema povezati direktno na usisno crevo. Takođe pametno osmišljeno: Alati i mali delovi mogu se spustiti u prostor na glavi mašine. Ergonomski oblikovana drška za nošenje omogućava udoban transport.
Obeležja i prednosti
Kertridž filterZa suvo i mokro usisavanje bez dodatne zamene filtera. Jednostavna instalacija i skidanje filtera okretanjem bez dodatnih delova za zaključavanje.
Praktično odlaganje kabla i priboraBezbedno i pristupačno mesto za odlaganje pribora uz uštedu prostora. Kabl za napajanje se bezbedno može odložiti korišćenjem integrisanih kablovskih kuka.
Odlaganje creva na glavi uređajaCrevo se može odložiti na način kojim se štedi prostor, kačenjem na glavi mašine. Intuitivni bezbednosni mehanizam za levoruke i desnoruke korisnike.
Polica za odlaganje
- Za bezbedno odlaganje alata i malih delova, poput vijaka i eksera.
Praktična funkcija duvanja
- Svuda tamo, gde usisavanje nije moguće, pomaže praktična funkcija duvanja.
- Uklanjanje prljavštine bez napora, npr. iz leja sa šljunkom.
Filterska vrećica od netkanog tekstila
- Troslojni netkani tekstil, izuzetno otporan na cepanje.
- Za duže trajanje usisne snage i visok kapacitet zadržavanje prašine.
Odlaganje ručke usisivača na glavi uređaja tokom pauze
- Brzo odložite ručku uređaja tokom pauza u radu.
Uređaj, usisno crevo i podna mlaznica optimalno su međusobno koordinisani
- Za najbolji rezultat čišćenja, sve jedno da li se radi o suvoj ili mokroj, finoj ili gruboj prljavštini.
- Za najveći komfor pri radu i fleksibilnost prilikom usisavanja.
„Pull & Push“ sistem zatvaranja
- Za lako, brzo i bezbedno otvaranje i zatvaranje rezervoara.
Ergonomski oblikovana drška za nošenje
- Uređaj je jednostavan i praktičan za transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|1000
|Usisna snaga (W)
|230
|Usisavanje (mbar)
|max. 230
|Protok vazduha (l/s)
|max. 45
|Zapremina posude (l)
|17
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Boja komponenti
|Glava uređaja žuta Posuda Nerđajući čelik Bamper uređaja žuta
|Priključni kabl (m)
|4
|Nominalna širina za pribor (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|74
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|4,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|353 x 328 x 493
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Tip usisnog creva: sa savijenom drškom
- Materijal usisnog creva: Plastika
- Skidiva drška
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 0.5 m
- Nominalni prečnik usisnih cevi: 35 mm
- Materijal usisnih cevi: Plastika
- Usisna dizna za mokro/suvo usisavanje: kopče
- Uski nastavak
- Kertridž filter: Celuloza
- Filterska vrećica od netkanog tekstila: 1 Kom, Troslojni
Oprema
- Obrtni prekidač (uklj./isklj.)
- Funkcija duvanja
- Srednji parkirni položaj ručke na glavi uređaja
- Odlaganje creva na glavi uređaja
- Odlaganje dodatne opreme na glavi uređaja
- Pretinci za odlaganje za male delove
- Sklopiva ručka za nošenje
- Kuka za kabl
- Parking pozicija
- Čuvanje pribora na uređaju
- Čvrst odbojnik
- Točkovi bez kočnice: 4 Kom
Videos
Područja primene
- Terasa
- Unutrašnjost vozila
- Garaža
- Servisna radionica
- Podrum
- Tečnosti
- Ulazni sektor
- Prostorija za hobi
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.