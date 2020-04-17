WD 3 S V-17/4/20 je moćan i energetski efikasan uz potrošnju energije od samo 1000 W. Mašina, kao i usisno crevo i podna mlaznica s preklopnikom, savršeno su usklađeni – za najbolje rezultate čišćenja suve, vlažne, sitne i grube nečistoće. Usisivač za mokro i suvo usisavanje oduševljava svojim kompaktnim dizajnom i robusnom posudom od nerđajućeg čelika od 17 l, kablom od 4 m, usisnim crevom od 2 m i svojom filterskom kesom od flisa. Zahvaljujući jednodelnom kertridž filteru moguće je usisavati i mokru i suvu prljavštinu bez zamene filtera. Funkcija duvača je korisna za područja čišćenja kojima je teško prići. Crevo se odlaže kačenjem na glavi mašine, čime se štedi prostor. Kabl se može odložiti na kablovskoj kuki, a cevi i podne mlaznice na bamperu. „Pull & Push” sistem zaključavanja omogućava jednostavno otvaranje i zatvaranje posude. Drška usisivača se može skinuti, a oprema povezati direktno na usisno crevo. Takođe pametno osmišljeno: Alati i mali delovi mogu se spustiti u prostor na glavi mašine. Ergonomski oblikovana drška za nošenje omogućava udoban transport.