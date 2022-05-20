Usisivač za mokro i suvo usisavanje WD 4 P V-20/5/22
Moćan i efikasan usisivač za mokro/suvo usisavanje sa plastičnim kontejnerom od 20 l, utičnicom za rad sa električnim alatima, kablom od 5 m, usisnim crevom od 2,2 m i funkcijom duvaljke.
Super moćan i energetski efikasan sa 1000 W: Uređaj WD 4 P V-20/5/22 usisivač za mokro/suvo usisavanje, usisno crevo i podna mlaznica su optimalno usklađeni za najbolje rezultate čišćenja. Mokra, suva, fina ili gruba prljavština se uklanja bez prestanka bez zamene filtera. Uređaj dolazi sa robusnom plastičnom posudom od 20 l otpornom na udarce, kablom od 5 metara, usisnim crevom od 2,2 metra, podnom mlaznicom sa kopčama, ravnim naboranim filterom i filtarskom vrećicom od flisa. Ugrađena utičnica sa automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje pojednostavljuje rad sa električnim alatima. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji, filter u mokrom i suvom usisivaču može se lako i brzo ukloniti – bez kontakta sa bilo kakvom prljavštinom. Tamo gde usisavanje nije moguće, pomaže dodatna funkcija duvaljke. Uklonjiva ručka omogućava pričvršćivanje pribora direktno na usisno crevo. Crevo se može skladištiti kompaktno na glavi uređaja. Cevi i podna mlaznica se takođe brzo i praktično parkiraju na braniku. Ostale prednosti uključuju "Pull & Push" sistem zaključavanja za lako otvaranje i zatvaranje kontejnera, kao i ergonomski oblikovanu ručku za nošenje za udoban transport uređaja.
Obeležja i prednosti
Utičnica sa automatikom u/isključivanja za rad sa električnim alatimaPrljavština, koja nastaje prilikom struganja, testerisanja ili brušenja, se direktno usisava. Usisivač se automatski uključuje odn. isključuje preko električnog alata.
Patentirana tehnika skidanja filteraNajjednostavnije vađenje filtera za nekoliko sekundi otvaranjem kasete za prljavštinu - u potpunosi bez kontakta sa prljavštinom. Za suvo i mokro usisavanje bez dodatne zamene filtera.
Odlaganje creva na glavi uređajaUsisno crevo se može skladištiti na način koji štedi prostor tako što se okači na glavu uređaja. Intuitivni bezbednosni mehanizam za levoruke i desnoruke korisnike.
Praktično odlaganje kabla i pribora
- Bezbedno i pristupačno mesto za odlaganje pribora uz uštedu prostora.
- Kabl za napajanje se bezbedno može odložiti korišćenjem integrisanih kablovskih kuka.
Filterska vrećica od netkanog tekstila
- Troslojni netkani tekstil, izuzetno otporan na cepanje.
- Za duže trajanje usisne snage i izvanredno zadržavanje prašine.
Praktična funkcija duvanja
- Svuda tamo, gde usisavanje nije moguće, pomaže praktična funkcija duvanja.
- Uklanjanje prljavštine bez napora, na primer sa pošljunčanih površina.
Praktičan položaj za odlaganje
- Kod prekida u toku rada udoban kao i brz položaj za među parkiranje usisne cevi i podne mlaznice.
Polica za odlaganje
- Za bezbedno skladištenje alata i malih delova, poput vijaka i eksera.
Odlaganje ručke usisivača na glavi uređaja tokom pauze
- Brzo odložite ručku uređaja tokom pauza u radu.
Skidiva drška
- Nudi mogućnost, da se različite mlaznice stave direktno na crevo za usisavanje.
- Za najjednostavnije usisavanje takođe i na najužim prostorima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|1100
|Usisna snaga (W)
|240
|Usisavanje (mbar)
|max. 240
|Protok vazduha (l/s)
|max. 55
|Zapremina posude (l)
|20
|Materijal posude
|Plastika
|Boja komponenti
|Glava uređaja žuta Posuda žuta Bamper uređaja žuta
|Priključni kabl (m)
|5
|Nominalna širina za pribor (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|73
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|7,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|10,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|384 x 365 x 526
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2.2 m
- Tip usisnog creva: sa savijenom drškom
- Materijal usisnog creva: Plastika
- Skidiva drška
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 0.5 m
- Nominalni prečnik usisnih cevi: 35 mm
- Materijal usisnih cevi: Plastika
- Usisna dizna za mokro/suvo usisavanje: kopče
- Uski nastavak
- Adapter za priključivanje električnog alata
- Ravni plisirani filter: Celuloza
- Filterska vrećica od netkanog tekstila: 1 Kom, Troslojni
Oprema
- Utičnica sa automatskim on/off prekidačem
- Obrtni prekidač (uklj./isklj.)
- Funkcija duvanja
- Srednji parkirni položaj ručke na glavi uređaja
- Odlaganje creva na glavi uređaja
- Odlaganje dodatne opreme na glavi uređaja
- Pretinci za odlaganje za male delove
- Kuka za kabl
- Parking pozicija
- Čuvanje pribora na uređaju
- Čvrst odbojnik
- Točkovi bez kočnice: 4 Kom
Područja primene
- Servisna radionica
- Unutrašnjost vozila
- Garaža
- Terasa
- Podrum
- Tečnosti
- Prostorija za hobi
- Ulazni sektor
Pribor
