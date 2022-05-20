Super moćan i energetski efikasan sa 1000 W: Uređaj WD 4 S V-20/5/22 usisivača za mokro/suvo usisavanje, usisno crevo i podna mlaznica su optimalno usklađeni za najbolje rezultate čišćenja. Mokra, suva, fina ili gruba prljavština se uklanja bez prestanka bez zamene filtera. Uređaj dolazi sa robusnom i otpornom na udarce kontejnerom od nerđajućeg čelika od 20 l, kablom od 5 metara, usisnim crevom od 2,2 metra, podnom mlaznicom sa kopčama, ravnim naboranim filterom i filtarskom vrećicom od flisa. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji, filter u mokrom i suvom usisivaču može se lako i brzo ukloniti za nekoliko sekundi za temeljno čišćenje – bez kontakta sa bilo kakvom prljavštinom. Tamo gde usisavanje nije moguće, pomaže dodatna funkcija duvaljke. Uklonjiva ručka omogućava pričvršćivanje pribora direktno na usisno crevo. Crevo se može skladištiti kompaktno na glavi uređaja. Cevi i podna mlaznica se takođe brzo i praktično parkiraju na braniku. Ostale prednosti uključuju „Pull & Push“ sistem zaključavanja za lako otvaranje i zatvaranje kontejnera, kao i ergonomski oblikovanu ručku za nošenje za praktičan transport usisivača.