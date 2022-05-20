Usisivač za mokro i suvo usisavanje WD 4 S V-20/5/22
Moćan usisivač za mokro/suvo usisavanje sa posudom od nerđajućeg čelika od 20 l, praktičnim ravnim nabranim filterom, kablom od 5 m, usisnim crevom od 2,2 m i funkcijom duvaljke.
Super moćan i energetski efikasan sa 1000 W: Uređaj WD 4 S V-20/5/22 usisivača za mokro/suvo usisavanje, usisno crevo i podna mlaznica su optimalno usklađeni za najbolje rezultate čišćenja. Mokra, suva, fina ili gruba prljavština se uklanja bez prestanka bez zamene filtera. Uređaj dolazi sa robusnom i otpornom na udarce kontejnerom od nerđajućeg čelika od 20 l, kablom od 5 metara, usisnim crevom od 2,2 metra, podnom mlaznicom sa kopčama, ravnim naboranim filterom i filtarskom vrećicom od flisa. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji, filter u mokrom i suvom usisivaču može se lako i brzo ukloniti za nekoliko sekundi za temeljno čišćenje – bez kontakta sa bilo kakvom prljavštinom. Tamo gde usisavanje nije moguće, pomaže dodatna funkcija duvaljke. Uklonjiva ručka omogućava pričvršćivanje pribora direktno na usisno crevo. Crevo se može skladištiti kompaktno na glavi uređaja. Cevi i podna mlaznica se takođe brzo i praktično parkiraju na braniku. Ostale prednosti uključuju „Pull & Push“ sistem zaključavanja za lako otvaranje i zatvaranje kontejnera, kao i ergonomski oblikovanu ručku za nošenje za praktičan transport usisivača.
Obeležja i prednosti
Patentirana tehnika skidanja filteraNajjednostavnije vađenje filtera za nekoliko sekundi otvaranjem kasete za prljavštinu - u potpunosi bez kontakta sa prljavštinom. Za suvo i mokro usisavanje bez dodatne zamene filtera.
Odlaganje creva na glavi uređajaUsisno crevo se može skladištiti na način koji štedi prostor tako što se okači na glavu uređaja. Intuitivni bezbednosni mehanizam za levoruke i desnoruke korisnike.
Praktično odlaganje kabla i priboraBezbedno i pristupačno mesto za odlaganje pribora uz uštedu prostora. Kabl za napajanje se bezbedno može odložiti korišćenjem integrisanih kablovskih kuka.
filter kesa od flisa s praktičnim sistemom zatvaranja
- Troslojni netkani tekstil, izuzetno otporan na cepanje.
- Za duže trajanje usisne snage i visok kapacitet zadržavanje prašine.
Praktična funkcija duvanja
- Svuda tamo, gde usisavanje nije moguće, pomaže praktična funkcija duvanja.
- Uklanjanje prljavštine bez napora, na primer sa pošljunčanih površina.
Praktičan položaj za odlaganje
- Kod prekida u toku rada udoban kao i brz položaj za među parkiranje usisne cevi i podne mlaznice.
Polica za odlaganje
- Za bezbedno skladištenje alata i malih delova, poput vijaka i eksera.
Odlaganje ručke usisivača na glavi uređaja tokom pauze
- Brzo odložite ručku uređaja tokom pauza u radu.
Skidiva drška
- Nudi mogućnost, da se različite mlaznice stave direktno na crevo za usisavanje.
- Za najjednostavnije usisavanje takođe i na najužim prostorima.
Uređaj, usisno crevo i podna mlaznica optimalno su međusobno koordinisani
- Za najbolji rezultat čišćenja, sve jedno da li se radi o suvoj ili mokroj, finoj ili gruboj prljavštini.
- Za najveći komfor pri radu i fleksibilnost prilikom usisavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|1100
|Usisna snaga (W)
|240
|Usisavanje (mbar)
|max. 240
|Protok vazduha (l/s)
|max. 55
|Zapremina posude (l)
|20
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Boja komponenti
|Glava uređaja žuta Posuda Nerđajući čelik Bamper uređaja žuta
|Priključni kabl (m)
|5
|Nominalna širina za pribor (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|73
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|7,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|10
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|384 x 365 x 524
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2.2 m
- Tip usisnog creva: sa savijenom drškom
- Materijal usisnog creva: Plastika
- Skidiva drška
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 0.5 m
- Nominalni prečnik usisnih cevi: 35 mm
- Materijal usisnih cevi: Plastika
- Usisna dizna za mokro/suvo usisavanje: kopče
- Uski nastavak
- Ravni plisirani filter: 1 Kom, Celuloza
- Filterska vrećica od netkanog tekstila: 1 Kom, Troslojni
Oprema
- Obrtni prekidač (uklj./isklj.)
- Funkcija duvanja
- Srednji parkirni položaj ručke na glavi uređaja
- Odlaganje creva na glavi uređaja
- Odlaganje dodatne opreme na glavi uređaja
- Pretinci za odlaganje za male delove
- Kuka za kabl
- Parking pozicija
- Čuvanje pribora na uređaju
- Čvrst odbojnik
- Točkovi bez kočnice: 4 Kom
Područja primene
- Terasa
- Unutrašnjost vozila
- Garaža
- Servisna radionica
- Podrum
- Tečnosti
- Ulazni sektor
- Prostorija za hobi
