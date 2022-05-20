Usisivač za mokro i suvo usisavanje WD 4 V-20/5/22
Moćan mokro/suvi usisivač WD 4 V-20/5/22 opremljen je robusnim plastičnim rezervoarom od 20 litara, ravnim faltanim filterom, kablom od 5 metara i crevom od 2,2 metra. Sa funkcijom duvanja.
Uz potrošnju energije od 1100 W, mokro/suvi usisivač WD 4 V-20/5/22, usisno crevo i podna mlaznica sa kopčama optimalno su usklađeni za postizanje najboljih rezultata čišćenja, bez obzira na to da li se radi o mokroj, suvoj, finoj ili krupnoj prljavštini. Posebna prednost je što se nečistoća uklanja bez potrebe za zamenom filtera, a zahvaljujući patentiranoj tehnologiji, filter se može izvaditi lako i brzo u nekoliko sekundi bez ikakvog kontakta sa prljavštinom. Tamo gde usisavanje nije moguće, od velike pomoći je dodatna funkcija duvanja koja efikasno uklanja prljavštinu sa teško dostupnih mesta. Odvojiva drška omogućava postavljanje pribora direktno na usisno crevo koje se može kompaktno odložiti na glavu uređaja. Cevi i podna mlaznica se takođe brzo i praktično parkiraju na branik uređaja. Ostale prednosti uključuju „Pull & Push“ sistem zatvaranja za lako otvaranje i zatvaranje rezervoara, kao i ergonomski oblikovanu dršku za udoban transport usisivača
Obeležja i prednosti
Patentirana tehnika skidanja filteraNajjednostavnije vađenje filtera za nekoliko sekundi otvaranjem kasete za prljavštinu - u potpunosi bez kontakta sa prljavštinom. Za suvo i mokro usisavanje bez dodatne zamene filtera.
Odlaganje creva na glavi uređajaUsisno crevo se može skladištiti na način koji štedi prostor tako što se okači na glavu uređaja. Intuitivni bezbednosni mehanizam za levoruke i desnoruke korisnike.
Praktično odlaganje kabla i priboraBezbedno i pristupačno mesto za odlaganje pribora uz uštedu prostora. Kabl za napajanje se bezbedno može odložiti korišćenjem integrisanih kablovskih kuka.
filter kesa od flisa s praktičnim sistemom zatvaranja
- Troslojni netkani tekstil, izuzetno otporan na cepanje.
- Za duže trajanje usisne snage i visok kapacitet zadržavanje prašine.
Praktična funkcija duvanja
- Svuda tamo, gde usisavanje nije moguće, pomaže praktična funkcija duvanja.
- Uklanjanje prljavštine bez napora, na primer sa pošljunčanih površina.
Praktičan položaj za odlaganje
- Kod prekida u toku rada udoban kao i brz položaj za među parkiranje usisne cevi i podne mlaznice.
Polica za odlaganje
- Za bezbedno skladištenje alata i malih delova, poput vijaka i eksera.
Odlaganje ručke usisivača na glavi uređaja tokom pauze
- Brzo odložite ručku uređaja tokom pauza u radu.
Skidiva drška
- Nudi mogućnost, da se različite mlaznice stave direktno na crevo za usisavanje.
- Za najjednostavnije usisavanje takođe i na najužim prostorima.
Uređaj, usisno crevo i podna mlaznica optimalno su međusobno koordinisani
- Za najbolji rezultat čišćenja, sve jedno da li se radi o suvoj ili mokroj, finoj ili gruboj prljavštini.
- Za najveći komfor pri radu i fleksibilnost prilikom usisavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|1100
|Usisna snaga (W)
|240
|Usisavanje (mbar)
|max. 240
|Protok vazduha (l/s)
|max. 55
|Zapremina posude (l)
|20
|Materijal posude
|Plastika
|Boja komponenti
|Glava uređaja žuta Posuda žuta Bamper uređaja žuta
|Priključni kabl (m)
|5
|Nominalna širina za pribor (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|73
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|6,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|10,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|384 x 365 x 526
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2.2 m
- Tip usisnog creva: sa savijenom drškom
- Materijal usisnog creva: Plastika
- Skidiva drška
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 0.5 m
- Nominalni prečnik usisnih cevi: 35 mm
- Materijal usisnih cevi: Plastika
- Usisna dizna za mokro/suvo usisavanje: kopče
- Uski nastavak
- Ravni plisirani filter: 1 Kom, Celuloza
- Filterska vrećica od netkanog tekstila: 1 Kom, Troslojni
Oprema
- Obrtni prekidač (uklj./isklj.)
- Funkcija duvanja
- Srednji parkirni položaj ručke na glavi uređaja
- Odlaganje creva na glavi uređaja
- Odlaganje dodatne opreme na glavi uređaja
- Pretinci za odlaganje za male delove
- Kuka za kabl
- Parking pozicija
- Čuvanje pribora na uređaju
- Čvrst odbojnik
- Točkovi bez kočnice: 4 Kom
Područja primene
- Terasa
- Unutrašnjost vozila
- Garaža
- Servisna radionica
- Podrum
- Tečnosti
- Ulazni sektor
- Prostorija za hobi
