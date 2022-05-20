Uz potrošnju energije od 1100 W, mokro/suvi usisivač WD 4 V-20/5/22, usisno crevo i podna mlaznica sa kopčama optimalno su usklađeni za postizanje najboljih rezultata čišćenja, bez obzira na to da li se radi o mokroj, suvoj, finoj ili krupnoj prljavštini. Posebna prednost je što se nečistoća uklanja bez potrebe za zamenom filtera, a zahvaljujući patentiranoj tehnologiji, filter se može izvaditi lako i brzo u nekoliko sekundi bez ikakvog kontakta sa prljavštinom. Tamo gde usisavanje nije moguće, od velike pomoći je dodatna funkcija duvanja koja efikasno uklanja prljavštinu sa teško dostupnih mesta. Odvojiva drška omogućava postavljanje pribora direktno na usisno crevo koje se može kompaktno odložiti na glavu uređaja. Cevi i podna mlaznica se takođe brzo i praktično parkiraju na branik uređaja. Ostale prednosti uključuju „Pull & Push“ sistem zatvaranja za lako otvaranje i zatvaranje rezervoara, kao i ergonomski oblikovanu dršku za udoban transport usisivača