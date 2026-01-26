Potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 3 Dirt
Pouzdano ispumpajte čistu i prljavu vodu sa kapacitetom pumpanja do 11.000 l/h: sa kompaktnom i robusnom pumpom za prljavu vodu SP 11.000 Dirt uključujući. plivajući prekidač.
Sa kapacitetom pumpanja do 11.000 litara na sat, nije problem za potopnu pumpu SP 11.000 Dirt da brzo ispumpava vodu iz vodotokova i baštenskih jezerca. Pouzdano ispumpava čistu i prljavu vodu koja sadrži čestice prljavštine prečnika do 20 mm. Predfilter je takođe dostupan kao opcija za zaštitu radnog kola pumpe u slučaju još većih čestica prljavštine. Potopna pumpa za prljavu vodu takođe je opremljena prekidačem sa plovkom koji uključuje i isključuje pumpu u zavisnosti od nivoa vode, čime se takođe sprečava rad na suvo. Prekidač sa plovkom se može fiksirati tako da se pumpa može koristiti čak i pri niskom nivou vode, do dubine preostale vode od 25 mm. Dodatni dodaci: Robusno zaptivanje kliznog prstena za izuzetno dug životni vek, moguće produženje garancije na pet godina i Quick Connect priključni navoj za brzo povezivanje creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2".
Obeležja i prednosti
Keramička prstenasta klizna zaptivkaZa ekstra dugačak radni vek.
Prekidač plovkaU zavisnosti od nivoa vode uključuje i opet isključuje pumpu i tako dodatno štiti od zaribavanja.
Brzo povezivanjePriključni navoj za brzo i jednostavno povezivanje creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" ili G1 priključka.
Predviđeno za prljavu vodu
- Pouzdano istakanje vode sa komadićima prljavštine veličine do 20 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača sa plovkom
- Za prekopčavanje na kontinuirani rad.
Komforna drška za nošenje
- Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Robusni predfilter koji se jednostavno postavlja kao pribor
- Štiti pumpu od prevelikog prljanja i na taj način sprečava zaglavljivanje radnog kola pumpe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|400
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 11000
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Potisna visina (m)
|7
|Pritisak (bar)
|max. 0,7
|Granulacija (mm)
|max. 20
|Dubina uranjanja (m)
|max. 7
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|25
|Visina preostale vode (mm)
|25
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na potisnoj strani
|Unutrašnji navoj G1 1/2
|Priključni kabl (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|4,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Priključni deo za crevo: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Oprema
- Komforna drška za nošenje
- Brzo priključivanje
- Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Prekidač plovka
- U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode
- U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
- Keramička prstenasta klizna zaptivka
Područja primene
- Za angažovanje pri poplavama
- Za istakanje vode iz baštenskih jezera
