Sa kapacitetom pumpanja do 11.000 litara na sat, nije problem za potopnu pumpu SP 11.000 Dirt da brzo ispumpava vodu iz vodotokova i baštenskih jezerca. Pouzdano ispumpava čistu i prljavu vodu koja sadrži čestice prljavštine prečnika do 20 mm. Predfilter je takođe dostupan kao opcija za zaštitu radnog kola pumpe u slučaju još većih čestica prljavštine. Potopna pumpa za prljavu vodu takođe je opremljena prekidačem sa plovkom koji uključuje i isključuje pumpu u zavisnosti od nivoa vode, čime se takođe sprečava rad na suvo. Prekidač sa plovkom se može fiksirati tako da se pumpa može koristiti čak i pri niskom nivou vode, do dubine preostale vode od 25 mm. Dodatni dodaci: Robusno zaptivanje kliznog prstena za izuzetno dug životni vek, moguće produženje garancije na pet godina i Quick Connect priključni navoj za brzo povezivanje creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2".