Potapajuća pumpa sa ravnim usisom SP 6 Flat Inox

Za 14.000 l čiste vode na sat: potapajuća pumpa velike snage SP 6 Flat Inox s horizontalnim usisavanjem do 1 mm, senzorom nivoa i prekidačem za automatski/ručni režim. Uklj. predfilter.

Efikasna Kärcher uronjena pumpa transportuje do 14.000 litara čiste do neznatno zaprljane vode na sat i podesna je na taj način za bazene, drenažne jame i oštećenja uzrokovana vodom u kući i u podrumu. Kod velike nečistoće i radi zaštite radnog kola pumpe preporučuje se korišćenje priloženog predfiltera od nerđajućeg čelika. Robusno kućište od nerđajućeg čelika kao i klizna prstenasta zaptivka čine pumpu naročito dugotrajnom. Po izboru i garancija može da se produži na 5 godina. Uronjena pumpa sa horizontalnim usisavanjem je opremljena sa kontinualno podesivim senzorom za nivo, koji odmah pokreće pumpu u kontaktu sa vodom. Uz to SP 6 Flat Inox raspolaže sa sklopivim oslonim nožicama, usled kojih se uronjena pumpa pokreće već pri nivou vode od 7 milimetara. Pomoću prekidača pumpa može u ručnom radu da se postavi na kontinuirani rad. Kako pri kontinualnom radu, tako i u automatskom načinu rada, ona u zavisnosti od toga kako je podešen senzor za nivo pumpa do 1 milimetra preostalog nivoa vode, koji je ravan brisanju. Osim toga Quick Connect priključni cevni nastavak omogućava posebni brzo i jednostavno priključivanje creva od 1"-, 1 1/4"- i 1 1/2".

Obeležja i prednosti
Potapajuća pumpa sa ravnim usisom SP 6 Flat Inox: Keramička prstenasta klizna zaptivka
Keramička prstenasta klizna zaptivka
Za ekstra dugačak radni vek.
Potapajuća pumpa sa ravnim usisom SP 6 Flat Inox: Level senzor
Level senzor
Za kontinualno definisanje tačke uključivanja i isključivanja pumpi.
Potapajuća pumpa sa ravnim usisom SP 6 Flat Inox: Brza konekcija
Brza konekcija
Priključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1"-, 1 1/4"- i 1 1/2".
Sklopive oslone stope
  • Prekopčavanje od normalnog rada sa većim kapacitetom transportovanja na ispumpavanje do 1 mm – ravno brisanju.
Automatsko ispuštanje vazduha
  • U manuelnoj vrsti rada pumpa počinje da radi već od nivoa vode od 7 mm.
Prekidač za automatsko-manuelno
  • Za prekopčavanje od automatskog na manuelnu vrstu rada.
Komforna drška za nošenje
  • Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Robusni predfilter od nerđajućeg čelika sa jednostavnim nameštanjem
  • Štiti pumpu od prevelikog prljanja i na taj način sprečava zaglavljivanje radnog kola pumpe.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 550
Kapacitet maks. (l/h) < 14000
Transportna temperatura (°C) max. 35
Potisna visina (m) 9
Pritisak (bar) max. 0,9
Ravno usisavanje (do) (mm) 1
Granulacija (mm) max. 5
Dubina uranjanja (m) max. 7
Zaustavno vreme (s) 15
Min. preostala voda, ručno (mm) 1
Visina preostale vode (mm) 1
Priključni navoj G1 1/2
Priključni navoj na potisnoj strani Unutrašnji navoj G1 1/2
Priključni kabl (m) 10
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja žuta
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 238 x 287 x 356
Težina bez pribora (kg) 5,7
Težina sa ambalažom (kg) 7,2

Scope of supply

  • Skidiv prohromski predfilter
  • Priključni deo za crevo: 1'', 1 1/4'', 1 1/2'' uključujući nepovratni ventil

Oprema

  • Komforna drška za nošenje
  • Brzo priključivanje
  • Prebacivanje za ručni/automatski rad: Prekidač na pumpi
  • Prebacivanje za usisavanje do površine
  • Senzor za nivo: kontinualno određivanje visine uključivanja
  • Keramička prstenasta klizna zaptivka
Područja primene
  • Za štete izazvane vodom u kući i u podrumu (curenje mašine za pranje veša/ prodor podzemne vode)
  • Za istakanje vode iz bazena
  • Za instaliranje u drenažnoj jami
