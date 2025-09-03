Efikasna Kärcher uronjena pumpa transportuje do 14.000 litara čiste do neznatno zaprljane vode na sat i podesna je na taj način za bazene, drenažne jame i oštećenja uzrokovana vodom u kući i u podrumu. Kod velike nečistoće i radi zaštite radnog kola pumpe preporučuje se korišćenje priloženog predfiltera od nerđajućeg čelika. Robusno kućište od nerđajućeg čelika kao i klizna prstenasta zaptivka čine pumpu naročito dugotrajnom. Po izboru i garancija može da se produži na 5 godina. Uronjena pumpa sa horizontalnim usisavanjem je opremljena sa kontinualno podesivim senzorom za nivo, koji odmah pokreće pumpu u kontaktu sa vodom. Uz to SP 6 Flat Inox raspolaže sa sklopivim oslonim nožicama, usled kojih se uronjena pumpa pokreće već pri nivou vode od 7 milimetara. Pomoću prekidača pumpa može u ručnom radu da se postavi na kontinuirani rad. Kako pri kontinualnom radu, tako i u automatskom načinu rada, ona u zavisnosti od toga kako je podešen senzor za nivo pumpa do 1 milimetra preostalog nivoa vode, koji je ravan brisanju. Osim toga Quick Connect priključni cevni nastavak omogućava posebni brzo i jednostavno priključivanje creva od 1"-, 1 1/4"- i 1 1/2".