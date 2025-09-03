Potapajuća pumpa sa ravnim usisom SP 6 Flat Inox
Za 14.000 l čiste vode na sat: potapajuća pumpa velike snage SP 6 Flat Inox s horizontalnim usisavanjem do 1 mm, senzorom nivoa i prekidačem za automatski/ručni režim. Uklj. predfilter.
Efikasna Kärcher uronjena pumpa transportuje do 14.000 litara čiste do neznatno zaprljane vode na sat i podesna je na taj način za bazene, drenažne jame i oštećenja uzrokovana vodom u kući i u podrumu. Kod velike nečistoće i radi zaštite radnog kola pumpe preporučuje se korišćenje priloženog predfiltera od nerđajućeg čelika. Robusno kućište od nerđajućeg čelika kao i klizna prstenasta zaptivka čine pumpu naročito dugotrajnom. Po izboru i garancija može da se produži na 5 godina. Uronjena pumpa sa horizontalnim usisavanjem je opremljena sa kontinualno podesivim senzorom za nivo, koji odmah pokreće pumpu u kontaktu sa vodom. Uz to SP 6 Flat Inox raspolaže sa sklopivim oslonim nožicama, usled kojih se uronjena pumpa pokreće već pri nivou vode od 7 milimetara. Pomoću prekidača pumpa može u ručnom radu da se postavi na kontinuirani rad. Kako pri kontinualnom radu, tako i u automatskom načinu rada, ona u zavisnosti od toga kako je podešen senzor za nivo pumpa do 1 milimetra preostalog nivoa vode, koji je ravan brisanju. Osim toga Quick Connect priključni cevni nastavak omogućava posebni brzo i jednostavno priključivanje creva od 1"-, 1 1/4"- i 1 1/2".
Obeležja i prednosti
Keramička prstenasta klizna zaptivkaZa ekstra dugačak radni vek.
Level senzorZa kontinualno definisanje tačke uključivanja i isključivanja pumpi.
Brza konekcijaPriključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1"-, 1 1/4"- i 1 1/2".
Sklopive oslone stope
- Prekopčavanje od normalnog rada sa većim kapacitetom transportovanja na ispumpavanje do 1 mm – ravno brisanju.
Automatsko ispuštanje vazduha
- U manuelnoj vrsti rada pumpa počinje da radi već od nivoa vode od 7 mm.
Prekidač za automatsko-manuelno
- Za prekopčavanje od automatskog na manuelnu vrstu rada.
Komforna drška za nošenje
- Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Robusni predfilter od nerđajućeg čelika sa jednostavnim nameštanjem
- Štiti pumpu od prevelikog prljanja i na taj način sprečava zaglavljivanje radnog kola pumpe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|550
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 14000
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Potisna visina (m)
|9
|Pritisak (bar)
|max. 0,9
|Ravno usisavanje (do) (mm)
|1
|Granulacija (mm)
|max. 5
|Dubina uranjanja (m)
|max. 7
|Zaustavno vreme (s)
|15
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|1
|Visina preostale vode (mm)
|1
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na potisnoj strani
|Unutrašnji navoj G1 1/2
|Priključni kabl (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|238 x 287 x 356
|Težina bez pribora (kg)
|5,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|7,2
Scope of supply
- Skidiv prohromski predfilter
- Priključni deo za crevo: 1'', 1 1/4'', 1 1/2'' uključujući nepovratni ventil
Oprema
- Komforna drška za nošenje
- Brzo priključivanje
- Prebacivanje za ručni/automatski rad: Prekidač na pumpi
- Prebacivanje za usisavanje do površine
- Senzor za nivo: kontinualno određivanje visine uključivanja
- Keramička prstenasta klizna zaptivka
Područja primene
- Za štete izazvane vodom u kući i u podrumu (curenje mašine za pranje veša/ prodor podzemne vode)
- Za istakanje vode iz bazena
- Za instaliranje u drenažnoj jami
Pribor
