22.000 l/h, robusna i pouzdana: Potopna pumpa za prljavu vodu SP 22.000 Dirt sa integrisanim predfilterom i plivajućim prekidačem podesivim po visini za veću fleksibilnost.
SP 22,000 Dirt je najmoćnija potopljena pumpa za prljavu vodu kompanije Karcher. Sa do 22.000 l/h, savršen je za posebno izazovne zadatke drenaže kao što su velika baštenska jezera, poplavljeni podrumi ili građevinske jame. Pumpe mogu da podnesu čestice prljavštine do 30 mm. Ako veće čestice prljavštine prete da izazovu blokadu, integrisani predfilter od nerđajućeg čelika se može povući nadole da bi se zaštitio radno kolo pumpe. Zaptivanje sa kliznim prstenom koje se takođe koristi u asortimanu Professional obezbeđuje izuzetno dug životni vek. Postoji čak i opcija da se garancija produži na pet godina. Prekidač s plovkom omogućava i druge praktične funkcije: automatski uključuje i isključuje pumpu u zavisnosti od nivoa vode, sprečava rad na suvo i može se podesiti njena visina. Takođe se može obezbediti tako da potopljena pumpa pumpa do dubine od 35 mm tokom neprekidnog rada. Kuick Connect priključni navoj takođe omogućava brzo i jednostavno povezivanje creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2".
Obeležja i prednosti
Keramička prstenasta klizna zaptivkaZa ekstra dugačak radni vek.
Prekidač sa plovkom podesiv po visiniPovećava fleksibilnost pri podešavanju tačke uključivanja i isključivanja pumpi i štiti od zaribavanja.
Brzo povezivanjePriključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1"-, 1 1/4"- i 1 1/2".
Predviđeno za prljavu vodu
- Pouzdano istakanje vode sa komadićima prljavštine veličine do 30 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača sa plovkom
- Za prekopčavanje na kontinuirani rad.
Komforna drška za nošenje
- Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Robusni i integrisani predfilter od nerđajućeg čelika
- Štiti pumpu od prevelikog prljanja i na taj način sprečava zaglavljivanje radnog kola pumpe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|750
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 22000
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Potisna visina (m)
|8
|Pritisak (bar)
|max. 0,8
|Granulacija (mm)
|max. 30
|Dubina uranjanja (m)
|max. 7
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|35
|Visina preostale vode (mm)
|35
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na potisnoj strani
|Unutrašnji navoj G1 1/2
|Priključni kabl (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|6,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|7,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|230 x 291 x 354
Scope of supply
- Priključni deo za crevo: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Oprema
- Komforna drška za nošenje
- Brzo priključivanje
- Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Prekidač sa plovkom podesiv po visini za veću fleksibilnost
- Integrisani predfilter od nerđajućeg čelika
- U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode
- U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
- Keramička prstenasta klizna zaptivka
Područja primene
- Za istakanje vode iz baštenskih jezera
- Za angažovanje pri poplavama
- Za dreniranje građevinskih jama do najviše 100 m³
