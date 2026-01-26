SP 22,000 Dirt je najmoćnija potopljena pumpa za prljavu vodu kompanije Karcher. Sa do 22.000 l/h, savršen je za posebno izazovne zadatke drenaže kao što su velika baštenska jezera, poplavljeni podrumi ili građevinske jame. Pumpe mogu da podnesu čestice prljavštine do 30 mm. Ako veće čestice prljavštine prete da izazovu blokadu, integrisani predfilter od nerđajućeg čelika se može povući nadole da bi se zaštitio radno kolo pumpe. Zaptivanje sa kliznim prstenom koje se takođe koristi u asortimanu Professional obezbeđuje izuzetno dug životni vek. Postoji čak i opcija da se garancija produži na pet godina. Prekidač s plovkom omogućava i druge praktične funkcije: automatski uključuje i isključuje pumpu u zavisnosti od nivoa vode, sprečava rad na suvo i može se podesiti njena visina. Takođe se može obezbediti tako da potopljena pumpa pumpa do dubine od 35 mm tokom neprekidnog rada. Kuick Connect priključni navoj takođe omogućava brzo i jednostavno povezivanje creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2".