Potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 7 Dirt Inox
Sa senzorom nivoa i integrisanim predfilterom: Za izazovne zadatke drenaže, potopljena pumpa za prljavu vodu SP 22.000 Senzor nivoa prljavštine ispumpava prljavu vodu brzinom do 22.000 l/h.
Individualno podesivi senzor nivoa pokreće pumpu za prljavu vodu SP 22,000 senzor nivoa prljavštine odmah nakon kontakta sa vodom. Ako nivo vode ponovo padne ispod senzora nivoa, pumpa se automatski zaustavlja nakon 15 sekundi. Izuzetno moćna potapajuća pumpa je idealna za odvodnjavanje, na primer, velikih baštenskih ribnjaka, poplavljenih podruma ili građevinskih jama, jer može pouzdano da ispumpa prljavu vodu (čestice prljavštine do 30 mm) brzinom do 22.000 l/h . Sa još prljavijom vodom, integrisani predfilter od nerđajućeg čelika na spuštanje služi za zaštitu od začepljenja. Potopljena pumpa se takođe može prebaciti na kontinuirani rad pomoću automatskog/ručnog prekidača. Može pouzdano da ispumpa vodu do nivoa preostale vode od 35 milimetara – kako u kontinuiranom radu tako iu automatskom režimu, kada je senzor nivoa podešen na odgovarajući način. Sa priključnim navojem Quick Connect, creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" inča mogu da se povežu bez komplikacija. Zahvaljujući kućištu od nerđajućeg čelika i robusnom kliznom prstenu, pumpa ima posebno dug radni vek. Opciono je dostupna produžena garancija od pet godina.
Obeležja i prednosti
Keramička prstenasta klizna zaptivkaZa ekstra dugačak radni vek.
Level senzorZa kontinualno definisanje tačke uključivanja i isključivanja pumpi.
Brzo povezivanjePriključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1"-, 1 1/4"- i 1 1/2".
Predviđeno za prljavu vodu
- Pouzdano istakanje vode sa komadićima prljavštine veličine do 30 mm.
Prekidač za automatsko-manuelno
- Za prekopčavanje od automatskog na manuelnu vrstu rada.
Komforna drška za nošenje
- Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Robusni i integrisani predfilter od nerđajućeg čelika
- Štiti pumpu od prevelikog prljanja i na taj način sprečava zaglavljivanje radnog kola pumpe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|750
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 22000
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Potisna visina (m)
|8
|Pritisak (bar)
|max. 0,8
|Granulacija (mm)
|max. 30
|Dubina uranjanja (m)
|max. 7
|Zaustavno vreme (s)
|15
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|35
|Visina preostale vode (mm)
|35
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na potisnoj strani
|Unutrašnji navoj G1 1/2
|Priključni kabl (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|6,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|7,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|238 x 293 x 354
Scope of supply
- Priključni deo za crevo: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Oprema
- Komforna drška za nošenje
- Brzo priključivanje
- Prebacivanje za ručni/automatski rad: Prekidač na pumpi
- Senzor za nivo: kontinualno određivanje visine uključivanja
- Integrisani predfilter od nerđajućeg čelika
- U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode
- U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
- Keramička prstenasta klizna zaptivka
- Kućište od nerđajućeg čelika
Područja primene
- Za istakanje vode iz baštenskih jezera
- Za angažovanje pri poplavama
- Za dreniranje građevinskih jama do najviše 100 m³
