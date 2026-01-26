Individualno podesivi senzor nivoa pokreće pumpu za prljavu vodu SP 22,000 senzor nivoa prljavštine odmah nakon kontakta sa vodom. Ako nivo vode ponovo padne ispod senzora nivoa, pumpa se automatski zaustavlja nakon 15 sekundi. Izuzetno moćna potapajuća pumpa je idealna za odvodnjavanje, na primer, velikih baštenskih ribnjaka, poplavljenih podruma ili građevinskih jama, jer može pouzdano da ispumpa prljavu vodu (čestice prljavštine do 30 mm) brzinom do 22.000 l/h . Sa još prljavijom vodom, integrisani predfilter od nerđajućeg čelika na spuštanje služi za zaštitu od začepljenja. Potopljena pumpa se takođe može prebaciti na kontinuirani rad pomoću automatskog/ručnog prekidača. Može pouzdano da ispumpa vodu do nivoa preostale vode od 35 milimetara – kako u kontinuiranom radu tako iu automatskom režimu, kada je senzor nivoa podešen na odgovarajući način. Sa priključnim navojem Quick Connect, creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" inča mogu da se povežu bez komplikacija. Zahvaljujući kućištu od nerđajućeg čelika i robusnom kliznom prstenu, pumpa ima posebno dug radni vek. Opciono je dostupna produžena garancija od pet godina.