Pumpa za burad BP 1 Barrel

Fleksibilno pričvršćivanje na ivicu bureta, uključujući predfilter, integrisani prekidač za uključivanje i isključivanje u sklopki sa plovkom.

Crpna pumpa BP 1 Barrel je perfektna zamena za kante za zalivanje. Sa njom je zalivanje dečija igra i više nema nošenja teških kanti za zalivanje. A ne čuvate samo leđa. Pomoću ove pumpe za zalivanje najbolje ostaje u novčaniku. Zahvaljujući besplatnoj kišnici, koja je bogata hranljivim sastojcima, iz kante za kišnicu, štedite skupu pijaću vodu. Inovativno pričvršćivanje na ivicu bureta brine za perfektno držanje i garantuje efikasno zalivanje bašte koje se isplati. Uz to se na držaču na ivici bureta nalazi integrisan prekidač za uključivanje/isključivanje, pomoću kojeg možete ugodno da uključite i ponovo isključite pumpu, štedeći vreme i energiju. Ako u vodi pliva prekidač sa plovkom, on reguliše aktivnost pumpe u zavisnosti od nivoa vode i štiti je od zaribavanja. Zahvaljujući savitljivom crevu na mestu pričvršćenja za ivicu bureta, pumpu je moguće individualno podesiti za svaku visinu bureta.

Obeležja i prednosti
Fleksibilno pričvršćivanje na ivicu bureta
Fleksibilno pričvršćivanje na ivicu bureta
Perfektno oslanjanje na svako bure zahvaljujući najvišoj tačnosti prianjanja.
Integrisani prekidač za uključivanje/isključivanje u prekidaču plovka
Integrisani prekidač za uključivanje/isključivanje u prekidaču plovka
Za komforno rukovanje pumpom direktno na držaču.
Integrisani pred filter
Integrisani pred filter
Štiti pumpu od nečistoća i time povećava njen radni vek i sigurnost funkcije.
Podesiva dužina creva
  • Perfektno prilagođavanje na različite dubine bureta.
Prekidač plovka
  • Za regulaciju aktivnosti pumpe u zavisnosti od nivoa vode kao i za zaštitu od rada na suvo.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 400
Kapacitet maks. (l/h) < 3800
Potisna visina (m) 11
Pritisak (bar) max. 1,1
Dubina uranjanja (m) max. 7
Transportna temperatura (°C) max. 35
Priključni kabl (m) 10
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 4,6
Težina sa ambalažom (kg) 5,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 135 x 170 x 520

Oprema

  • Komforna drška za nošenje
  • Mogućnost pričvršćivanja
  • Crevo podesivo po dužini
  • Uključen i predfilter
  • Integrisani prekidač za napajanje
  • Regulacioni i blokadni ventil
  • Jednostavna definicija visine uključivanja: da
  • Prekidač plovka
Pumpa za burad BP 1 Barrel
Područja primene
  • Za zalivanje bašti vodom iz rezervoara za kišnicu
