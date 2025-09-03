Pumpa za burad BP 1 Barrel
Fleksibilno pričvršćivanje na ivicu bureta, uključujući predfilter, integrisani prekidač za uključivanje i isključivanje u sklopki sa plovkom.
Crpna pumpa BP 1 Barrel je perfektna zamena za kante za zalivanje. Sa njom je zalivanje dečija igra i više nema nošenja teških kanti za zalivanje. A ne čuvate samo leđa. Pomoću ove pumpe za zalivanje najbolje ostaje u novčaniku. Zahvaljujući besplatnoj kišnici, koja je bogata hranljivim sastojcima, iz kante za kišnicu, štedite skupu pijaću vodu. Inovativno pričvršćivanje na ivicu bureta brine za perfektno držanje i garantuje efikasno zalivanje bašte koje se isplati. Uz to se na držaču na ivici bureta nalazi integrisan prekidač za uključivanje/isključivanje, pomoću kojeg možete ugodno da uključite i ponovo isključite pumpu, štedeći vreme i energiju. Ako u vodi pliva prekidač sa plovkom, on reguliše aktivnost pumpe u zavisnosti od nivoa vode i štiti je od zaribavanja. Zahvaljujući savitljivom crevu na mestu pričvršćenja za ivicu bureta, pumpu je moguće individualno podesiti za svaku visinu bureta.
Obeležja i prednosti
Fleksibilno pričvršćivanje na ivicu buretaPerfektno oslanjanje na svako bure zahvaljujući najvišoj tačnosti prianjanja.
Integrisani prekidač za uključivanje/isključivanje u prekidaču plovkaZa komforno rukovanje pumpom direktno na držaču.
Integrisani pred filterŠtiti pumpu od nečistoća i time povećava njen radni vek i sigurnost funkcije.
Podesiva dužina creva
- Perfektno prilagođavanje na različite dubine bureta.
Prekidač plovka
- Za regulaciju aktivnosti pumpe u zavisnosti od nivoa vode kao i za zaštitu od rada na suvo.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|400
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 3800
|Potisna visina (m)
|11
|Pritisak (bar)
|max. 1,1
|Dubina uranjanja (m)
|max. 7
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Priključni kabl (m)
|10
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|4,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|135 x 170 x 520
Oprema
- Komforna drška za nošenje
- Mogućnost pričvršćivanja
- Crevo podesivo po dužini
- Uključen i predfilter
- Integrisani prekidač za napajanje
- Regulacioni i blokadni ventil
- Jednostavna definicija visine uključivanja: da
- Prekidač plovka
Područja primene
- Za zalivanje bašti vodom iz rezervoara za kišnicu
