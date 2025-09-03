Crpna pumpa BP 1 Barrel je perfektna zamena za kante za zalivanje. Sa njom je zalivanje dečija igra i više nema nošenja teških kanti za zalivanje. A ne čuvate samo leđa. Pomoću ove pumpe za zalivanje najbolje ostaje u novčaniku. Zahvaljujući besplatnoj kišnici, koja je bogata hranljivim sastojcima, iz kante za kišnicu, štedite skupu pijaću vodu. Inovativno pričvršćivanje na ivicu bureta brine za perfektno držanje i garantuje efikasno zalivanje bašte koje se isplati. Uz to se na držaču na ivici bureta nalazi integrisan prekidač za uključivanje/isključivanje, pomoću kojeg možete ugodno da uključite i ponovo isključite pumpu, štedeći vreme i energiju. Ako u vodi pliva prekidač sa plovkom, on reguliše aktivnost pumpe u zavisnosti od nivoa vode i štiti je od zaribavanja. Zahvaljujući savitljivom crevu na mestu pričvršćenja za ivicu bureta, pumpu je moguće individualno podesiti za svaku visinu bureta.