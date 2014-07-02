Crpna pumpa BP 1 Barrel je perfektna zamena za kante za zalivanje. Pomoću nje zalivanje postaje dečija igra, a nošenje teških kanti za zalivanje je passé. A ne čuvate samo leđa. Pomoću ove pumpe za zalivanje najbolje ostaje u novčaniku. Zahvaljujući besplatnoj kišnici, koja je bogata hranljivim sastojcima, iz kante za kišnicu, štedite skupu pijaću vodu. U setu su sadržani PrimoFlex® crevo, dužine 15 m, od 1/2", pištolj za prskanje kao i univerzalne spojilice za creva (jednokratno uključujući Aqua Stop). Crpna pumpa je gotova za priključivanje i možete direktno da startujete sa zalivanjem. Inovativno pričvršćivanje na ivicu bureta brine za perfektno držanje i garantuje efikasno zalivanje bašte koje se isplati. Uz to se na držaču na ivici bureta nalazi integrisan prekidač za uključivanje/isključivanje, pomoću kojeg možete ugodno da uključite i ponovo isključite pumpu, štedeći vreme i energiju. Ukoliko sklopka sa plovkom pliva u vodi, ona reguliše aktivnost pumpe u zavisnosti od nivoa vode i štiti je od rada na suvo. Zahvaljujući fleksibilnom crevu na fiksatoru na ivici bureta pumpu možete individualno da podesite na svaku visinu bureta.