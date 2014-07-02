Pumpa za burad BP 1 Barrel Set
BP 1 Barrel Set - inovativna crpna pumpa sa prekidačem direktno na ivici bureta. Odmah spremna za upotrebu zahvaljujući kompletu baštenskih creva za komforno zalivanje kišnicom.
Crpna pumpa BP 1 Barrel je perfektna zamena za kante za zalivanje. Pomoću nje zalivanje postaje dečija igra, a nošenje teških kanti za zalivanje je passé. A ne čuvate samo leđa. Pomoću ove pumpe za zalivanje najbolje ostaje u novčaniku. Zahvaljujući besplatnoj kišnici, koja je bogata hranljivim sastojcima, iz kante za kišnicu, štedite skupu pijaću vodu. U setu su sadržani PrimoFlex® crevo, dužine 15 m, od 1/2", pištolj za prskanje kao i univerzalne spojilice za creva (jednokratno uključujući Aqua Stop). Crpna pumpa je gotova za priključivanje i možete direktno da startujete sa zalivanjem. Inovativno pričvršćivanje na ivicu bureta brine za perfektno držanje i garantuje efikasno zalivanje bašte koje se isplati. Uz to se na držaču na ivici bureta nalazi integrisan prekidač za uključivanje/isključivanje, pomoću kojeg možete ugodno da uključite i ponovo isključite pumpu, štedeći vreme i energiju. Ukoliko sklopka sa plovkom pliva u vodi, ona reguliše aktivnost pumpe u zavisnosti od nivoa vode i štiti je od rada na suvo. Zahvaljujući fleksibilnom crevu na fiksatoru na ivici bureta pumpu možete individualno da podesite na svaku visinu bureta.
Obeležja i prednosti
Set spreman za priključivanjeIdealan set za zalivanje za početnike zahvaljujući setu baštenskog creva, koji je takođe isporučen.
Integrisani prekidač za uključivanje/isključivanje u prekidaču plovkaZa komforno rukovanje pumpom direktno na držaču.
Integrisani pred filterŠtiti pumpu od nečistoća i time povećava njen radni vek i sigurnost funkcije.
Jednostavno i komforno
- Perfektna zamena za kantu za zalivanje: za korišćenje kišnice, nežno za leđa uz uštedu u budžetu.
Fleksibilno pričvršćivanje na ivicu bureta
- Perfektno oslanjanje na svako bure zahvaljujući najvišoj tačnosti prianjanja.
Prekidač plovka
- Za regulaciju aktivnosti pumpe u zavisnosti od nivoa vode kao i za zaštitu od rada na suvo.
Podesiva dužina creva
- Perfektno prilagođavanje na različite dubine bureta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|400
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 3800
|Potisna visina (m)
|11
|Pritisak (bar)
|max. 1,1
|Dubina uranjanja (m)
|max. 7
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Priključni kabl (m)
|10
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|4,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|8,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|135 x 170 x 520
Scope of supply
- Pribor za zalivanje
Oprema
- Komforna drška za nošenje
- Mogućnost pričvršćivanja
- Crevo podesivo po dužini
- Uključen i predfilter
- Integrisani prekidač za napajanje
- Regulacioni i blokadni ventil
- Jednostavna definicija visine uključivanja: da
- Prekidač plovka
Područja primene
- Za zalivanje bašti vodom iz rezervoara za kišnicu
