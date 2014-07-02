Pumpa za burad BP 1 Barrel Set

BP 1 Barrel Set - inovativna crpna pumpa sa prekidačem direktno na ivici bureta. Odmah spremna za upotrebu zahvaljujući kompletu baštenskih creva za komforno zalivanje kišnicom.

Crpna pumpa BP 1 Barrel je perfektna zamena za kante za zalivanje. Pomoću nje zalivanje postaje dečija igra, a nošenje teških kanti za zalivanje je passé. A ne čuvate samo leđa. Pomoću ove pumpe za zalivanje najbolje ostaje u novčaniku. Zahvaljujući besplatnoj kišnici, koja je bogata hranljivim sastojcima, iz kante za kišnicu, štedite skupu pijaću vodu. U setu su sadržani PrimoFlex® crevo, dužine 15 m, od 1/2", pištolj za prskanje kao i univerzalne spojilice za creva (jednokratno uključujući Aqua Stop). Crpna pumpa je gotova za priključivanje i možete direktno da startujete sa zalivanjem. Inovativno pričvršćivanje na ivicu bureta brine za perfektno držanje i garantuje efikasno zalivanje bašte koje se isplati. Uz to se na držaču na ivici bureta nalazi integrisan prekidač za uključivanje/isključivanje, pomoću kojeg možete ugodno da uključite i ponovo isključite pumpu, štedeći vreme i energiju. Ukoliko sklopka sa plovkom pliva u vodi, ona reguliše aktivnost pumpe u zavisnosti od nivoa vode i štiti je od rada na suvo. Zahvaljujući fleksibilnom crevu na fiksatoru na ivici bureta pumpu možete individualno da podesite na svaku visinu bureta.

Obeležja i prednosti
Pumpa za burad BP 1 Barrel Set: Set spreman za priključivanje
Set spreman za priključivanje
Idealan set za zalivanje za početnike zahvaljujući setu baštenskog creva, koji je takođe isporučen.
Pumpa za burad BP 1 Barrel Set: Integrisani prekidač za uključivanje/isključivanje u prekidaču plovka
Integrisani prekidač za uključivanje/isključivanje u prekidaču plovka
Za komforno rukovanje pumpom direktno na držaču.
Pumpa za burad BP 1 Barrel Set: Integrisani pred filter
Integrisani pred filter
Štiti pumpu od nečistoća i time povećava njen radni vek i sigurnost funkcije.
Jednostavno i komforno
  • Perfektna zamena za kantu za zalivanje: za korišćenje kišnice, nežno za leđa uz uštedu u budžetu.
Fleksibilno pričvršćivanje na ivicu bureta
  • Perfektno oslanjanje na svako bure zahvaljujući najvišoj tačnosti prianjanja.
Prekidač plovka
  • Za regulaciju aktivnosti pumpe u zavisnosti od nivoa vode kao i za zaštitu od rada na suvo.
Podesiva dužina creva
  • Perfektno prilagođavanje na različite dubine bureta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 400
Kapacitet maks. (l/h) < 3800
Potisna visina (m) 11
Pritisak (bar) max. 1,1
Dubina uranjanja (m) max. 7
Transportna temperatura (°C) max. 35
Priključni kabl (m) 10
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 4,6
Težina sa ambalažom (kg) 8,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 135 x 170 x 520

Scope of supply

  • Pribor za zalivanje

Oprema

  • Komforna drška za nošenje
  • Mogućnost pričvršćivanja
  • Crevo podesivo po dužini
  • Uključen i predfilter
  • Integrisani prekidač za napajanje
  • Regulacioni i blokadni ventil
  • Jednostavna definicija visine uključivanja: da
  • Prekidač plovka
Pumpa za burad BP 1 Barrel Set
Područja primene
  • Za zalivanje bašti vodom iz rezervoara za kišnicu
Pribor
