Održiva i jeftina: pumpa sa bačvom BP 2.000-18 Barrel je savršeno rešenje za bašte bez priključka za struju i savršene zamene za zalivanje. Skupa voda za piće se štedi zahvaljujući besplatnoj kišnici bogatoj hranljivim materijama iz dna vode. Stezaljka za montažu bureta obezbeđuje ne samo savršeno pričvršćivanje za različite burad, već i rad koji je lak za leđa zahvaljujući prekidaču za uključivanje/isključivanje, kao i opciji montiranja baterije. Zahvaljujući providnom poklopcu baterije, korisnik ima savršen pogled na ekran baterije u realnom vremenu. Da bi se osiguralo da se crevo ne savija tokom zalivanja iz bureta, postoji vodič za crevo koji garantuje konstantan protok vode. U zavisnosti od zahteva i oblasti primene, ova vođica za crevo može da se nalazi u 3 položaja: ili da se uvuče na svoje mesto sa leve ili desne strane montaže cevi baterije, ili da se olabavi na slobodnom mestu na ivici cevi. Zahvaljujući svojoj maloj veličini, laka pumpa može da stane i u uske otvore buradi, na primer IBC kontejnera. Integrisani predfilter štiti pumpu od kontaminacije.