Pumpa za burad BP 2.000-18 Barrel
Baterijska pumpa BP 2.000-18 Barrel omogućava korišćenje dragocene kišnice iz bureta i u baštama bez priključka za struju. Ovo ne štedi samo vodu za piće, već i novac.
Održiva i jeftina: pumpa sa bačvom BP 2.000-18 Barrel je savršeno rešenje za bašte bez priključka za struju i savršene zamene za zalivanje. Skupa voda za piće se štedi zahvaljujući besplatnoj kišnici bogatoj hranljivim materijama iz dna vode. Stezaljka za montažu bureta obezbeđuje ne samo savršeno pričvršćivanje za različite burad, već i rad koji je lak za leđa zahvaljujući prekidaču za uključivanje/isključivanje, kao i opciji montiranja baterije. Zahvaljujući providnom poklopcu baterije, korisnik ima savršen pogled na ekran baterije u realnom vremenu. Da bi se osiguralo da se crevo ne savija tokom zalivanja iz bureta, postoji vodič za crevo koji garantuje konstantan protok vode. U zavisnosti od zahteva i oblasti primene, ova vođica za crevo može da se nalazi u 3 položaja: ili da se uvuče na svoje mesto sa leve ili desne strane montaže cevi baterije, ili da se olabavi na slobodnom mestu na ivici cevi. Zahvaljujući svojoj maloj veličini, laka pumpa može da stane i u uske otvore buradi, na primer IBC kontejnera. Integrisani predfilter štiti pumpu od kontaminacije.
Obeležja i prednosti
Promenljiv položaj izlaza creva u 3 položajaSavršeno prilagođavanje svakoj primeni.
Kärcher Battery Power platforma od 18 VReal Time Technology sa LCD displejom baterije: Preostalo vreme do pražnjenja, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije. Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama. Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim Kärcher Battery Power uređajima na 18 V.
Fleksibilno pričvršćivanje na ivicu buretaPerfektno oslanjanje na svako bure zahvaljujući najvišoj tačnosti prianjanja.
Mala težina
- Pumpa se uklapa u uske otvore (npr. IBC kontejner).
Podesiva dužina creva
- Perfektno prilagođavanje na različite dubine bureta.
Držač baterije na buretu
- Stabilna montaža baterije.
Integrisani prekidač za uključivanje/isključivanje u montaži baterije
- Ergonomski rad bez savijanja.
Vođica za crevo
- Sprečavanje savijanja creva i time konstantnog protoka vode.
Integrisani pred filter
- Štiti pumpu od nečistoća i time povećava njen radni vek i sigurnost funkcije.
transparentan poklopac
- Idealan pogled na LCD ekran baterije u realnom vremenu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Naznačena ulazna snaga (W)
|80
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 2000
|Potisna visina (m)
|max. 20
|Pritisak (bar)
|max. 2
|Dubina uranjanja (m)
|max. 1,8
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Napon (V)
|18
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0 Ah)
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|1,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|173 x 135 x 316
Scope of supply
- Držač baterije na buretu
- Crevo podesivo po dužini
- Vođica za crevo
Oprema
- Mogućnost pričvršćivanja
- Uključen i predfilter
- Integrisani prekidač za napajanje
- Prekostrujni prekidač
Područja primene
- Za zalivanje bašti vodom iz rezervoara za kišnicu
Pribor
