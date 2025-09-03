Baštenska pumpa BP 2 Garden
Snažna i dugovečna: baštenska pumpa BP 2 Garden odličan je osnovni model za ekološki prihvatljivo navodnjavanje bašte iz alternativnih izvora vode kao što su cisterne, burad itd.
Kompaktna, robusna i dugovečna baštenska pumpa BP 2 Garden je perfektan start u zalivanje bašte vodom iz alternativnih izvora kao što su cisterne ili burad sa kišnicom. Pumpa je ubedljiva zahvaljujući visokom stepenu usisne snage i optimalnoj snazi pritiska. BP 2 Garden zahvaljujući svojoj ergonomskoj dršci i maloj težini može ugodno da se transportuje. Uz to baštenskoj pumpi nije potrebno održavanje, a može da se priključi bez alata. Zahvaljujući velikom nožnom prekidaču uređaj možete ugodno da uključite i isključite, a da se ne saginjete. Primena skupocenih materijala garantuje dug vek trajanja. Uz to Kärcher nudi produžetak garancije na pet godina. Osim toga: Pomoću elektronskog prekidača pritiska BP 2 Garden za pumpu može da bude opremljen automatskom start/stop funkcijom. To znači još više komfora na polju zalivanja bašte. Ali to ipak nije dovoljno: Opremljena pumpa je najbolje namenjena za snabdevanje kuće vodom.
Obeležja i prednosti
Robusno i dugotrajnoKärcher nudi produžetak garancije na pet godina.
Komforni nožni prekidačUdobno uključivanje i isključivanje, nežno za leđa.
Optimalno usisavanjeBez daljnjeg, kvalitetna pumpa usisava vodu iz 8 m dubine, npr. iz neke cisterne.
Optimizovani priključci
- Perfektno usaglašeni zaptivni sistem omogućava priključivanje pumpe bez upotrebe alata.
Ergonomska drška
- Komforno rukovanje i lak transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|700
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 3000
|Potisna visina (m)
|35
|Pritisak (bar)
|max. 3,5
|Visina usisavanja (m)
|8
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabl (m)
|1,5
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|7,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|8,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|220 x 405 x 260
Scope of supply
- Adapter za priključak za pumpe G1
Oprema
- Optimizovani priključni nastavak
- Komforni nožni prekidač
- Ergonomska drška za nošenje
Videos
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.