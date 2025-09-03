Baštenska pumpa BP 2 Garden

Snažna i dugovečna: baštenska pumpa BP 2 Garden odličan je osnovni model za ekološki prihvatljivo navodnjavanje bašte iz alternativnih izvora vode kao što su cisterne, burad itd.

Kompaktna, robusna i dugovečna baštenska pumpa BP 2 Garden je perfektan start u zalivanje bašte vodom iz alternativnih izvora kao što su cisterne ili burad sa kišnicom. Pumpa je ubedljiva zahvaljujući visokom stepenu usisne snage i optimalnoj snazi pritiska. BP 2 Garden zahvaljujući svojoj ergonomskoj dršci i maloj težini može ugodno da se transportuje. Uz to baštenskoj pumpi nije potrebno održavanje, a može da se priključi bez alata. Zahvaljujući velikom nožnom prekidaču uređaj možete ugodno da uključite i isključite, a da se ne saginjete. Primena skupocenih materijala garantuje dug vek trajanja. Uz to Kärcher nudi produžetak garancije na pet godina. Osim toga: Pomoću elektronskog prekidača pritiska BP 2 Garden za pumpu može da bude opremljen automatskom start/stop funkcijom. To znači još više komfora na polju zalivanja bašte. Ali to ipak nije dovoljno: Opremljena pumpa je najbolje namenjena za snabdevanje kuće vodom.

Obeležja i prednosti
Baštenska pumpa BP 2 Garden: Robusno i dugotrajno
Robusno i dugotrajno
Kärcher nudi produžetak garancije na pet godina.
Baštenska pumpa BP 2 Garden: Komforni nožni prekidač
Komforni nožni prekidač
Udobno uključivanje i isključivanje, nežno za leđa.
Baštenska pumpa BP 2 Garden: Optimalno usisavanje
Optimalno usisavanje
Bez daljnjeg, kvalitetna pumpa usisava vodu iz 8 m dubine, npr. iz neke cisterne.
Optimizovani priključci
  • Perfektno usaglašeni zaptivni sistem omogućava priključivanje pumpe bez upotrebe alata.
Ergonomska drška
  • Komforno rukovanje i lak transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 700
Kapacitet maks. (l/h) < 3000
Potisna visina (m) 35
Pritisak (bar) max. 3,5
Visina usisavanja (m) 8
Transportna temperatura (°C) max. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabl (m) 1,5
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 7,9
Težina sa ambalažom (kg) 8,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 220 x 405 x 260

Scope of supply

  • Adapter za priključak za pumpe G1

Oprema

  • Optimizovani priključni nastavak
  • Komforni nožni prekidač
  • Ergonomska drška za nošenje
