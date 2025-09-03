Kompaktna, robusna i dugovečna baštenska pumpa BP 2 Garden je perfektan start u zalivanje bašte vodom iz alternativnih izvora kao što su cisterne ili burad sa kišnicom. Pumpa je ubedljiva zahvaljujući visokom stepenu usisne snage i optimalnoj snazi pritiska. BP 2 Garden zahvaljujući svojoj ergonomskoj dršci i maloj težini može ugodno da se transportuje. Uz to baštenskoj pumpi nije potrebno održavanje, a može da se priključi bez alata. Zahvaljujući velikom nožnom prekidaču uređaj možete ugodno da uključite i isključite, a da se ne saginjete. Primena skupocenih materijala garantuje dug vek trajanja. Uz to Kärcher nudi produžetak garancije na pet godina. Osim toga: Pomoću elektronskog prekidača pritiska BP 2 Garden za pumpu može da bude opremljen automatskom start/stop funkcijom. To znači još više komfora na polju zalivanja bašte. Ali to ipak nije dovoljno: Opremljena pumpa je najbolje namenjena za snabdevanje kuće vodom.