Baštenska pumpa BP 3 Garden

Dugovečna i snažna baštenska pumpa BP 3 Garden savršena je za ekološko i ekonomično zalivanje bašte vodom iz alternativnih izvora poput cisterni ili buradi.

Zalivanje bašte na mudar način: Zahvaljujući visokom stepenu usisne snage i snazi pritiska kompaktna i dugovečna baštenska pumpa Kärcher BP 3 Garden omogućuje komforno, ekološko i korišćenje vode iz buradi sa kišnicom, cisterni i dr., koje čuva budžet. Robusna pumpa ima malu težinu, a zahvaljujući ergonomskoj dršci možete ugodno da je transportujete. Baštenskoj pumpi nije potrebno održavanje i možete da je priključite bez alata. Preko velikog nožnog prekidača pumpu možete ugodno da uključite i isključite, a da se ne saginjete. Materijali koji su ugrađeni u pumpu su skupoceni i obećavaju dug vek trajanja. Osim toga je moguć produžetak garancije na pet godina. Zahvaljujući dodatnoj ugradnji elektonskog prekidača pritiska BP 3 Garden za jednu pumpu može da se opremi automatskom start/stop funkcijom, pa onda takođe može da se primenjuje za snabdevanje kuće vodom.

Obeležja i prednosti
Baštenska pumpa BP 3 Garden: Robusno i dugotrajno
Kärcher nudi produžetak garancije na pet godina.
Baštenska pumpa BP 3 Garden: Komforni nožni prekidač
Udobno uključivanje i isključivanje, nežno za leđa.
Baštenska pumpa BP 3 Garden: Optimalno usisavanje
Bez daljnjeg, kvalitetna pumpa usisava vodu iz 8 m dubine, npr. iz neke cisterne.
Optimizovani priključci
  • Perfektno usaglašeni zaptivni sistem omogućava priključivanje pumpe bez upotrebe alata.
Ergonomska drška
  • Komforno rukovanje i lak transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 800
Kapacitet maks. (l/h) < 3500
Potisna visina (m) 40
Pritisak (bar) max. 4
Visina usisavanja (m) 8
Transportna temperatura (°C) max. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabl (m) 1,5
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 8,2
Težina sa ambalažom (kg) 9,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 220 x 405 x 260

Scope of supply

  • Adapter za priključak za pumpe G1

Oprema

  • Optimizovani priključni nastavak
  • Komforni nožni prekidač
  • Ergonomska drška za nošenje
