Dugovečna i snažna baštenska pumpa BP 3 Garden savršena je za ekološko i ekonomično zalivanje bašte vodom iz alternativnih izvora poput cisterni ili buradi.
Zalivanje bašte na mudar način: Zahvaljujući visokom stepenu usisne snage i snazi pritiska kompaktna i dugovečna baštenska pumpa Kärcher BP 3 Garden omogućuje komforno, ekološko i korišćenje vode iz buradi sa kišnicom, cisterni i dr., koje čuva budžet. Robusna pumpa ima malu težinu, a zahvaljujući ergonomskoj dršci možete ugodno da je transportujete. Baštenskoj pumpi nije potrebno održavanje i možete da je priključite bez alata. Preko velikog nožnog prekidača pumpu možete ugodno da uključite i isključite, a da se ne saginjete. Materijali koji su ugrađeni u pumpu su skupoceni i obećavaju dug vek trajanja. Osim toga je moguć produžetak garancije na pet godina. Zahvaljujući dodatnoj ugradnji elektonskog prekidača pritiska BP 3 Garden za jednu pumpu može da se opremi automatskom start/stop funkcijom, pa onda takođe može da se primenjuje za snabdevanje kuće vodom.
Obeležja i prednosti
Robusno i dugotrajnoKärcher nudi produžetak garancije na pet godina.
Komforni nožni prekidačUdobno uključivanje i isključivanje, nežno za leđa.
Optimalno usisavanjeBez daljnjeg, kvalitetna pumpa usisava vodu iz 8 m dubine, npr. iz neke cisterne.
Optimizovani priključci
- Perfektno usaglašeni zaptivni sistem omogućava priključivanje pumpe bez upotrebe alata.
Ergonomska drška
- Komforno rukovanje i lak transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|800
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 3500
|Potisna visina (m)
|40
|Pritisak (bar)
|max. 4
|Visina usisavanja (m)
|8
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabl (m)
|1,5
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|8,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|9,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|220 x 405 x 260
Scope of supply
- Adapter za priključak za pumpe G1
Oprema
- Optimizovani priključni nastavak
- Komforni nožni prekidač
- Ergonomska drška za nošenje
