Zalivanje bašte na mudar način: Zahvaljujući visokom stepenu usisne snage i snazi pritiska kompaktna i dugovečna baštenska pumpa Kärcher BP 3 Garden omogućuje komforno, ekološko i korišćenje vode iz buradi sa kišnicom, cisterni i dr., koje čuva budžet. Robusna pumpa ima malu težinu, a zahvaljujući ergonomskoj dršci možete ugodno da je transportujete. Baštenskoj pumpi nije potrebno održavanje i možete da je priključite bez alata. Preko velikog nožnog prekidača pumpu možete ugodno da uključite i isključite, a da se ne saginjete. Materijali koji su ugrađeni u pumpu su skupoceni i obećavaju dug vek trajanja. Osim toga je moguć produžetak garancije na pet godina. Zahvaljujući dodatnoj ugradnji elektonskog prekidača pritiska BP 3 Garden za jednu pumpu može da se opremi automatskom start/stop funkcijom, pa onda takođe može da se primenjuje za snabdevanje kuće vodom.