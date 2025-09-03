Kućna i baštenska pumpa BP 3 Home & Garden
Dugovečna i snažna kućna i baštenska pumpa BP 3 Home & Garden je idealno rešenje za zalivanje bašte odnosno za snabdevanje kuće vodom, npr. kišnicom.
Da li za zalivanje, za snabdevanje mašine za pranje veša ili toaleta – Kärcher kvalitetna pumpa BP 3 Home & Garden je idealno namenjena za korišćenje alternativnih izvora vode kao industrijske vode (npr. kišnica iz cisterni). Zahvaljujući automatskoj start/stop funkciji pumpa se po potrebi automatski uključuje – i kasnije ponovo isključuje. Uključujući najveću moguću zaštitu: Pumpa se automatski isključuje preko zaštite od rada na suvom i zasvetli prikaz greške. Snažnoj pumpi nije potrebno održavanje i podmićuje konstantnim pritiskom za optimalno zalivanje bašte. Integrisani nožni prekidač, dva izlaza za istovremeni režim rada dva priključna uređaja kao i gumene stopice, koje sprečavaju šumove su ostala obeležja komfora. Serijski pred filter i integrisani reverzibilni ventil osiguravaju pouzdan režim rada. Skupoceni materijali obećavaju dug vek trajanja. Moguć je produžetak garancije na 5 godina.
Obeležja i prednosti
Komfor u kući i baštiPouzdano snabdevanje u kući kao i konstantan pritisak za zalivanje bašte.
Bezbedno i dugotrajnoSerijski opremljen predfilterom, nepovratnim ventilom, i osiguračem za rad na suvo.
Start-/Stop automatikaPo potrebi automatski pokreće i zaustavlja pumpe.
Optimalno usisavanje
- Bez daljnjeg, kvalitetna pumpa usisava vodu iz 8 m dubine, npr. iz neke cisterne.
Prikaz greške
- U slučaju smetnje se prikazuje usisna ili potisna greška.
Dva izlaza za vodu
- Višestruko korišćenje: npr. zalivanje trave prskalicama i istovremeno manuelno zalivanje baštenskom prskalicom.
Fleksibilni T-priključni nastavak
- Može se fleksibilno montirati - za optimalno usmeravanje povezanih creva.
Komforni nožni prekidač
- Udobno uključivanje i isključivanje, nežno za leđa.
Ergonomska drška
- Komforno rukovanje i lak transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|800
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 3300
|Potisna visina (m)
|40
|Pritisak (bar)
|max. 4
|Visina usisavanja (m)
|8
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabl (m)
|1,85
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|10,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|11,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|230 x 540 x 373
Scope of supply
- Adapter za priključak za pumpe G1
Oprema
- Optimizovani priključni nastavak
- Komforni nožni prekidač
- Automatska Start/Stop funkcija
- Uklj. predfilter i nepovratni ventil
- Zaštita od rada na suvo
- Veliki ulivni priključak
- Ergonomska drška za nošenje
- Čuvanje kabla
- Prikaz greške
- Dva izlaza za vodu
- Okretne, gumene nožice koje sprečavaju šumove
Videos
Područja primene
- Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.
- Za dovod pogonske vode do toaleta i mašina za pranje veša.
Pribor
