Da li za zalivanje, za snabdevanje mašine za pranje veša ili toaleta – Kärcher kvalitetna pumpa BP 3 Home & Garden je idealno namenjena za korišćenje alternativnih izvora vode kao industrijske vode (npr. kišnica iz cisterni). Zahvaljujući automatskoj start/stop funkciji pumpa se po potrebi automatski uključuje – i kasnije ponovo isključuje. Uključujući najveću moguću zaštitu: Pumpa se automatski isključuje preko zaštite od rada na suvom i zasvetli prikaz greške. Snažnoj pumpi nije potrebno održavanje i podmićuje konstantnim pritiskom za optimalno zalivanje bašte. Integrisani nožni prekidač, dva izlaza za istovremeni režim rada dva priključna uređaja kao i gumene stopice, koje sprečavaju šumove su ostala obeležja komfora. Serijski pred filter i integrisani reverzibilni ventil osiguravaju pouzdan režim rada. Skupoceni materijali obećavaju dug vek trajanja. Moguć je produžetak garancije na 5 godina.