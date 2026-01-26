Baštenska pumpa BP 4.500 Garden *EU

Jaka i izdržljiva: baštenska pumpa BP 4.500 Garden je idealno rešenje za početnike za ekološki prihvatljivo zalivanje bašte iz alternativnih izvora vode kao što su cisterne, rezervoari itd.

Kompaktna, robusna i dugotrajna baštenska pumpa BP 4.500 Garden je savršen početni model za zalivanje bašte vodom iz alternativnih izvora kao što su rezervoari i otvore za vodu. Pumpa impresionira velikom snagom usisavanja i optimalnim performansama pritiska. BP 4.500 Garden može se lako transportovati zahvaljujući ergonomskoj ručki i maloj težini. Baštenska pumpa takođe ne zahteva održavanje i može se povezati bez potrebe za alatom. Uređaj se može lako uključiti i isključiti pomoću velikog nožnog prekidača, čime se štiti leđa. Upotreba visokokvalitetnih materijala garantuje dug životni vek. Karcher takođe nudi produženu garanciju od pet godina. Štaviše: Sa elektronskim presostatom, BP 4.500 Garden se može nadograditi na pumpu sa automatskom Start/Stop funkcijom. To znači još veći komfor u pogledu zalivanja bašte. Ali to nije sve: unapređena pumpa je savršena za snabdevanje servisnom vodom u domaćinstvu.

Obeležja i prednosti
Baštenska pumpa BP 4.500 Garden *EU: Robusno i dugotrajno
Robusno i dugotrajno
Kärcher nudi produžetak garancije na pet godina.
Baštenska pumpa BP 4.500 Garden *EU: Komforni nožni prekidač
Komforni nožni prekidač
Udobno uključivanje i isključivanje, nežno za leđa.
Baštenska pumpa BP 4.500 Garden *EU: Optimalno usisavanje
Optimalno usisavanje
Bez daljnjeg, kvalitetna pumpa usisava vodu iz 8 m dubine, npr. iz neke cisterne.
Odvojeni otvor za punjenje
  • Lako punjenje pre upotrebe.
Ispusni čep
  • Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.
Optimizovani priključci
  • Perfektno usaglašeni zaptivni sistem omogućava priključivanje pumpe bez upotrebe alata.
Ergonomska drška
  • Komforno rukovanje i lak transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 550
Kapacitet maks. (l/h) < 4500
Potisna visina (m) max. 36
Pritisak (bar) max. 3,6
Visina usisavanja (m) 8
Transportna temperatura (°C) max. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabl (m) 1,5
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 6,4
Težina sa ambalažom (kg) 7,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 372 x 186 x 231

Scope of supply

  • Adapter za priključak za pumpe G1

Oprema

  • Optimizovani priključni nastavak
  • Komforni nožni prekidač
  • Odvojeni otvor za punjenje
  • Odvodni ventil za vodu
  • Ergonomska drška za nošenje
Područja primene
  • Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.
