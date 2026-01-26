Kompaktna, robusna i dugotrajna baštenska pumpa BP 4.500 Garden je savršen početni model za zalivanje bašte vodom iz alternativnih izvora kao što su rezervoari i otvore za vodu. Pumpa impresionira velikom snagom usisavanja i optimalnim performansama pritiska. BP 4.500 Garden može se lako transportovati zahvaljujući ergonomskoj ručki i maloj težini. Baštenska pumpa takođe ne zahteva održavanje i može se povezati bez potrebe za alatom. Uređaj se može lako uključiti i isključiti pomoću velikog nožnog prekidača, čime se štiti leđa. Upotreba visokokvalitetnih materijala garantuje dug životni vek. Karcher takođe nudi produženu garanciju od pet godina. Štaviše: Sa elektronskim presostatom, BP 4.500 Garden se može nadograditi na pumpu sa automatskom Start/Stop funkcijom. To znači još veći komfor u pogledu zalivanja bašte. Ali to nije sve: unapređena pumpa je savršena za snabdevanje servisnom vodom u domaćinstvu.