Baštenska pumpa BP 4.500 Garden *EU
Jaka i izdržljiva: baštenska pumpa BP 4.500 Garden je idealno rešenje za početnike za ekološki prihvatljivo zalivanje bašte iz alternativnih izvora vode kao što su cisterne, rezervoari itd.
Kompaktna, robusna i dugotrajna baštenska pumpa BP 4.500 Garden je savršen početni model za zalivanje bašte vodom iz alternativnih izvora kao što su rezervoari i otvore za vodu. Pumpa impresionira velikom snagom usisavanja i optimalnim performansama pritiska. BP 4.500 Garden može se lako transportovati zahvaljujući ergonomskoj ručki i maloj težini. Baštenska pumpa takođe ne zahteva održavanje i može se povezati bez potrebe za alatom. Uređaj se može lako uključiti i isključiti pomoću velikog nožnog prekidača, čime se štiti leđa. Upotreba visokokvalitetnih materijala garantuje dug životni vek. Karcher takođe nudi produženu garanciju od pet godina. Štaviše: Sa elektronskim presostatom, BP 4.500 Garden se može nadograditi na pumpu sa automatskom Start/Stop funkcijom. To znači još veći komfor u pogledu zalivanja bašte. Ali to nije sve: unapređena pumpa je savršena za snabdevanje servisnom vodom u domaćinstvu.
Obeležja i prednosti
Robusno i dugotrajnoKärcher nudi produžetak garancije na pet godina.
Komforni nožni prekidačUdobno uključivanje i isključivanje, nežno za leđa.
Optimalno usisavanjeBez daljnjeg, kvalitetna pumpa usisava vodu iz 8 m dubine, npr. iz neke cisterne.
Odvojeni otvor za punjenje
- Lako punjenje pre upotrebe.
Ispusni čep
- Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.
Optimizovani priključci
- Perfektno usaglašeni zaptivni sistem omogućava priključivanje pumpe bez upotrebe alata.
Ergonomska drška
- Komforno rukovanje i lak transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|550
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 4500
|Potisna visina (m)
|max. 36
|Pritisak (bar)
|max. 3,6
|Visina usisavanja (m)
|8
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabl (m)
|1,5
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|6,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|7,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|372 x 186 x 231
Scope of supply
- Adapter za priključak za pumpe G1
Oprema
- Optimizovani priključni nastavak
- Komforni nožni prekidač
- Odvojeni otvor za punjenje
- Odvodni ventil za vodu
- Ergonomska drška za nošenje
Područja primene
- Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.
Pribor
