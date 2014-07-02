Pumpa za duboke bunare BP 4 Deep Well

Potapajuća potisna pumpa BP 4 Deep Well: za korišćenje podzemne vode iz (dubokog) bunara. S robusnim kućištem od prohroma, stopicom za razmak i zasebnim prekidačem.

Potapajuća potisna pumpa BP 4 Deep Well je idealna za korišćenje alternativnih izvora vode. Namenjena je kako za zalivanje bašte tako i - u kombinaciji sa prekidačem pritiska - za interno snabdevanje kuće industrijskom vodom. Zahvaljujući podzemnoj vodi iz sopstvenog (dubokog) bunara oko kuće i bašte možete da uštedite svaku količinu skupocene pijaće vode. Kućište pumpe i navojni nastavci od prohroma su veoma robusni. Integrisani pred filter kao i stopica za razmak upust za vodu pumpe tokom i posle instalacije pumpe pouzdano štite od nečistoće. 15 m duga pridodata sajla može lepo da se smesti na pumpu, pa tako omogućuje sigurno spuštanje u okno bunara. Zahvaljujući prekidaču za uključivanje/isključivanje na kraju kabla pumpom možete ugodno i sigurno da rukujete. Pomoću sadržanog seta priključaka za crevo na pumpu bez problema možete da priključujete creva od 3/4" kao i creva od 1". Uklj. integrisani reverzibilni ventil.

Obeležja i prednosti
Pumpa za duboke bunare BP 4 Deep Well: Kućište pumpe i navojni nastavak od prohroma
Kućište pumpe i navojni nastavak od prohroma
Dugačak rani vek i otpornost na udarce.
Pumpa za duboke bunare BP 4 Deep Well: Uključujući priključni deo za pumpu i nepovratni ventil
Uključujući priključni deo za pumpu i nepovratni ventil
Brzo priključivanje creva od 3/4" i 1" na pumpu.
Pumpa za duboke bunare BP 4 Deep Well: Stopica za razmak kao pomoć pri instalaciji
Stopica za razmak kao pomoć pri instalaciji
Pouzdana zaštita od prljavštine kod ispuštanja i instaliranja pumpe.
Prekidač za uključivanje/isključivanje na kraju kabla
  • Komforno i bezbedno upravljanje pumpom.
Uključujući sajlu za pričvršćivanje, dužine 15 metara
  • Za bezbedno držanje pumpe.
Integrisani pred filter
  • Štiti pumpu od nečistoća i time povećava njen radni vek i sigurnost funkcije.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 700
Kapacitet maks. (l/h) < 4600
Potisna visina (m) 43
Pritisak (bar) max. 4,3
Dubina uranjanja (m) max. 12
Minimalni prečnik cevi bunara (mm) 150
Transportna temperatura (°C) max. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabl (m) 15
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Boja srebrena
Težina bez pribora (kg) 7,1
Težina sa ambalažom (kg) 11,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 105 x 105 x 710

Scope of supply

  • Deo za priključivanje na crevo u 1″, ¾″ sa obujmicom creva
  • Uključujući sajlu za pričvršćivanje 15 m

Oprema

  • Integrisani nepovratni ventil
  • Kućište pumpe i navojni nastavak od prohroma
  • Stopica za razmak kao pomoć pri instalaciji
  • Integrisani pred filter
  • Mogućnost za pričvršćivanje sajlom
  • Zasebni prekidač za uključivanje/isključivanje na kraju kabla
Pumpa za duboke bunare BP 4 Deep Well
Pumpa za duboke bunare BP 4 Deep Well
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.