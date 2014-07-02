Potapajuća potisna pumpa BP 4 Deep Well je idealna za korišćenje alternativnih izvora vode. Namenjena je kako za zalivanje bašte tako i - u kombinaciji sa prekidačem pritiska - za interno snabdevanje kuće industrijskom vodom. Zahvaljujući podzemnoj vodi iz sopstvenog (dubokog) bunara oko kuće i bašte možete da uštedite svaku količinu skupocene pijaće vode. Kućište pumpe i navojni nastavci od prohroma su veoma robusni. Integrisani pred filter kao i stopica za razmak upust za vodu pumpe tokom i posle instalacije pumpe pouzdano štite od nečistoće. 15 m duga pridodata sajla može lepo da se smesti na pumpu, pa tako omogućuje sigurno spuštanje u okno bunara. Zahvaljujući prekidaču za uključivanje/isključivanje na kraju kabla pumpom možete ugodno i sigurno da rukujete. Pomoću sadržanog seta priključaka za crevo na pumpu bez problema možete da priključujete creva od 3/4" kao i creva od 1". Uklj. integrisani reverzibilni ventil.