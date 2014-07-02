Pumpa za duboke bunare BP 4 Deep Well
Potapajuća potisna pumpa BP 4 Deep Well: za korišćenje podzemne vode iz (dubokog) bunara. S robusnim kućištem od prohroma, stopicom za razmak i zasebnim prekidačem.
Potapajuća potisna pumpa BP 4 Deep Well je idealna za korišćenje alternativnih izvora vode. Namenjena je kako za zalivanje bašte tako i - u kombinaciji sa prekidačem pritiska - za interno snabdevanje kuće industrijskom vodom. Zahvaljujući podzemnoj vodi iz sopstvenog (dubokog) bunara oko kuće i bašte možete da uštedite svaku količinu skupocene pijaće vode. Kućište pumpe i navojni nastavci od prohroma su veoma robusni. Integrisani pred filter kao i stopica za razmak upust za vodu pumpe tokom i posle instalacije pumpe pouzdano štite od nečistoće. 15 m duga pridodata sajla može lepo da se smesti na pumpu, pa tako omogućuje sigurno spuštanje u okno bunara. Zahvaljujući prekidaču za uključivanje/isključivanje na kraju kabla pumpom možete ugodno i sigurno da rukujete. Pomoću sadržanog seta priključaka za crevo na pumpu bez problema možete da priključujete creva od 3/4" kao i creva od 1". Uklj. integrisani reverzibilni ventil.
Obeležja i prednosti
Kućište pumpe i navojni nastavak od prohromaDugačak rani vek i otpornost na udarce.
Uključujući priključni deo za pumpu i nepovratni ventilBrzo priključivanje creva od 3/4" i 1" na pumpu.
Stopica za razmak kao pomoć pri instalacijiPouzdana zaštita od prljavštine kod ispuštanja i instaliranja pumpe.
Prekidač za uključivanje/isključivanje na kraju kabla
- Komforno i bezbedno upravljanje pumpom.
Uključujući sajlu za pričvršćivanje, dužine 15 metara
- Za bezbedno držanje pumpe.
Integrisani pred filter
- Štiti pumpu od nečistoća i time povećava njen radni vek i sigurnost funkcije.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|700
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 4600
|Potisna visina (m)
|43
|Pritisak (bar)
|max. 4,3
|Dubina uranjanja (m)
|max. 12
|Minimalni prečnik cevi bunara (mm)
|150
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabl (m)
|15
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|srebrena
|Težina bez pribora (kg)
|7,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|11,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|105 x 105 x 710
Scope of supply
- Deo za priključivanje na crevo u 1″, ¾″ sa obujmicom creva
- Uključujući sajlu za pričvršćivanje 15 m
Oprema
- Integrisani nepovratni ventil
- Kućište pumpe i navojni nastavak od prohroma
- Stopica za razmak kao pomoć pri instalaciji
- Integrisani pred filter
- Mogućnost za pričvršćivanje sajlom
- Zasebni prekidač za uključivanje/isključivanje na kraju kabla
Pribor
