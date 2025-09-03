Baštenska pumpa BP 4 Garden Set
BP 4 Garden Set sadrži komplet usisnih creva kako biste snažnu baštensku pumpu s ugrađenim termostatom odmah mogli da koristite za zalivanje bašte.
Zahvaljujući visokom stepenu usisne snage i snazi pritiska BP 4 Garden set nudi idealne preduslove za komforno zalivanje bašte iz buradi sa kišnicom ili cisterni. Ugrađeni termo osigurač pouzdano štiti pumpu od pregrejavanja i garantuje najviši stepen sigurnosti. BP 4 Garden set sa vakumiranim spiralnim crevom od 3,5 m i reverzibilni ventilom (priključni navoj G1", prečnik 3/4") omogućuje primenu bez odlaganja robusne, lake pumpe, koja je zahvaljujući ergonomskoj dršci ugodna za transportovanje. Kärcher baštenske pumpe su snažne, nije im potrebno održavanje i mogu da se priključe bez alata. Uz to preko nožnog prekidača možete ugodno da ih uključite/isključite, a da se ne saginjete. Upotrebljeni materijali su veoma skupoceni i osnova su za dug vek trajanja. Moguć je produžetak Kächer garancije na pet godina. Pomoću elektronskog prekidača pritiska pumpa može da bude opremljena automatskom start/stop funkcijom.
Obeležja i prednosti
Robusno i dugotrajnoKärcher nudi produžetak garancije na pet godina.
Spreman za korišćenje odmahUključujući spiralno crevo otporno na vakuum, kompletno spremno za priključivanje, sa usisnim filterom i zaštitom od reverzibilnog toka.
Termo osiguračEkstra bezbedno - štiti pumpu od pregrevanja.
Komforni nožni prekidač
- Udobno uključivanje i isključivanje, nežno za leđa.
Optimalno usisavanje
- Bez daljnjeg, kvalitetna pumpa usisava vodu iz 8 m dubine, npr. iz neke cisterne.
Optimizovani priključci
- Perfektno usaglašeni zaptivni sistem omogućava priključivanje pumpe bez upotrebe alata.
Ergonomska drška
- Komforno rukovanje i lak transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|1000
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 4000
|Potisna visina (m)
|45
|Pritisak (bar)
|max. 4,5
|Visina usisavanja (m)
|8
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabl (m)
|1,5
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|8,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|11,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|220 x 405 x 260
Scope of supply
- Adapter za priključak za pumpe G1
- uklj. set usisnih creva
Oprema
- Optimizovani priključni nastavak
- Termo osigurač
- Komforni nožni prekidač
- Ergonomska drška za nošenje
