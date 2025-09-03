Baštenska pumpa BP 4 Garden Set

BP 4 Garden Set sadrži komplet usisnih creva kako biste snažnu baštensku pumpu s ugrađenim termostatom odmah mogli da koristite za zalivanje bašte.

Zahvaljujući visokom stepenu usisne snage i snazi pritiska BP 4 Garden set nudi idealne preduslove za komforno zalivanje bašte iz buradi sa kišnicom ili cisterni. Ugrađeni termo osigurač pouzdano štiti pumpu od pregrejavanja i garantuje najviši stepen sigurnosti. BP 4 Garden set sa vakumiranim spiralnim crevom od 3,5 m i reverzibilni ventilom (priključni navoj G1", prečnik 3/4") omogućuje primenu bez odlaganja robusne, lake pumpe, koja je zahvaljujući ergonomskoj dršci ugodna za transportovanje. Kärcher baštenske pumpe su snažne, nije im potrebno održavanje i mogu da se priključe bez alata. Uz to preko nožnog prekidača možete ugodno da ih uključite/isključite, a da se ne saginjete. Upotrebljeni materijali su veoma skupoceni i osnova su za dug vek trajanja. Moguć je produžetak Kächer garancije na pet godina. Pomoću elektronskog prekidača pritiska pumpa može da bude opremljena automatskom start/stop funkcijom.

Obeležja i prednosti
Baštenska pumpa BP 4 Garden Set: Robusno i dugotrajno
Robusno i dugotrajno
Kärcher nudi produžetak garancije na pet godina.
Baštenska pumpa BP 4 Garden Set: Spreman za korišćenje odmah
Spreman za korišćenje odmah
Uključujući spiralno crevo otporno na vakuum, kompletno spremno za priključivanje, sa usisnim filterom i zaštitom od reverzibilnog toka.
Baštenska pumpa BP 4 Garden Set: Termo osigurač
Termo osigurač
Ekstra bezbedno - štiti pumpu od pregrevanja.
Komforni nožni prekidač
  • Udobno uključivanje i isključivanje, nežno za leđa.
Optimalno usisavanje
  • Bez daljnjeg, kvalitetna pumpa usisava vodu iz 8 m dubine, npr. iz neke cisterne.
Optimizovani priključci
  • Perfektno usaglašeni zaptivni sistem omogućava priključivanje pumpe bez upotrebe alata.
Ergonomska drška
  • Komforno rukovanje i lak transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 1000
Kapacitet maks. (l/h) < 4000
Potisna visina (m) 45
Pritisak (bar) max. 4,5
Visina usisavanja (m) 8
Transportna temperatura (°C) max. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabl (m) 1,5
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 8,8
Težina sa ambalažom (kg) 11,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 220 x 405 x 260

Scope of supply

  • Adapter za priključak za pumpe G1
  • uklj. set usisnih creva

Oprema

  • Optimizovani priključni nastavak
  • Termo osigurač
  • Komforni nožni prekidač
  • Ergonomska drška za nošenje
Baštenska pumpa BP 4 Garden Set
Baštenska pumpa BP 4 Garden Set
Baštenska pumpa BP 4 Garden Set
Videos
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.