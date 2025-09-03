Zahvaljujući visokom stepenu usisne snage i snazi pritiska BP 4 Garden set nudi idealne preduslove za komforno zalivanje bašte iz buradi sa kišnicom ili cisterni. Ugrađeni termo osigurač pouzdano štiti pumpu od pregrejavanja i garantuje najviši stepen sigurnosti. BP 4 Garden set sa vakumiranim spiralnim crevom od 3,5 m i reverzibilni ventilom (priključni navoj G1", prečnik 3/4") omogućuje primenu bez odlaganja robusne, lake pumpe, koja je zahvaljujući ergonomskoj dršci ugodna za transportovanje. Kärcher baštenske pumpe su snažne, nije im potrebno održavanje i mogu da se priključe bez alata. Uz to preko nožnog prekidača možete ugodno da ih uključite/isključite, a da se ne saginjete. Upotrebljeni materijali su veoma skupoceni i osnova su za dug vek trajanja. Moguć je produžetak Kächer garancije na pet godina. Pomoću elektronskog prekidača pritiska pumpa može da bude opremljena automatskom start/stop funkcijom.