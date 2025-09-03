Bilo za navodnjavanje, snabdevanje veš-mašina ili WC-a – kvalitetna Kärcher pumpa BP 4 Home & Garden idealna je za korišćenje alternativnih izvora vode za snabdevanje potrošnom vodom (npr. kišnicom iz cisterni). Zahvaljujući funkciji automatskog pokretanja/zaustavljanja pumpa se po potrebi automatski uključuje – te zatim isključuje. Maksimalna moguća zaštita: pumpa se automatski isključuje putem zaštite od rada na suvo, te svetli prikaz greške. Ova vrlo efikasna pumpa ne zahteva održavanje, a osvaja konstantnim pritiskom za optimalno navodnjavanje bašte. Integrisani nožni prekidač, 2 izlaza za istovremeni rad dva priključna uređaja, kao i gumene nožice za sprečavanje buke pružaju dodatni komfor. Serijski predfiletri i integrisani nepovratni ventil osiguravaju pouzdani rad. Visokokvalitetni materijali obećavaju dug životni vek. Moguće je produženje garancije na 5 godina.