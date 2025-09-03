Kućna i baštenska pumpa BP 4 Home & Garden

Dugovečna i efikasna pumpa za dom i baštu BP 4 Home & Garden je idealno rešenje za navodnjavanje bašte, odnosno za snabdevanje kuće vodom, npr. kišnicom.

Bilo za navodnjavanje, snabdevanje veš-mašina ili WC-a – kvalitetna Kärcher pumpa BP 4 Home & Garden idealna je za korišćenje alternativnih izvora vode za snabdevanje potrošnom vodom (npr. kišnicom iz cisterni). Zahvaljujući funkciji automatskog pokretanja/zaustavljanja pumpa se po potrebi automatski uključuje – te zatim isključuje. Maksimalna moguća zaštita: pumpa se automatski isključuje putem zaštite od rada na suvo, te svetli prikaz greške. Ova vrlo efikasna pumpa ne zahteva održavanje, a osvaja konstantnim pritiskom za optimalno navodnjavanje bašte. Integrisani nožni prekidač, 2 izlaza za istovremeni rad dva priključna uređaja, kao i gumene nožice za sprečavanje buke pružaju dodatni komfor. Serijski predfiletri i integrisani nepovratni ventil osiguravaju pouzdani rad. Visokokvalitetni materijali obećavaju dug životni vek. Moguće je produženje garancije na 5 godina.

Obeležja i prednosti
Kućna i baštenska pumpa BP 4 Home & Garden: Komfor u kući i bašti
Komfor u kući i bašti
Pouzdano snabdevanje u kući kao i konstantan pritisak za zalivanje bašte.
Kućna i baštenska pumpa BP 4 Home & Garden: Bezbedno i dugotrajno
Bezbedno i dugotrajno
Serijski opremljen predfilterom, nepovratnim ventilom, i osiguračem za rad na suvo.
Kućna i baštenska pumpa BP 4 Home & Garden: Start-/Stop automatika
Start-/Stop automatika
Po potrebi automatski pokreće i zaustavlja pumpe.
Optimalno usisavanje
  • Bez daljnjeg, kvalitetna pumpa usisava vodu iz 8 m dubine, npr. iz neke cisterne.
Prikaz greške
  • U slučaju smetnje se prikazuje usisna ili potisna greška.
Dva izlaza za vodu
  • Višestruko korišćenje: npr. zalivanje trave prskalicama i istovremeno manuelno zalivanje baštenskom prskalicom.
Fleksibilni T-priključni nastavak
  • Može se fleksibilno montirati - za optimalno usmeravanje povezanih creva.
Komforni nožni prekidač
  • Udobno uključivanje i isključivanje, nežno za leđa.
Ergonomska drška
  • Komforno rukovanje i lak transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 950
Kapacitet maks. (l/h) < 3800
Potisna visina (m) 45
Pritisak (bar) max. 4,5
Visina usisavanja (m) 8
Transportna temperatura (°C) max. 38
Priključni navoj G1
Priključni kabl (m) 1,85
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 10,7
Težina sa ambalažom (kg) 12,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 230 x 540 x 373

Scope of supply

  • Adapter za priključak za pumpe G1

Oprema

  • Optimizovani priključni nastavak
  • Komforni nožni prekidač
  • Automatska Start/Stop funkcija
  • Uklj. predfilter i nepovratni ventil
  • Zaštita od rada na suvo
  • Veliki ulivni priključak
  • Ergonomska drška za nošenje
  • Čuvanje kabla
  • Prikaz greške
  • Dva izlaza za vodu
  • Okretne, gumene nožice koje sprečavaju šumove
Kućna i baštenska pumpa BP 4 Home & Garden
Kućna i baštenska pumpa BP 4 Home & Garden
Kućna i baštenska pumpa BP 4 Home & Garden
Kućna i baštenska pumpa BP 4 Home & Garden
Područja primene
  • Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.
  • Za dovod pogonske vode do toaleta i mašina za pranje veša.
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.