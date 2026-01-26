Baštenska pumpa BP 5.000 Garden *EU
Izdržljiva i moćna baštenska pumpa BP 5.000 je savršena za ekološko i ekonomično zalivanje bašte koristeći vodu iz alternativnih izvora kao što su cisterne ili rezervoari.
Zalivanje bašte na pametan način: Zahvaljujući velikoj usisnoj snazi i performansama pritiska, kompaktna i dugotrajna baštenska pumpa BP 5.000 Garden iz Karcher-a omogućava udobno, ekološki prihvatljivo i štedljivo korišćenje vode iz kace za kišnicu, rezervoara itd. Robusna pumpa ima malu težinu i može se udobno transportovati zahvaljujući svojoj ergonomskoj ručki. Baštenska pumpa ne zahteva održavanje i može se priključiti bez potrebe za alatom. Veliki nožni prekidač vam omogućava da udobno uključite i isključite pumpu na način koji je nežan za vaša leđa. Materijali koji se koriste u pumpi su visokog kvaliteta i garantuju dug životni vek. Moguća je i produžena garancija od pet godina. BP 5.000 Garden se takođe može nadograditi na pumpu sa automatskom Start/Stop funkcijom ugradnjom elektronskog prekidača pritiska. Tada se može koristiti i kao servisni vodovod u domaćinstvu.
Obeležja i prednosti
Robusno i dugotrajnoKärcher nudi produžetak garancije na pet godina.
Komforni nožni prekidačUdobno uključivanje i isključivanje, nežno za leđa.
Optimalno usisavanjeBez daljnjeg, kvalitetna pumpa usisava vodu iz 8 m dubine, npr. iz neke cisterne.
Odvojeni otvor za punjenje
- Lako punjenje pre upotrebe.
Ispusni čep
- Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.
Optimizovani priključci
- Perfektno usaglašeni zaptivni sistem omogućava priključivanje pumpe bez upotrebe alata.
Ergonomska drška
- Komforno rukovanje i lak transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|650
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 5000
|Potisna visina (m)
|max. 40
|Pritisak (bar)
|max. 4
|Visina usisavanja (m)
|8
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabl (m)
|1,5
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|6,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|7,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|372 x 186 x 231
Scope of supply
- Adapter za priključak za pumpe G1
- Dvosmerni priključni adapter za G 1 pumpe
Oprema
- Optimizovani priključni nastavak
- Komforni nožni prekidač
- Odvojeni otvor za punjenje
- Odvodni ventil za vodu
- Ergonomska drška za nošenje
Videos
Područja primene
- Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.
