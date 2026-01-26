Zalivanje bašte na pametan način: Zahvaljujući velikoj usisnoj snazi i performansama pritiska, kompaktna i dugotrajna baštenska pumpa BP 5.000 Garden iz Karcher-a omogućava udobno, ekološki prihvatljivo i štedljivo korišćenje vode iz kace za kišnicu, rezervoara itd. Robusna pumpa ima malu težinu i može se udobno transportovati zahvaljujući svojoj ergonomskoj ručki. Baštenska pumpa ne zahteva održavanje i može se priključiti bez potrebe za alatom. Veliki nožni prekidač vam omogućava da udobno uključite i isključite pumpu na način koji je nežan za vaša leđa. Materijali koji se koriste u pumpi su visokog kvaliteta i garantuju dug životni vek. Moguća je i produžena garancija od pet godina. BP 5.000 Garden se takođe može nadograditi na pumpu sa automatskom Start/Stop funkcijom ugradnjom elektronskog prekidača pritiska. Tada se može koristiti i kao servisni vodovod u domaćinstvu.