Baštenska pumpa BP 5.000 Garden *EU

Izdržljiva i moćna baštenska pumpa BP 5.000 je savršena za ekološko i ekonomično zalivanje bašte koristeći vodu iz alternativnih izvora kao što su cisterne ili rezervoari.

Zalivanje bašte na pametan način: Zahvaljujući velikoj usisnoj snazi i performansama pritiska, kompaktna i dugotrajna baštenska pumpa BP 5.000 Garden iz Karcher-a omogućava udobno, ekološki prihvatljivo i štedljivo korišćenje vode iz kace za kišnicu, rezervoara itd. Robusna pumpa ima malu težinu i može se udobno transportovati zahvaljujući svojoj ergonomskoj ručki. Baštenska pumpa ne zahteva održavanje i može se priključiti bez potrebe za alatom. Veliki nožni prekidač vam omogućava da udobno uključite i isključite pumpu na način koji je nežan za vaša leđa. Materijali koji se koriste u pumpi su visokog kvaliteta i garantuju dug životni vek. Moguća je i produžena garancija od pet godina. BP 5.000 Garden se takođe može nadograditi na pumpu sa automatskom Start/Stop funkcijom ugradnjom elektronskog prekidača pritiska. Tada se može koristiti i kao servisni vodovod u domaćinstvu.

Obeležja i prednosti
Baštenska pumpa BP 5.000 Garden *EU: Robusno i dugotrajno
Kärcher nudi produžetak garancije na pet godina.
Baštenska pumpa BP 5.000 Garden *EU: Komforni nožni prekidač
Udobno uključivanje i isključivanje, nežno za leđa.
Baštenska pumpa BP 5.000 Garden *EU: Optimalno usisavanje
Bez daljnjeg, kvalitetna pumpa usisava vodu iz 8 m dubine, npr. iz neke cisterne.
Odvojeni otvor za punjenje
  • Lako punjenje pre upotrebe.
Ispusni čep
  • Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.
Optimizovani priključci
  • Perfektno usaglašeni zaptivni sistem omogućava priključivanje pumpe bez upotrebe alata.
Ergonomska drška
  • Komforno rukovanje i lak transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 650
Kapacitet maks. (l/h) < 5000
Potisna visina (m) max. 40
Pritisak (bar) max. 4
Visina usisavanja (m) 8
Transportna temperatura (°C) max. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabl (m) 1,5
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 6,8
Težina sa ambalažom (kg) 7,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 372 x 186 x 231

Scope of supply

  • Adapter za priključak za pumpe G1
  • Dvosmerni priključni adapter za G 1 pumpe

Oprema

  • Optimizovani priključni nastavak
  • Komforni nožni prekidač
  • Odvojeni otvor za punjenje
  • Odvodni ventil za vodu
  • Ergonomska drška za nošenje
Baštenska pumpa BP 5.000 Garden *EU
Područja primene
  • Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.
Pribor
