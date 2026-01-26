Baštenska pumpa BP 5.000 Garden Set Plus

BP 5.000 Garden Set Plus je odmah spreman za upotrebu zahvaljujući setu usisnog i baštenskog creva. Izdržljiva i moćna baštenska pumpa je idealna za navodnjavanje iz rezervoara/cisterni.

Može se odmah koristiti: Set baštenskih pumpi BP 5.000 Garden Set Plus sa spiralnim crevom od 3,5 m otpornim na vakum uključujući filter i nepovratni ventil (G1" priključni navoj, prečnik 3/4") i set baštenskih creva uključujući 20 m Karcher Primoflek crevo (prečnik 1/2") je savršeno za zalivanje bašte iz otvora za vodu ili rezervoara. Set baštenskog creva takođe uključuje mlaznicu, konektore i adapter za slavinu. Robusna pumpa je laka za transport zahvaljujući ergonomskoj ručki. Karcher baštenske pumpe su bez održavanja, može se instalirati bez upotrebe alata i može se uključiti i isključiti udobno štiteći leđa zahvaljujući velikom nožnom prekidaču. Visokokvalitetni materijali obećavaju dug vek. Karcher takođe nudi produženu garanciju od pet godina. od elektronskog presostata BP 5.000 Garden se može nadograditi na pumpu sa automatskom Start/Stop funkcijom - za još veći komfor u bašti ili za snabdevanje vodom u domaćinstvu.

Obeležja i prednosti
Robusno i dugotrajno
Robusno i dugotrajno
Kärcher nudi produžetak garancije na pet godina.
Komforni nožni prekidač
Komforni nožni prekidač
Udobno uključivanje i isključivanje, nežno za leđa.
Spremno za upotrebu odmah
Spremno za upotrebu odmah
Uključujući set spiralnog i baštenskog creva spremnog za priključivanje, koji se može odmah upotrebiti.
Optimalno usisavanje
  • Bez daljnjeg, kvalitetna pumpa usisava vodu iz 8 m dubine, npr. iz neke cisterne.
Odvojeni otvor za punjenje
  • Lako punjenje pre upotrebe.
Ispusni čep
  • Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.
Optimizovani priključci
  • Perfektno usaglašeni zaptivni sistem omogućava priključivanje pumpe bez upotrebe alata.
Ergonomska drška
  • Komforno rukovanje i lak transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 650
Kapacitet maks. (l/h) < 5000
Potisna visina (m) max. 40
Pritisak (bar) max. 4
Visina usisavanja (m) 8
Transportna temperatura (°C) max. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabl (m) 1,5
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 7
Težina sa ambalažom (kg) 11,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 372 x 186 x 231

Scope of supply

  • Adapter za priključak za pumpe G1
  • Dvosmerni priključni adapter za G 1 pumpe
  • uklj. set usisnih creva
  • uklj. set za zalivanje bašte

Oprema

  • Optimizovani priključni nastavak
  • Komforni nožni prekidač
  • Odvojeni otvor za punjenje
  • Odvodni ventil za vodu
  • Ergonomska drška za nošenje
Područja primene
  • Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.
Pribor
