Baštenska pumpa BP 5.000 Garden Set Plus
BP 5.000 Garden Set Plus je odmah spreman za upotrebu zahvaljujući setu usisnog i baštenskog creva. Izdržljiva i moćna baštenska pumpa je idealna za navodnjavanje iz rezervoara/cisterni.
Može se odmah koristiti: Set baštenskih pumpi BP 5.000 Garden Set Plus sa spiralnim crevom od 3,5 m otpornim na vakum uključujući filter i nepovratni ventil (G1" priključni navoj, prečnik 3/4") i set baštenskih creva uključujući 20 m Karcher Primoflek crevo (prečnik 1/2") je savršeno za zalivanje bašte iz otvora za vodu ili rezervoara. Set baštenskog creva takođe uključuje mlaznicu, konektore i adapter za slavinu. Robusna pumpa je laka za transport zahvaljujući ergonomskoj ručki. Karcher baštenske pumpe su bez održavanja, može se instalirati bez upotrebe alata i može se uključiti i isključiti udobno štiteći leđa zahvaljujući velikom nožnom prekidaču. Visokokvalitetni materijali obećavaju dug vek. Karcher takođe nudi produženu garanciju od pet godina. od elektronskog presostata BP 5.000 Garden se može nadograditi na pumpu sa automatskom Start/Stop funkcijom - za još veći komfor u bašti ili za snabdevanje vodom u domaćinstvu.
Obeležja i prednosti
Robusno i dugotrajnoKärcher nudi produžetak garancije na pet godina.
Komforni nožni prekidačUdobno uključivanje i isključivanje, nežno za leđa.
Spremno za upotrebu odmahUključujući set spiralnog i baštenskog creva spremnog za priključivanje, koji se može odmah upotrebiti.
Optimalno usisavanje
- Bez daljnjeg, kvalitetna pumpa usisava vodu iz 8 m dubine, npr. iz neke cisterne.
Odvojeni otvor za punjenje
- Lako punjenje pre upotrebe.
Ispusni čep
- Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.
Optimizovani priključci
- Perfektno usaglašeni zaptivni sistem omogućava priključivanje pumpe bez upotrebe alata.
Ergonomska drška
- Komforno rukovanje i lak transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|650
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 5000
|Potisna visina (m)
|max. 40
|Pritisak (bar)
|max. 4
|Visina usisavanja (m)
|8
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabl (m)
|1,5
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|7
|Težina sa ambalažom (kg)
|11,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|372 x 186 x 231
Scope of supply
- Adapter za priključak za pumpe G1
- Dvosmerni priključni adapter za G 1 pumpe
- uklj. set usisnih creva
- uklj. set za zalivanje bašte
Oprema
- Optimizovani priključni nastavak
- Komforni nožni prekidač
- Odvojeni otvor za punjenje
- Odvodni ventil za vodu
- Ergonomska drška za nošenje
Videos
Područja primene
- Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.