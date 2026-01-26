Može se odmah koristiti: Set baštenskih pumpi BP 5.000 Garden Set Plus sa spiralnim crevom od 3,5 m otpornim na vakum uključujući filter i nepovratni ventil (G1" priključni navoj, prečnik 3/4") i set baštenskih creva uključujući 20 m Karcher Primoflek crevo (prečnik 1/2") je savršeno za zalivanje bašte iz otvora za vodu ili rezervoara. Set baštenskog creva takođe uključuje mlaznicu, konektore i adapter za slavinu. Robusna pumpa je laka za transport zahvaljujući ergonomskoj ručki. Karcher baštenske pumpe su bez održavanja, može se instalirati bez upotrebe alata i može se uključiti i isključiti udobno štiteći leđa zahvaljujući velikom nožnom prekidaču. Visokokvalitetni materijali obećavaju dug vek. Karcher takođe nudi produženu garanciju od pet godina. od elektronskog presostata BP 5.000 Garden se može nadograditi na pumpu sa automatskom Start/Stop funkcijom - za još veći komfor u bašti ili za snabdevanje vodom u domaćinstvu.