Da li za zalivanje bašte sa konstantnim pritiskom, za snabdevanje mašine za pranje veša ili toaleta: Dugovečna kvalitetna pumpa BP 5 Home & Garden, kojoj nije potrebno održavanje, idealno je namenjena za korišćenje alternativnih izvora vode za snabdevanje industrijskom vodom. Zahvaljujući automatskoj start/stop funkciji BP 5 se samostalno uključuje – i kasnije ponovo isključuje. U slučaju nevolje zaštita od rada na suvo isključuje pumpu, zasvetli prikaz o greški. 4-stepeni mehanizam podmićuje visokim stepenom učinka, efikasnosti i tihim radom. U slučaju iste transportne količine BP 5 Home & Garden je potrebna manja snaga motora nego konvencionalnim Jet pumpama – ušteda energije: otprilike 30 %. U komforna obeležja kao što su integrisani nožni prekidač, dva izlaza za istovremeni režim rada dva priključna uređaja i gumene stopice koje sprečavaju šumove ubrajaju se sigurnosna obeležja kao što su serijski pred filter i integrisani reverzibilni ventil za pouzdan režim rada. Kärcher nudi produžetak garancije na 5 godina.