Kućna i baštenska pumpa BP 5 Home & Garden
Dugovečna Premium kućna i baštenska pumpa BP 5 Home & Garden sa efikasnim 4-stepenim mehanizmom za zalivanje bašte i snabdevanje kuće vodom (npr. kišnicom). Komforna, jaka, sigurna!
Da li za zalivanje bašte sa konstantnim pritiskom, za snabdevanje mašine za pranje veša ili toaleta: Dugovečna kvalitetna pumpa BP 5 Home & Garden, kojoj nije potrebno održavanje, idealno je namenjena za korišćenje alternativnih izvora vode za snabdevanje industrijskom vodom. Zahvaljujući automatskoj start/stop funkciji BP 5 se samostalno uključuje – i kasnije ponovo isključuje. U slučaju nevolje zaštita od rada na suvo isključuje pumpu, zasvetli prikaz o greški. 4-stepeni mehanizam podmićuje visokim stepenom učinka, efikasnosti i tihim radom. U slučaju iste transportne količine BP 5 Home & Garden je potrebna manja snaga motora nego konvencionalnim Jet pumpama – ušteda energije: otprilike 30 %. U komforna obeležja kao što su integrisani nožni prekidač, dva izlaza za istovremeni režim rada dva priključna uređaja i gumene stopice koje sprečavaju šumove ubrajaju se sigurnosna obeležja kao što su serijski pred filter i integrisani reverzibilni ventil za pouzdan režim rada. Kärcher nudi produžetak garancije na 5 godina.
Obeležja i prednosti
Komfor u kući i bašti
- Pouzdano snabdevanje u kući kao i zalivanje bašte pod konstantnim pritiskom.
Bezbedno i dugotrajno
- Serijski opremljen predfilterom, nepovratnim ventilom, i osiguračem za rad na suvo.
Višestepeni pogonski mehanizam pumpe
- Veoma energetski efikasan i tiho se čuje.
Start-/Stop automatika
- Po potrebi automatski pokreće i zaustavlja pumpe.
Optimalno usisavanje
- Bez daljnjeg, kvalitetna pumpa usisava vodu iz 8 m dubine, npr. iz neke cisterne.
Prikaz greške
- U slučaju smetnje se prikazuje usisna ili potisna greška.
Dva izlaza za vodu
- Višestruko korišćenje: npr. zalivanje trave prskalicama i istovremeno manuelno zalivanje baštenskom prskalicom.
Fleksibilni T-priključni nastavak
- Može se fleksibilno montirati za optimalno usmeravanje priključenih creva.
Komforni nožni prekidač
- Udobno uključivanje i isključivanje, nežno za leđa.
Ergonomska drška
- Komforno rukovanje i lak transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|1000
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 6000
|Potisna visina (m)
|48
|Pritisak (bar)
|max. 4,8
|Visina usisavanja (m)
|8
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabl (m)
|1,85
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|12,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|15,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|230 x 540 x 373
Scope of supply
- Adapter za priključak za pumpe G1
Oprema
- Optimizovani priključni nastavak
- Komforni nožni prekidač
- Automatska Start/Stop funkcija
- Uklj. predfilter i nepovratni ventil
- Zaštita od rada na suvo
- Veliki ulivni priključak
- Ergonomska drška za nošenje
- Čuvanje kabla
- Prikaz greške
- Dva izlaza za vodu
- Okretne, gumene nožice koje sprečavaju šumove
Područja primene
- Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.
- Za dovod pogonske vode do toaleta i mašina za pranje veša.
Pribor
