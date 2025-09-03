Kućna i baštenska pumpa BP 5 Home & Garden

Dugovečna Premium kućna i baštenska pumpa BP 5 Home & Garden sa efikasnim 4-stepenim mehanizmom za zalivanje bašte i snabdevanje kuće vodom (npr. kišnicom). Komforna, jaka, sigurna!

Da li za zalivanje bašte sa konstantnim pritiskom, za snabdevanje mašine za pranje veša ili toaleta: Dugovečna kvalitetna pumpa BP 5 Home & Garden, kojoj nije potrebno održavanje, idealno je namenjena za korišćenje alternativnih izvora vode za snabdevanje industrijskom vodom. Zahvaljujući automatskoj start/stop funkciji BP 5 se samostalno uključuje – i kasnije ponovo isključuje. U slučaju nevolje zaštita od rada na suvo isključuje pumpu, zasvetli prikaz o greški. 4-stepeni mehanizam podmićuje visokim stepenom učinka, efikasnosti i tihim radom. U slučaju iste transportne količine BP 5 Home & Garden je potrebna manja snaga motora nego konvencionalnim Jet pumpama – ušteda energije: otprilike 30 %. U komforna obeležja kao što su integrisani nožni prekidač, dva izlaza za istovremeni režim rada dva priključna uređaja i gumene stopice koje sprečavaju šumove ubrajaju se sigurnosna obeležja kao što su serijski pred filter i integrisani reverzibilni ventil za pouzdan režim rada. Kärcher nudi produžetak garancije na 5 godina.

Obeležja i prednosti
Komfor u kući i bašti
  • Pouzdano snabdevanje u kući kao i zalivanje bašte pod konstantnim pritiskom.
Bezbedno i dugotrajno
  • Serijski opremljen predfilterom, nepovratnim ventilom, i osiguračem za rad na suvo.
Višestepeni pogonski mehanizam pumpe
  • Veoma energetski efikasan i tiho se čuje.
Start-/Stop automatika
  • Po potrebi automatski pokreće i zaustavlja pumpe.
Optimalno usisavanje
  • Bez daljnjeg, kvalitetna pumpa usisava vodu iz 8 m dubine, npr. iz neke cisterne.
Prikaz greške
  • U slučaju smetnje se prikazuje usisna ili potisna greška.
Dva izlaza za vodu
  • Višestruko korišćenje: npr. zalivanje trave prskalicama i istovremeno manuelno zalivanje baštenskom prskalicom.
Fleksibilni T-priključni nastavak
  • Može se fleksibilno montirati za optimalno usmeravanje priključenih creva.
Komforni nožni prekidač
  • Udobno uključivanje i isključivanje, nežno za leđa.
Ergonomska drška
  • Komforno rukovanje i lak transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 1000
Kapacitet maks. (l/h) < 6000
Potisna visina (m) 48
Pritisak (bar) max. 4,8
Visina usisavanja (m) 8
Transportna temperatura (°C) max. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabl (m) 1,85
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 12,7
Težina sa ambalažom (kg) 15,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 230 x 540 x 373

Scope of supply

  • Adapter za priključak za pumpe G1

Oprema

  • Optimizovani priključni nastavak
  • Komforni nožni prekidač
  • Automatska Start/Stop funkcija
  • Uklj. predfilter i nepovratni ventil
  • Zaštita od rada na suvo
  • Veliki ulivni priključak
  • Ergonomska drška za nošenje
  • Čuvanje kabla
  • Prikaz greške
  • Dva izlaza za vodu
  • Okretne, gumene nožice koje sprečavaju šumove
Područja primene
  • Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.
  • Za dovod pogonske vode do toaleta i mašina za pranje veša.
Pribor
