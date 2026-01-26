Baštenska pumpa BP 6.000 Garden *EU

Baštenska pumpa BP 6.000 Garden je dugotrajna, moćna i savršeno prikladna za zalivanje vodom iz alternativnih izvora kao što su rezervoari ili otvore za vodu.

Baštenska pumpa BP 6.000 Garden iz Karcher-a može da koristi vodu iz otvora za vodu, rezervoara itd. na praktičan, ekonomičan i ekološki prihvatljiv način. Kompaktna pumpa za vodu obezbeđuje veliku usisnu snagu i izlazni pritisak. Materijali koji se koriste u laganoj, ali robusnoj pumpi su visokog kvaliteta i garantuju dug životni vek. Baštenska pumpa ne zahteva održavanje, može se povezati bez alata i može se lako transportovati svojom ergonomskom ručkom. Ostale praktične karakteristike: Veliki nožni prekidač vam omogućava da uključite i isključite pumpu na način koji je nežan za vaša leđa. Moguća je i produžena garancija od pet godina. Pored toga, BP 6.000 Garden se takođe može nadograditi na pumpu sa funkcijom automatskog start/stop ugradnjom elektronskog prekidača pritiska. Tada se može koristiti i kao servisni vodovod u domaćinstvu.

Obeležja i prednosti
Baštenska pumpa BP 6.000 Garden *EU: Robusno i dugotrajno
Robusno i dugotrajno
Karcher nudi produženje garancije na 5 godina.
Baštenska pumpa BP 6.000 Garden *EU: Komforni nožni prekidač
Komforni nožni prekidač
Udobno uključivanje i isključivanje, nežno za leđa.
Baštenska pumpa BP 6.000 Garden *EU: Optimalno usisavanje
Optimalno usisavanje
Kvalitetna pumpa bez daljeg usisava vodu s dubine 8 metara, npr. iz cisterne.
Odvojeni otvor za punjenje
  • Lako punjenje pre upotrebe.
Ispusni čep
  • Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.
Optimizovani priključci
  • Perfektno usaglašeni zaptivni sistem omogućava priključivanje pumpe bez upotrebe alata.
Ergonomska drška
  • Komforno rukovanje i lak transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 1000
Kapacitet maks. (l/h) < 6000
Potisna visina (m) max. 45
Pritisak (bar) max. 4,5
Visina usisavanja (m) 8
Transportna temperatura (°C) 35
Priključni navoj G1
Priključni kabl (m) 1,5
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 9,5
Težina sa ambalažom (kg) 10,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 384 x 204 x 253

Scope of supply

  • Adapter za priključak za pumpe G1
  • Dvosmerni priključni adapter za G 1 pumpe

Oprema

  • Optimizovani priključni nastavak
  • Komforni nožni prekidač
  • Odvojeni otvor za punjenje
  • Odvodni ventil za vodu
  • Ergonomska drška za nošenje
Videos
Područja primene
  • Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.
Pribor
