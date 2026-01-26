Baštenska pumpa BP 6.000 Garden iz Karcher-a može da koristi vodu iz otvora za vodu, rezervoara itd. na praktičan, ekonomičan i ekološki prihvatljiv način. Kompaktna pumpa za vodu obezbeđuje veliku usisnu snagu i izlazni pritisak. Materijali koji se koriste u laganoj, ali robusnoj pumpi su visokog kvaliteta i garantuju dug životni vek. Baštenska pumpa ne zahteva održavanje, može se povezati bez alata i može se lako transportovati svojom ergonomskom ručkom. Ostale praktične karakteristike: Veliki nožni prekidač vam omogućava da uključite i isključite pumpu na način koji je nežan za vaša leđa. Moguća je i produžena garancija od pet godina. Pored toga, BP 6.000 Garden se takođe može nadograditi na pumpu sa funkcijom automatskog start/stop ugradnjom elektronskog prekidača pritiska. Tada se može koristiti i kao servisni vodovod u domaćinstvu.