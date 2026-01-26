Zahvaljujući visokoj usisnoj snazi i performansama pritiska, BP 6.000 Garden Set pruža idealne uslove za udobno zalivanje bašte iz otvora za vodu ili rezervoara. Set za baštu BP 6.000 sa spiralnim crevom otpornim na vakuum od 3,5 m sa filterom i nepovratnim ventilom (G1" priključni navoj, prečnik 3/4") omogućava trenutnu upotrebu robusne, lagane pumpe koja se lako prenosi sa ergonomska ručka. Karcher baštenske pumpe su moćne i ne zahtevaju održavanje i mogu se povezati bez potrebe za alatom. Takođe se mogu udobno uključiti i isključiti pomoću nožnog prekidača, čime se štite leđa. Korišćeni materijali su visokog kvaliteta i osnova za dug život. Takođe je moguća produžena garancija kompanije Karcher od pet godina. Pomoću elektronskog presostata pumpa se može nadograditi sa automatskom funkcijom start/stop.