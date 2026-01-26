Baštenska pumpa BP 6.000 Garden Set

BP 6.000 Garden Set sadrži usisni komplet tako da se dugotrajna i moćna baštenska pumpa može odmah koristiti za zalivanje bašte.

Zahvaljujući visokoj usisnoj snazi i performansama pritiska, BP 6.000 Garden Set pruža idealne uslove za udobno zalivanje bašte iz otvora za vodu ili rezervoara. Set za baštu BP 6.000 sa spiralnim crevom otpornim na vakuum od 3,5 m sa filterom i nepovratnim ventilom (G1" priključni navoj, prečnik 3/4") omogućava trenutnu upotrebu robusne, lagane pumpe koja se lako prenosi sa ergonomska ručka. Karcher baštenske pumpe su moćne i ne zahtevaju održavanje i mogu se povezati bez potrebe za alatom. Takođe se mogu udobno uključiti i isključiti pomoću nožnog prekidača, čime se štite leđa. Korišćeni materijali su visokog kvaliteta i osnova za dug život. Takođe je moguća produžena garancija kompanije Karcher od pet godina. Pomoću elektronskog presostata pumpa se može nadograditi sa automatskom funkcijom start/stop.

Obeležja i prednosti
Baštenska pumpa BP 6.000 Garden Set: Robusno i dugotrajno
Robusno i dugotrajno
Kärcher nudi produžetak garancije na pet godina.
Baštenska pumpa BP 6.000 Garden Set: Komforni nožni prekidač
Komforni nožni prekidač
Udobno uključivanje i isključivanje, nežno za leđa.
Baštenska pumpa BP 6.000 Garden Set: Spremno za upotrebu odmah
Spremno za upotrebu odmah
Uključujući spiralno crevo otporno na vakuum, kompletno spremno za priključivanje, sa usisnim filterom i zaštitom od reverzibilnog toka.
Optimalno usisavanje
  • Kvalitetna pumpa bez daljeg usisava vodu s dubine 8 metara, npr. iz cisterne.
Odvojeni otvor za punjenje
  • Lako punjenje pre upotrebe.
Ispusni čep
  • Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.
Optimizovani priključci
  • Perfektno usaglašeni zaptivni sistem omogućava priključivanje pumpe bez upotrebe alata.
Ergonomska drška
  • Komforno rukovanje i lak transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 1000
Kapacitet maks. (l/h) < 6000
Potisna visina (m) max. 45
Pritisak (bar) max. 4,5
Visina usisavanja (m) 8
Transportna temperatura (°C) max. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabl (m) 1,5
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 9,7
Težina sa ambalažom (kg) 11,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 384 x 204 x 253

Scope of supply

  • Adapter za priključak za pumpe G1
  • Dvosmerni priključni adapter za G 1 pumpe
  • uklj. set usisnih creva

Oprema

  • Optimizovani priključni nastavak
  • Komforni nožni prekidač
  • Odvojeni otvor za punjenje
  • Odvodni ventil za vodu
  • Ergonomska drška za nošenje
Područja primene
  • Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.
