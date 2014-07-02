Pumpa za duboke bunare BP 6 Deep Well
Potapajuća potisna pumpa BP 6 Deep Well s kablom 30 m: za korišćenje podzemne vode iz (dubokih) bunara. Sa kućištem od prohroma, stopicom za razmak i zasebnim prekidačem.
Zahvaljujući priključnom kablu dugom 30 m uranjajuća potisna pumpa BP 6 Deep Well je predestinirana za dobijanje vode iz dubljih bunara. Bilo zalivanje bašte ili interno snabdevanje kuće industrijskom vodom u kombinaciji sa prekidačem pritiska - pomoću podzemne vode iz sopstvenog (dubokog) bunara oko kuće i bašte možete da uštedite litre skupocene pijaće vode. Kućište pumpe i navojni nastavci su od prohroma pa su samim tim izrazito robusni. Integrisani pred filter kao i stopica za razmak upust za vodu pumpe tokom i posle instalacije pumpe pouzdano štite od nečistoće. 30 m duga sajla koja je sadržana u obimu isporuke može lepo da se smesti na pumpu, pa tako omogućuje sigurno odlaganje sajle. Zahvaljujući zasebnom prekidaču za uključivanje/isključivanje na kraju kabla pumpom možete dobro i sigurno da rukujete. Zahvaljujući sadržanom setu priključaka za crevo na pumpu bez problema možete da priključujete creva od 3/4" kao i creva od 1". Uklj. integrisani reverzibilni ventil.
Obeležja i prednosti
Kućište pumpe i navojni nastavak od prohromaDugačak rani vek i otpornost na udarce.
30 metara priključni kablBezbedno korišćenje čak i u duboko postavljenim područjima.
Uključujući priključni deo za pumpu i nepovratni ventilBrzo priključivanje creva od 3/4" i 1" na pumpu.
Stopica za razmak kao pomoć pri instalaciji
- Pouzdana zaštita od prljavštine kod ispuštanja i instaliranja pumpe.
Prekidač za uključivanje/isključivanje na kraju kabla
- Komforno i bezbedno upravljanje pumpom.
Uključujući sajlu za pričvršćivanje, dužine 30 metara
- Za bezbedno držanje pumpe.
Integrisani pred filter
- Štiti pumpu od nečistoća i time povećava njen radni vek i sigurnost funkcije.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|1000
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 5000
|Potisna visina (m)
|55
|Pritisak (bar)
|max. 5,5
|Dubina uranjanja (m)
|max. 27
|Minimalni prečnik cevi bunara (mm)
|150
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabl (m)
|30
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|srebrena
|Težina bez pribora (kg)
|8,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|14,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|105 x 105 x 810
Scope of supply
- Deo za priključivanje na crevo u 1″, ¾″ sa obujmicom creva
- Uključujući sajlu za pričvršćivanje 30 m
Oprema
- Integrisani nepovratni ventil
- Kućište pumpe i navojni nastavak od prohroma
- Stopica za razmak kao pomoć pri instalaciji
- Integrisani pred filter
- Mogućnost za pričvršćivanje sajlom
- Zasebni prekidač za uključivanje/isključivanje na kraju kabla
- Dužina kabla 30 m
Pribor
