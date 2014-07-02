Zahvaljujući priključnom kablu dugom 30 m uranjajuća potisna pumpa BP 6 Deep Well je predestinirana za dobijanje vode iz dubljih bunara. Bilo zalivanje bašte ili interno snabdevanje kuće industrijskom vodom u kombinaciji sa prekidačem pritiska - pomoću podzemne vode iz sopstvenog (dubokog) bunara oko kuće i bašte možete da uštedite litre skupocene pijaće vode. Kućište pumpe i navojni nastavci su od prohroma pa su samim tim izrazito robusni. Integrisani pred filter kao i stopica za razmak upust za vodu pumpe tokom i posle instalacije pumpe pouzdano štite od nečistoće. 30 m duga sajla koja je sadržana u obimu isporuke može lepo da se smesti na pumpu, pa tako omogućuje sigurno odlaganje sajle. Zahvaljujući zasebnom prekidaču za uključivanje/isključivanje na kraju kabla pumpom možete dobro i sigurno da rukujete. Zahvaljujući sadržanom setu priključaka za crevo na pumpu bez problema možete da priključujete creva od 3/4" kao i creva od 1". Uklj. integrisani reverzibilni ventil.