Pumpa za duboke bunare BP 6 Deep Well

Potapajuća potisna pumpa BP 6 Deep Well s kablom 30 m: za korišćenje podzemne vode iz (dubokih) bunara. Sa kućištem od prohroma, stopicom za razmak i zasebnim prekidačem.

Zahvaljujući priključnom kablu dugom 30 m uranjajuća potisna pumpa BP 6 Deep Well je predestinirana za dobijanje vode iz dubljih bunara. Bilo zalivanje bašte ili interno snabdevanje kuće industrijskom vodom u kombinaciji sa prekidačem pritiska - pomoću podzemne vode iz sopstvenog (dubokog) bunara oko kuće i bašte možete da uštedite litre skupocene pijaće vode. Kućište pumpe i navojni nastavci su od prohroma pa su samim tim izrazito robusni. Integrisani pred filter kao i stopica za razmak upust za vodu pumpe tokom i posle instalacije pumpe pouzdano štite od nečistoće. 30 m duga sajla koja je sadržana u obimu isporuke može lepo da se smesti na pumpu, pa tako omogućuje sigurno odlaganje sajle. Zahvaljujući zasebnom prekidaču za uključivanje/isključivanje na kraju kabla pumpom možete dobro i sigurno da rukujete. Zahvaljujući sadržanom setu priključaka za crevo na pumpu bez problema možete da priključujete creva od 3/4" kao i creva od 1". Uklj. integrisani reverzibilni ventil.

Obeležja i prednosti
Pumpa za duboke bunare BP 6 Deep Well: Kućište pumpe i navojni nastavak od prohroma
Dugačak rani vek i otpornost na udarce.
Pumpa za duboke bunare BP 6 Deep Well: 30 metara priključni kabl
Bezbedno korišćenje čak i u duboko postavljenim područjima.
Pumpa za duboke bunare BP 6 Deep Well: Uključujući priključni deo za pumpu i nepovratni ventil
Brzo priključivanje creva od 3/4" i 1" na pumpu.
Stopica za razmak kao pomoć pri instalaciji
  • Pouzdana zaštita od prljavštine kod ispuštanja i instaliranja pumpe.
Prekidač za uključivanje/isključivanje na kraju kabla
  • Komforno i bezbedno upravljanje pumpom.
Uključujući sajlu za pričvršćivanje, dužine 30 metara
  • Za bezbedno držanje pumpe.
Integrisani pred filter
  • Štiti pumpu od nečistoća i time povećava njen radni vek i sigurnost funkcije.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 1000
Kapacitet maks. (l/h) < 5000
Potisna visina (m) 55
Pritisak (bar) max. 5,5
Dubina uranjanja (m) max. 27
Minimalni prečnik cevi bunara (mm) 150
Transportna temperatura (°C) max. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabl (m) 30
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Boja srebrena
Težina bez pribora (kg) 8,1
Težina sa ambalažom (kg) 14,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 105 x 105 x 810

Scope of supply

  • Deo za priključivanje na crevo u 1″, ¾″ sa obujmicom creva
  • Uključujući sajlu za pričvršćivanje 30 m

Oprema

  • Integrisani nepovratni ventil
  • Kućište pumpe i navojni nastavak od prohroma
  • Stopica za razmak kao pomoć pri instalaciji
  • Integrisani pred filter
  • Mogućnost za pričvršćivanje sajlom
  • Zasebni prekidač za uključivanje/isključivanje na kraju kabla
  • Dužina kabla 30 m
Pribor
