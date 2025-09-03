Bilo za navodnjavanje bašte uz konstantni pritisak, bilo za snabdevanje veš-mašine ili WC-a: dugovečna, kvalitetna pumpa BP 7 Home & Garden, koja ne zahteva održavanje, idealna je za korišćenje alternativnih izvora vode za snabdevanje potrošnom vodom. Zahvaljujući funkciji automatskog pokretanja/zaustavljanja, BP 7 se automatski uključuje – te zatim isključuje. U slučaju opasnosti zaštita od rada na suvo isključuje pumpe i pojavljuje se prikaz greške. Pogon s 5 nivoa osvaja svojom velikom snagom, efikasnošću i tihim radom. Uz jednaku dobavnu količinu BP 7 Home & Garden traži manju snagu motora nego uobičajene Jet pumpe – oko 30 posto uštede energije. Karakteristikama komfora, kao što su integrisani nožni prekidač, 2 izlaza za istovremeni rad dva priključna uređaja i gumene nožice za sprečavanje buke, pridružuju se i sigurnosna obeležja, kao što su serijski predfilter i integrisani nepovratni ventil za pouzdani rad. Kärcher pruža mogućnost produženja garancije na 5 godina.