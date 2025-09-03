Kućna i baštenska pumpa BP 7 Home & Garden

Dugotrajna premijum kućna i baštenska pumpa BP 7 Home & Garden s efikasnim 5-stepenim pogonom za zalivanje bašte i snabdevanje domaćinstva vodom (npr. kišnicom). Zgodna, jaka i bezbedna!

Bilo za navodnjavanje bašte uz konstantni pritisak, bilo za snabdevanje veš-mašine ili WC-a: dugovečna, kvalitetna pumpa BP 7 Home & Garden, koja ne zahteva održavanje, idealna je za korišćenje alternativnih izvora vode za snabdevanje potrošnom vodom. Zahvaljujući funkciji automatskog pokretanja/zaustavljanja, BP 7 se automatski uključuje – te zatim isključuje. U slučaju opasnosti zaštita od rada na suvo isključuje pumpe i pojavljuje se prikaz greške. Pogon s 5 nivoa osvaja svojom velikom snagom, efikasnošću i tihim radom. Uz jednaku dobavnu količinu BP 7 Home & Garden traži manju snagu motora nego uobičajene Jet pumpe – oko 30 posto uštede energije. Karakteristikama komfora, kao što su integrisani nožni prekidač, 2 izlaza za istovremeni rad dva priključna uređaja i gumene nožice za sprečavanje buke, pridružuju se i sigurnosna obeležja, kao što su serijski predfilter i integrisani nepovratni ventil za pouzdani rad. Kärcher pruža mogućnost produženja garancije na 5 godina.

Obeležja i prednosti
Komfor u kući i bašti
  • Pouzdano snabdevanje u kući kao i zalivanje bašte pod konstantnim pritiskom.
Bezbedno i dugotrajno
  • Serijski opremljen predfilterom, nepovratnim ventilom, i osiguračem za rad na suvo.
Višestepeni pogonski mehanizam pumpe
  • Veoma energetski efikasan i tiho se čuje.
Automatsko pokretanje/zaustavljanje
  • Po potrebi automatski pokreće i zaustavlja pumpe.
Optimalno usisavanje
  • Kvalitetna pumpa bez daljeg usisava vodu s dubine 8 metara, npr. iz cisterne.
Prikaz greške
  • U slučaju smetnje se prikazuje usisna ili potisna greška.
Dva izlaza za vodu
  • Višestruka primena: npr. zalivanje travnjaka sprinklerom i istovremeno manualno zalivanje baštenskom prskalicom.
Fleksibilni T-priključni nastavak
  • Može se fleksibilno montirati za optimalno usmeravanje priključenih creva.
Komforni nožni prekidač
  • Udobno uključivanje i isključivanje, nežno za leđa.
Ergonomska drška
  • Komforno rukovanje i lak transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 1200
Kapacitet maks. (l/h) < 6000
Potisna visina (m) 60
Pritisak (bar) max. 6
Visina usisavanja (m) 8
Transportna temperatura (°C) max. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabl (m) 1,85
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 13,4
Težina sa ambalažom (kg) 15,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 230 x 540 x 373

Scope of supply

  • Adapter za priključak za pumpe G1

Oprema

  • Optimizovani priključni nastavak
  • Komforni nožni prekidač
  • Automatska Start/Stop funkcija
  • Uklj. predfilter i nepovratni ventil
  • Zaštita od rada na suvo
  • Veliki ulivni priključak
  • Ergonomska drška za nošenje
  • Čuvanje kabla
  • Prikaz greške
  • Dva izlaza za vodu
  • Okretne, gumene nožice koje sprečavaju šumove
Kućna i baštenska pumpa BP 7 Home & Garden
Područja primene
  • Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.
  • Za dovod pogonske vode do toaleta i mašina za pranje veša.
Pribor
