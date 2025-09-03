Kućna i baštenska pumpa BP 7 Home & Garden
Dugotrajna premijum kućna i baštenska pumpa BP 7 Home & Garden s efikasnim 5-stepenim pogonom za zalivanje bašte i snabdevanje domaćinstva vodom (npr. kišnicom). Zgodna, jaka i bezbedna!
Bilo za navodnjavanje bašte uz konstantni pritisak, bilo za snabdevanje veš-mašine ili WC-a: dugovečna, kvalitetna pumpa BP 7 Home & Garden, koja ne zahteva održavanje, idealna je za korišćenje alternativnih izvora vode za snabdevanje potrošnom vodom. Zahvaljujući funkciji automatskog pokretanja/zaustavljanja, BP 7 se automatski uključuje – te zatim isključuje. U slučaju opasnosti zaštita od rada na suvo isključuje pumpe i pojavljuje se prikaz greške. Pogon s 5 nivoa osvaja svojom velikom snagom, efikasnošću i tihim radom. Uz jednaku dobavnu količinu BP 7 Home & Garden traži manju snagu motora nego uobičajene Jet pumpe – oko 30 posto uštede energije. Karakteristikama komfora, kao što su integrisani nožni prekidač, 2 izlaza za istovremeni rad dva priključna uređaja i gumene nožice za sprečavanje buke, pridružuju se i sigurnosna obeležja, kao što su serijski predfilter i integrisani nepovratni ventil za pouzdani rad. Kärcher pruža mogućnost produženja garancije na 5 godina.
Obeležja i prednosti
Komfor u kući i bašti
- Pouzdano snabdevanje u kući kao i zalivanje bašte pod konstantnim pritiskom.
Bezbedno i dugotrajno
- Serijski opremljen predfilterom, nepovratnim ventilom, i osiguračem za rad na suvo.
Višestepeni pogonski mehanizam pumpe
- Veoma energetski efikasan i tiho se čuje.
Automatsko pokretanje/zaustavljanje
- Po potrebi automatski pokreće i zaustavlja pumpe.
Optimalno usisavanje
- Kvalitetna pumpa bez daljeg usisava vodu s dubine 8 metara, npr. iz cisterne.
Prikaz greške
- U slučaju smetnje se prikazuje usisna ili potisna greška.
Dva izlaza za vodu
- Višestruka primena: npr. zalivanje travnjaka sprinklerom i istovremeno manualno zalivanje baštenskom prskalicom.
Fleksibilni T-priključni nastavak
- Može se fleksibilno montirati za optimalno usmeravanje priključenih creva.
Komforni nožni prekidač
- Udobno uključivanje i isključivanje, nežno za leđa.
Ergonomska drška
- Komforno rukovanje i lak transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|1200
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 6000
|Potisna visina (m)
|60
|Pritisak (bar)
|max. 6
|Visina usisavanja (m)
|8
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabl (m)
|1,85
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|13,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|15,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|230 x 540 x 373
Scope of supply
- Adapter za priključak za pumpe G1
Oprema
- Optimizovani priključni nastavak
- Komforni nožni prekidač
- Automatska Start/Stop funkcija
- Uklj. predfilter i nepovratni ventil
- Zaštita od rada na suvo
- Veliki ulivni priključak
- Ergonomska drška za nošenje
- Čuvanje kabla
- Prikaz greške
- Dva izlaza za vodu
- Okretne, gumene nožice koje sprečavaju šumove
Područja primene
- Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.
- Za dovod pogonske vode do toaleta i mašina za pranje veša.
Pribor
