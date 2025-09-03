Potapajuća pumpa za prljavu vodu Potapajuće pumpe Box
Kärcher kofer za potapajuću pumpu za poplave ili visok vodostaj: sa pumpom za prljavu vodu, platnenim crevom i rešetkastim koferom za prenošenje, koji može da posluži kao predfilter.
Kada kod prelivanja u kući i podrumu mora brzo da se postupa, idealno rešenje je Kärcher kofer sa uronjenom pumpom za ispumpavanje velikih količina vode. Kofer sadrži sve neophodno za brzu intervenciju. Sa izuzetno jakom pumpom za prljavu vodu SP 5 Dirt (br. 1.645-503.0) može da se istoči do 9500 litara na sat. Pri tome komadići prljavštine sadržani u vodi mogu da budu veliki do 20 milimetara. Kod velike prljavštine, kao što je to slučaj pri preplavljivanjima, kofer sa velikim rešetkastim otvorima može i sam da posluži kao dodatni predfilter – i da tako štiti radno kolo pumpe od začepljenja. Quick Connect priključni cevni nastavak omogućava posebno brzo i jednostavno priključivanje platnenog creva 1 1/4" sadržanog u setu. Pošto spojnica za crevo ima leptirasti zavrtanj, priključivanje se odvija čak bez alata. Crevo dugačko 10 metara je idealno podesno za odvođenje velikih količina vode. Ono se namotava spljošteno i na taj način se da smestiti u koferu naročito štedeći prostor. Maksimalan radni pritisak iznosi 5 bara.
Obeležja i prednosti
Ready-to-use komplet uronjene pumpeKofer sadrži sve za brzo i zahtevno angažovanje u prljavoj vodi.
Keramička prstenasta klizna zaptivkaZa ekstra dugačak radni vek.
Praktični plastični kofer sa otvorimaKofer za pumpu funkcioniše kao kofer za prenos i kao dodatni predfilter pri izuzetno velikom stepenu nečistoće.
Prekidač sa plovkom podesiv po visini
- Povećava fleksibilnost pri podešavanju tačke uključivanja i isključivanja pumpi i štiti od zaribavanja.
Brza konekcija
- Priključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1 1/4" na pumpu.
Predviđeno za prljavu vodu
- Pouzdano istakanje vode sa komadićima prljavštine veličine do 20 mm.
1 1/4" drenažno crevo
- Veći prečnik za povećan protok.
Uklj. spojnicu za crevo od nerđajućeg čelika sa leptirastim vijkom
- Omogućava priključivanje bez alata.
Mogućnost fiksiranja prekidača sa plovkom
- Za prekopčavanje na kontinuirani rad.
Komforna drška za nošenje
- Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|500
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 9500
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Potisna visina (m)
|7
|Pritisak (bar)
|max. 0,7
|Granulacija (mm)
|max. 20
|Dubina uranjanja (m)
|max. 7
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|25
|Visina preostale vode (mm)
|25
|Priključni navoj
|G1
|Priključni navoj na potisnoj strani
|Unutrašnji navoj G1
|Priključni kabl (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|4,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|7,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Priključni deo za crevo: 1 1/4''
- Uklj. 10 m set platnenog creva (1 ¼")
- Uklj. stegu od nerđajućeg čelika za crevo
Oprema
- Komforna drška za nošenje
- Brzo priključivanje
- Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Prekidač sa plovkom podesiv po visini za veću fleksibilnost
- U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode
- U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
- Keramička prstenasta klizna zaptivka
