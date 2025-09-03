Kada kod prelivanja u kući i podrumu mora brzo da se postupa, idealno rešenje je Kärcher kofer sa uronjenom pumpom za ispumpavanje velikih količina vode. Kofer sadrži sve neophodno za brzu intervenciju. Sa izuzetno jakom pumpom za prljavu vodu SP 5 Dirt (br. 1.645-503.0) može da se istoči do 9500 litara na sat. Pri tome komadići prljavštine sadržani u vodi mogu da budu veliki do 20 milimetara. Kod velike prljavštine, kao što je to slučaj pri preplavljivanjima, kofer sa velikim rešetkastim otvorima može i sam da posluži kao dodatni predfilter – i da tako štiti radno kolo pumpe od začepljenja. Quick Connect priključni cevni nastavak omogućava posebno brzo i jednostavno priključivanje platnenog creva 1 1/4" sadržanog u setu. Pošto spojnica za crevo ima leptirasti zavrtanj, priključivanje se odvija čak bez alata. Crevo dugačko 10 metara je idealno podesno za odvođenje velikih količina vode. Ono se namotava spljošteno i na taj način se da smestiti u koferu naročito štedeći prostor. Maksimalan radni pritisak iznosi 5 bara.