Potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 1 Dirt
Robusna i pouzdana: uronjena pumpa SP 1 Dirt sa kapacitetom pumpanja od maks. 5500 l/h uključujući i prekidač sa plovkom je kompaktna ulazna pumpa za istakanje i pretakanje prljave vode.
Sa maksimalnim kapacitetom pretakanja od 5500 litara na sat SP 1 Dirt je perfektan polazni model za brzo istakanje i pretakanje buradi sa kišnicom i baštenskih jezera. Ona pouzdano pumpa čistu kao i prljavu vodu sa česticama prljavštine velikim do 20 milimetara. Kod veće nečistoće da se dodatno postaviti po izboru dobijen predfilter, koji štiti radno kolo pumpe od preplavljivanja, npr. usled granja. Iz profesionalnog područja poznata i u svim uronjenim pumpama ugrađena klizna prstenasta zaptivka i ovde garantuje izuzetno dug životni vek pumpe. Garancija može po izboru da se produži čak na 5 godina. Uronjena pumpa za prljavu vodu je uz to opremljena sa prekidačem sa plovkom, koji uređaj uključuje i isključuje zavisno od nivoa vode i na taj način sprečava da pumpa radi bez vode. A zahvaljujući mogućnosti fiksiranja prekidača sa plovkom, pumpa može da radi i pri niskom nivou preostale vode do 25 milimetara. Isto tako praktična: Quick Connect priključni cevni nastavak omogućava naročito brzo i jednostavno priključivanje creva od 1 1/4".
Obeležja i prednosti
Keramička prstenasta klizna zaptivkaZa ekstra dugačak radni vek.
Prekidač plovkaU zavisnosti od nivoa vode uključuje i opet isključuje pumpu i tako dodatno štiti od zaribavanja.
Brza konekcijaPriključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1 1/4" na pumpu.
Predviđeno za prljavu vodu
- Pouzdano istakanje vode sa komadićima prljavštine veličine do 20 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača sa plovkom
- Za prekopčavanje na kontinuirani rad.
Komforna drška za nošenje
- Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Robusni predfilter koji se jednostavno postavlja kao pribor
- Štiti pumpu od prevelikog prljanja i na taj način sprečava zaglavljivanje radnog kola pumpe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|250
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 5500
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Potisna visina (m)
|4,5
|Pritisak (bar)
|max. 0,45
|Granulacija (mm)
|max. 20
|Dubina uranjanja (m)
|max. 7
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|25
|Visina preostale vode (mm)
|25
|Priključni navoj
|G1
|Priključni navoj na potisnoj strani
|Unutrašnji navoj G1
|Priključni kabl (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|3,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Priključni deo za crevo: 1 1/4''
Oprema
- Komforna drška za nošenje
- Brzo priključivanje
- Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Prekidač plovka
- U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode
- U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
- Keramička prstenasta klizna zaptivka
