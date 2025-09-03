Sa maksimalnim kapacitetom pretakanja od 5500 litara na sat SP 1 Dirt je perfektan polazni model za brzo istakanje i pretakanje buradi sa kišnicom i baštenskih jezera. Ona pouzdano pumpa čistu kao i prljavu vodu sa česticama prljavštine velikim do 20 milimetara. Kod veće nečistoće da se dodatno postaviti po izboru dobijen predfilter, koji štiti radno kolo pumpe od preplavljivanja, npr. usled granja. Iz profesionalnog područja poznata i u svim uronjenim pumpama ugrađena klizna prstenasta zaptivka i ovde garantuje izuzetno dug životni vek pumpe. Garancija može po izboru da se produži čak na 5 godina. Uronjena pumpa za prljavu vodu je uz to opremljena sa prekidačem sa plovkom, koji uređaj uključuje i isključuje zavisno od nivoa vode i na taj način sprečava da pumpa radi bez vode. A zahvaljujući mogućnosti fiksiranja prekidača sa plovkom, pumpa može da radi i pri niskom nivou preostale vode do 25 milimetara. Isto tako praktična: Quick Connect priključni cevni nastavak omogućava naročito brzo i jednostavno priključivanje creva od 1 1/4".