Potapajuća pumpa sa ravnim usisom SP 2 Flat
Ostvaruje do 6000 l/h i usisava do 1 mm ravno brisanju: uronjena pumpa za horizontalno usisavanje SP 2 Flat je kompaktna polazna pumpa za čistu do neznatno zaprljanu vodu.
Uronjena pumpa za horizontalno usisavanje SP 2 Flat pouzdano pomaže pri ispumpavanju čiste ili neznatno zaprljane vode sa česticama prljavštine velikim do 5 milimetara. Sa do 6000 l/h je idealno podesna za pražnjenje manjih bazena ili podruma poplavljenih podzemnom vodom ili curenjem mašina za pranje veša. Robusna klizna prstenasta zaptivka čini pumpu izuzetno dugotrajnom. Po izboru je moguće produženje garancije na 5 godina. Prekidač sa plovkom zavisno od nivoa vode uključuje i isključuje pumpu i tako sprečava rad pumpe na suvo. A zahvaljujući mogućnosti da se plovak fiksira ona i pri niskom nivou vode može da se koristi za neprekidni rad. Osim toga SP 2 Flat raspolaže sa sklopivim oslonim nožicama, čijim rasklapanjem se postiže veća snaga transportovanja. Pri sklapanju nožica se uronjena pumpa za čistu vodu pokreće već pri nivou vode od 7 milimetara i ispumpava u kontinualnom radu sve do 1 milimetra ostatka ravnog brisanju. A putem Quick Connect priključnog cevnog nastavka je moguće brzo i jednostavno priključivanje creva 1 1/4".
Obeležja i prednosti
Keramička prstenasta klizna zaptivkaZa ekstra dugačak radni vek.
Prekidač plovkaU zavisnosti od nivoa vode uključuje i opet isključuje pumpu i tako dodatno štiti od zaribavanja.
Brza konekcijaPriključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1 1/4" na pumpu.
Sklopive oslone stope
- Prekopčavanje od normalnog rada sa većim kapacitetom transportovanja na ispumpavanje do 1 mm – ravno brisanju.
Automatsko ispuštanje vazduha
- Pumpa počinje da radi u ručnom režimu kada je nivo vode 7 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača sa plovkom
- Za prekopčavanje na kontinuirani rad.
Komforna drška za nošenje
- Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Robusni predfilter koji se jednostavno postavlja kao pribor
- Štiti pumpu od prevelikog prljanja i na taj način sprečava zaglavljivanje radnog kola pumpe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|250
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 6000
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Potisna visina (m)
|5
|Pritisak (bar)
|max. 0,5
|Ravno usisavanje (do) (mm)
|1
|Granulacija (mm)
|max. 5
|Dubina uranjanja (m)
|max. 7
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|1
|Visina preostale vode (mm)
|1
|Priključni navoj
|G1
|Priključni navoj na potisnoj strani
|Unutrašnji navoj G1
|Priključni kabl (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|227 x 240 x 262
|Težina bez pribora (kg)
|3,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,6
Scope of supply
- Priključni deo za crevo: 1 1/4''
Oprema
- Komforna drška za nošenje
- Brzo priključivanje
- Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Prebacivanje za usisavanje do površine
- Prekidač plovka
- Keramička prstenasta klizna zaptivka
