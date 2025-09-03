Uronjena pumpa za horizontalno usisavanje SP 2 Flat pouzdano pomaže pri ispumpavanju čiste ili neznatno zaprljane vode sa česticama prljavštine velikim do 5 milimetara. Sa do 6000 l/h je idealno podesna za pražnjenje manjih bazena ili podruma poplavljenih podzemnom vodom ili curenjem mašina za pranje veša. Robusna klizna prstenasta zaptivka čini pumpu izuzetno dugotrajnom. Po izboru je moguće produženje garancije na 5 godina. Prekidač sa plovkom zavisno od nivoa vode uključuje i isključuje pumpu i tako sprečava rad pumpe na suvo. A zahvaljujući mogućnosti da se plovak fiksira ona i pri niskom nivou vode može da se koristi za neprekidni rad. Osim toga SP 2 Flat raspolaže sa sklopivim oslonim nožicama, čijim rasklapanjem se postiže veća snaga transportovanja. Pri sklapanju nožica se uronjena pumpa za čistu vodu pokreće već pri nivou vode od 7 milimetara i ispumpava u kontinualnom radu sve do 1 milimetra ostatka ravnog brisanju. A putem Quick Connect priključnog cevnog nastavka je moguće brzo i jednostavno priključivanje creva 1 1/4".