Brzo istakanje buradi sa kišnicom i baštenskih jezera ne prestavlja problem za uronjenu pumpu SP 3 Dirt sa snagom pumpanja od 7000 litara na sat. Ona pritom pouzdano pumpa čistu kao i prljavu vodu sa česticama prljavštine velikim do 20 milimetara. Predfilter dobijen po izboru štiti radno kolo pumpe kod još veće prljavštine. Uronjena pumpa za prljavu vodu je osim toga opremljena sa prekidačem sa plovkom, koji uređaj uključuje i isključuje zavisno od nivoa vode i na taj način sprečava da pumpa radi bez vode. Prekidač sa plovkom može da se fiksira, tako da pumpa u manuelnom modu može da radi i pri niskom nivou preostale vode od 25 milimetara visine. Ostali dodaci: robusna prstenasta klizna zaptivka za izuzetno dug vek trajanja, moguće produženje garantnog roka na 5 godina i Quick Connect priključni cevni nastavak za brzo priključivanje creva od 1 1/4".