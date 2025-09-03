Potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 3 Dirt
Pouzdano istakanje i pretakanje čiste i prljave vode sa pumpnom snagom od 7000 l/h: sa kompaktnom i robusnom pumpom za prljavu vodu SP 3 Dirt uključujući prekidač sa plovkom.
Brzo istakanje buradi sa kišnicom i baštenskih jezera ne prestavlja problem za uronjenu pumpu SP 3 Dirt sa snagom pumpanja od 7000 litara na sat. Ona pritom pouzdano pumpa čistu kao i prljavu vodu sa česticama prljavštine velikim do 20 milimetara. Predfilter dobijen po izboru štiti radno kolo pumpe kod još veće prljavštine. Uronjena pumpa za prljavu vodu je osim toga opremljena sa prekidačem sa plovkom, koji uređaj uključuje i isključuje zavisno od nivoa vode i na taj način sprečava da pumpa radi bez vode. Prekidač sa plovkom može da se fiksira, tako da pumpa u manuelnom modu može da radi i pri niskom nivou preostale vode od 25 milimetara visine. Ostali dodaci: robusna prstenasta klizna zaptivka za izuzetno dug vek trajanja, moguće produženje garantnog roka na 5 godina i Quick Connect priključni cevni nastavak za brzo priključivanje creva od 1 1/4".
Obeležja i prednosti
Keramička prstenasta klizna zaptivkaZa ekstra dugačak radni vek.
Prekidač plovkaU zavisnosti od nivoa vode uključuje i opet isključuje pumpu i tako dodatno štiti od zaribavanja.
Brza konekcijaZa brzo i jednostavno priključivanje creva od 1 1/4" na pumpu.
Predviđeno za prljavu vodu
- Pouzdano istakanje vode sa komadićima prljavštine veličine do 20 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača sa plovkom
- Za prekopčavanje na kontinuirani rad.
Komforna drška za nošenje
- Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Robusni predfilter koji se jednostavno postavlja kao pribor
- Štiti pumpu od prevelikog prljanja i na taj način sprečava zaglavljivanje radnog kola pumpe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|350
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 7000
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Potisna visina (m)
|6
|Pritisak (bar)
|max. 0,6
|Granulacija (mm)
|max. 20
|Dubina uranjanja (m)
|max. 7
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|25
|Visina preostale vode (mm)
|25
|Priključni navoj
|G1
|Priključni navoj na potisnoj strani
|Unutrašnji navoj G1
|Priključni kabl (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|4,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Priključni deo za crevo: 1 1/4''
Oprema
- Komforna drška za nošenje
- Brzo priključivanje
- Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Prekidač plovka
- U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode
- U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
- Keramička prstenasta klizna zaptivka
