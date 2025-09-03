Potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 5 Dirt
Brzo istakanje i pretakanje do 9500 l prljave vode na sat: sa robusnom pumpom za prljavu vodu SP 5 Dirt uključujući i prekidač sa plovkom podesive visine, koji omogućava veću fleksibilnost.
Njena specijalna oblast su veće količine vode: pumpa za prljavu vodu SP 5 Dirt sa maksimalnom snagom transportovanja od 9500 l/h pouzdano pumpa prljavu vodu sa česticama prljavštine veličine do 20 milimetara, primerice iz baštenskih jezera ili poplavljenih podruma. Po izboru dobijeni predfilter štiti od preplavljivanja kod velike prljavštine. Za dug životni vek se ugrađuje prstenasta klizna zaptivka poznata u profesionalnom području. Za automatsko uključivanje i isključivanje uronjena pumpa raspolaže sa prekidačem sa plovkom. Prekidač sa plovkom je uz to postavljen na jednoj šini i vertikalno je podesiv. Ovo omogućava niže istakanje vode. Ona u manuelnom modu može da istoči čak do 25 milimetara preostale vode. A Quick Connect priključni cevni nastavak omogućava posebno brzo i jednostavno priključivanje creva od 1 1/4".
Obeležja i prednosti
Keramička prstenasta klizna zaptivkaZa ekstra dugačak radni vek.
Prekidač sa plovkom podesiv po visiniPovećava fleksibilnost pri podešavanju tačke uključivanja i isključivanja pumpi i štiti od zaribavanja.
Brza konekcijaPriključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1 1/4" na pumpu.
Predviđeno za prljavu vodu
- Pouzdano istakanje vode sa komadićima prljavštine veličine do 20 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača sa plovkom
- Za prekopčavanje na kontinuirani rad.
Komforna drška za nošenje
- Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Robusni predfilter koji se jednostavno postavlja kao pribor
- Štiti pumpu od prevelikog prljanja i na taj način sprečava zaglavljivanje radnog kola pumpe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|500
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 9500
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Potisna visina (m)
|7
|Pritisak (bar)
|max. 0,7
|Granulacija (mm)
|max. 20
|Dubina uranjanja (m)
|max. 7
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|25
|Visina preostale vode (mm)
|25
|Priključni navoj
|G1
|Priključni navoj na potisnoj strani
|Unutrašnji navoj G1
|Priključni kabl (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|4,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Priključni deo za crevo: 1 1/4''
Oprema
- Komforna drška za nošenje
- Brzo priključivanje
- Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Prekidač sa plovkom podesiv po visini za veću fleksibilnost
- U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode
- U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
- Keramička prstenasta klizna zaptivka
Videos
Područja primene
- Za istakanje vode iz baštenskih jezera
- Za angažovanje pri poplavama
Pribor
