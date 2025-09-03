Potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 5 Dirt

Brzo istakanje i pretakanje do 9500 l prljave vode na sat: sa robusnom pumpom za prljavu vodu SP 5 Dirt uključujući i prekidač sa plovkom podesive visine, koji omogućava veću fleksibilnost.

Njena specijalna oblast su veće količine vode: pumpa za prljavu vodu SP 5 Dirt sa maksimalnom snagom transportovanja od 9500 l/h pouzdano pumpa prljavu vodu sa česticama prljavštine veličine do 20 milimetara, primerice iz baštenskih jezera ili poplavljenih podruma. Po izboru dobijeni predfilter štiti od preplavljivanja kod velike prljavštine. Za dug životni vek se ugrađuje prstenasta klizna zaptivka poznata u profesionalnom području. Za automatsko uključivanje i isključivanje uronjena pumpa raspolaže sa prekidačem sa plovkom. Prekidač sa plovkom je uz to postavljen na jednoj šini i vertikalno je podesiv. Ovo omogućava niže istakanje vode. Ona u manuelnom modu može da istoči čak do 25 milimetara preostale vode. A Quick Connect priključni cevni nastavak omogućava posebno brzo i jednostavno priključivanje creva od 1 1/4".

Obeležja i prednosti
Potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 5 Dirt: Keramička prstenasta klizna zaptivka
Keramička prstenasta klizna zaptivka
Za ekstra dugačak radni vek.
Potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 5 Dirt: Prekidač sa plovkom podesiv po visini
Prekidač sa plovkom podesiv po visini
Povećava fleksibilnost pri podešavanju tačke uključivanja i isključivanja pumpi i štiti od zaribavanja.
Potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 5 Dirt: Brza konekcija
Brza konekcija
Priključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1 1/4" na pumpu.
Predviđeno za prljavu vodu
  • Pouzdano istakanje vode sa komadićima prljavštine veličine do 20 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača sa plovkom
  • Za prekopčavanje na kontinuirani rad.
Komforna drška za nošenje
  • Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Robusni predfilter koji se jednostavno postavlja kao pribor
  • Štiti pumpu od prevelikog prljanja i na taj način sprečava zaglavljivanje radnog kola pumpe.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 500
Kapacitet maks. (l/h) < 9500
Transportna temperatura (°C) max. 35
Potisna visina (m) 7
Pritisak (bar) max. 0,7
Granulacija (mm) max. 20
Dubina uranjanja (m) max. 7
Min. preostala voda, ručno (mm) 25
Visina preostale vode (mm) 25
Priključni navoj G1
Priključni navoj na potisnoj strani Unutrašnji navoj G1
Priključni kabl (m) 10
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 4,7
Težina sa ambalažom (kg) 5,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 229 x 238 x 303

Scope of supply

  • Priključni deo za crevo: 1 1/4''

Oprema

  • Komforna drška za nošenje
  • Brzo priključivanje
  • Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
  • Prekidač sa plovkom podesiv po visini za veću fleksibilnost
  • U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode
  • U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
  • Keramička prstenasta klizna zaptivka
Potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 5 Dirt
Potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 5 Dirt
Potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 5 Dirt
Videos
Područja primene
  • Za istakanje vode iz baštenskih jezera
  • Za angažovanje pri poplavama
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.