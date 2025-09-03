Njena specijalna oblast su veće količine vode: pumpa za prljavu vodu SP 5 Dirt sa maksimalnom snagom transportovanja od 9500 l/h pouzdano pumpa prljavu vodu sa česticama prljavštine veličine do 20 milimetara, primerice iz baštenskih jezera ili poplavljenih podruma. Po izboru dobijeni predfilter štiti od preplavljivanja kod velike prljavštine. Za dug životni vek se ugrađuje prstenasta klizna zaptivka poznata u profesionalnom području. Za automatsko uključivanje i isključivanje uronjena pumpa raspolaže sa prekidačem sa plovkom. Prekidač sa plovkom je uz to postavljen na jednoj šini i vertikalno je podesiv. Ovo omogućava niže istakanje vode. Ona u manuelnom modu može da istoči čak do 25 milimetara preostale vode. A Quick Connect priključni cevni nastavak omogućava posebno brzo i jednostavno priključivanje creva od 1 1/4".