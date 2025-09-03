Potapajuća pumpa za prljavu vodu sa ravnim usisom SP 5 Dual

Ostvaruje do 9.500 l / h čiste i prljave vode: robusna potopna pumpa SP 5 Dual sa funkcijom 2-u-1 za prljavu vodu, 1-mm-ravan usis i po visini podesivim prekidačem sa plovkom

Zahvaljujući 2-u-1 funkciji, robusna SP 5 Dual potopna pumpa može se koristiti i za čistu i za prljavu vodu i pouzdano pumpa zagađenu vodu sa česticama prljavštine veličine do 20 milimetara. Za rezultate koji se mogu porediti sa brisanjem do 1 milimetra, varijabilna filter korpa može se veoma brzo promeniti sa podešavanja prljave vode na ravan usis. Sa maksimalnim protokom od 9,500 l / h, SP 5 Dual je idealan za ispumpavanje vode iz poplavljenih podruma, baštenskih bazena ili bazena. Za dug životni vek se ugrađuje prstenasta klizna zaptivka poznata u profesionalnom području. On se može automatski uključiti i isključiti pomoću plutajućeg prekidača. Plovak je takođe pričvršćen za šinu i vertikalno podesiv za nisko pumpanje. Zahvaljujući Quick Connect priključcima, spoj 1 1/4 " creva je posebno brz i jednostavan.

Obeležja i prednosti
Keramička prstenasta klizna zaptivka
Keramička prstenasta klizna zaptivka
Za ekstra dugačak radni vek.
Funkcija 2 u 1
Funkcija 2 u 1
Za prljavu vodu i ravan usis do 1 mm. Jednostavnom promenom korpe filtera, izabran je željeni režim.
Prekidač sa plovkom podesiv po visini
Prekidač sa plovkom podesiv po visini
Povećava fleksibilnost pri podešavanju tačke uključivanja i isključivanja pumpi i štiti od zaribavanja.
Brza konekcija
  • Priključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1 1/4" na pumpu.
Predviđeno za prljavu vodu
  • Pouzdano istakanje vode sa komadićima prljavštine veličine do 20 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača sa plovkom
  • Za prekopčavanje na kontinuirani rad.
Komforna drška za nošenje
  • Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 500
Kapacitet maks. (l/h) < 9500
Transportna temperatura (°C) max. 35
Potisna visina (m) 7
Pritisak (bar) max. 0,7
Granulacija (mm) max. 20
Dubina uranjanja (m) max. 7
Min. preostala voda, ručno (mm) 1
Visina preostale vode (mm) 1
Priključni navoj G1
Priključni navoj na potisnoj strani Unutrašnji navoj G1
Priključni kabl (m) 10
Napon (V) 230 / 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 4,9
Težina sa ambalažom (kg) 5,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 237 x 241 x 279

Scope of supply

  • Priključni deo za crevo: 1 1/4''

Oprema

  • Komforna drška za nošenje
  • Brzo priključivanje
  • Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
  • Funkcija 2 u 1
  • Prekidač sa plovkom podesiv po visini za veću fleksibilnost
  • Keramička prstenasta klizna zaptivka
  • U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode
  • U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
Videos
Područja primene
  • Za istakanje vode iz baštenskih jezera
  • Za angažovanje pri poplavama
  • Za štete izazvane vodom u kući i u podrumu (curenje mašine za pranje veša/ prodor podzemne vode)
  • Za istakanje vode iz bazena
Pribor
