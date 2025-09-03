Potapajuća pumpa za prljavu vodu sa ravnim usisom SP 5 Dual
Ostvaruje do 9.500 l / h čiste i prljave vode: robusna potopna pumpa SP 5 Dual sa funkcijom 2-u-1 za prljavu vodu, 1-mm-ravan usis i po visini podesivim prekidačem sa plovkom
Zahvaljujući 2-u-1 funkciji, robusna SP 5 Dual potopna pumpa može se koristiti i za čistu i za prljavu vodu i pouzdano pumpa zagađenu vodu sa česticama prljavštine veličine do 20 milimetara. Za rezultate koji se mogu porediti sa brisanjem do 1 milimetra, varijabilna filter korpa može se veoma brzo promeniti sa podešavanja prljave vode na ravan usis. Sa maksimalnim protokom od 9,500 l / h, SP 5 Dual je idealan za ispumpavanje vode iz poplavljenih podruma, baštenskih bazena ili bazena. Za dug životni vek se ugrađuje prstenasta klizna zaptivka poznata u profesionalnom području. On se može automatski uključiti i isključiti pomoću plutajućeg prekidača. Plovak je takođe pričvršćen za šinu i vertikalno podesiv za nisko pumpanje. Zahvaljujući Quick Connect priključcima, spoj 1 1/4 " creva je posebno brz i jednostavan.
Obeležja i prednosti
Keramička prstenasta klizna zaptivkaZa ekstra dugačak radni vek.
Funkcija 2 u 1Za prljavu vodu i ravan usis do 1 mm. Jednostavnom promenom korpe filtera, izabran je željeni režim.
Prekidač sa plovkom podesiv po visiniPovećava fleksibilnost pri podešavanju tačke uključivanja i isključivanja pumpi i štiti od zaribavanja.
Brza konekcija
- Priključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1 1/4" na pumpu.
Predviđeno za prljavu vodu
- Pouzdano istakanje vode sa komadićima prljavštine veličine do 20 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača sa plovkom
- Za prekopčavanje na kontinuirani rad.
Komforna drška za nošenje
- Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|500
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 9500
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Potisna visina (m)
|7
|Pritisak (bar)
|max. 0,7
|Granulacija (mm)
|max. 20
|Dubina uranjanja (m)
|max. 7
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|1
|Visina preostale vode (mm)
|1
|Priključni navoj
|G1
|Priključni navoj na potisnoj strani
|Unutrašnji navoj G1
|Priključni kabl (m)
|10
|Napon (V)
|230 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|4,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|237 x 241 x 279
Scope of supply
- Priključni deo za crevo: 1 1/4''
Oprema
- Komforna drška za nošenje
- Brzo priključivanje
- Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Funkcija 2 u 1
- Prekidač sa plovkom podesiv po visini za veću fleksibilnost
- Keramička prstenasta klizna zaptivka
- U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode
- U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
Područja primene
- Za istakanje vode iz baštenskih jezera
- Za angažovanje pri poplavama
- Za štete izazvane vodom u kući i u podrumu (curenje mašine za pranje veša/ prodor podzemne vode)
- Za istakanje vode iz bazena
Pribor
