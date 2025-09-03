Zahvaljujući 2-u-1 funkciji, robusna SP 5 Dual potopna pumpa može se koristiti i za čistu i za prljavu vodu i pouzdano pumpa zagađenu vodu sa česticama prljavštine veličine do 20 milimetara. Za rezultate koji se mogu porediti sa brisanjem do 1 milimetra, varijabilna filter korpa može se veoma brzo promeniti sa podešavanja prljave vode na ravan usis. Sa maksimalnim protokom od 9,500 l / h, SP 5 Dual je idealan za ispumpavanje vode iz poplavljenih podruma, baštenskih bazena ili bazena. Za dug životni vek se ugrađuje prstenasta klizna zaptivka poznata u profesionalnom području. On se može automatski uključiti i isključiti pomoću plutajućeg prekidača. Plovak je takođe pričvršćen za šinu i vertikalno podesiv za nisko pumpanje. Zahvaljujući Quick Connect priključcima, spoj 1 1/4 " creva je posebno brz i jednostavan.