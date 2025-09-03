SP 7 Dirt je najjača potapajuća pumpa za prljavu vodu iz kuće Kärcher. Uz protok od 15.500 l/h savršena je za posebno zahtevne poslove isušivanja, npr. velikih baštenskih jezera, poplavljenih podruma ili iskopa (do 100 m³) sa česticama prljavštine veličine do 30 mm. Ako preti začepljenje zbog krupnije prljavštine, ugrađeni pretfilter od nerđajućeg čelika može se spustiti radi zaštite radnog kola pumpe. Prstenasta klizna zaptivka, koja se koristi i kod profesionalnih uređaja, pruža izuzetno dug radni vek. Po izboru možete produžiti garanciju na 5 godina. Prekidač s plovkom ima i druge praktične funkcije: automatski uključuje i isključuje pumpu prema vodostaju, sprečava rad na suvo i može se podešavati po visini. Takođe se može fiksirati kako bi potapajuća pumpa ispumpavala vodu u neprekidnom režimu rada sve do visine preostale tečnosti od 35 mm. Povrh toga priključni nastavak Quick Connect omogućava brzo povezivanje sa crevima prečnika 1", 1 1/4" i 1 1/2".