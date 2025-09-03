Potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 7 Dirt
15.500 litara na sat, robustan i pouzdan: potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 7 Dirt sa ugrađenim pretfilterom i prekidačem s plovkom podesivim po visini za veću fleksibilnost.
SP 7 Dirt je najjača potapajuća pumpa za prljavu vodu iz kuće Kärcher. Uz protok od 15.500 l/h savršena je za posebno zahtevne poslove isušivanja, npr. velikih baštenskih jezera, poplavljenih podruma ili iskopa (do 100 m³) sa česticama prljavštine veličine do 30 mm. Ako preti začepljenje zbog krupnije prljavštine, ugrađeni pretfilter od nerđajućeg čelika može se spustiti radi zaštite radnog kola pumpe. Prstenasta klizna zaptivka, koja se koristi i kod profesionalnih uređaja, pruža izuzetno dug radni vek. Po izboru možete produžiti garanciju na 5 godina. Prekidač s plovkom ima i druge praktične funkcije: automatski uključuje i isključuje pumpu prema vodostaju, sprečava rad na suvo i može se podešavati po visini. Takođe se može fiksirati kako bi potapajuća pumpa ispumpavala vodu u neprekidnom režimu rada sve do visine preostale tečnosti od 35 mm. Povrh toga priključni nastavak Quick Connect omogućava brzo povezivanje sa crevima prečnika 1", 1 1/4" i 1 1/2".
Obeležja i prednosti
Keramička prstenasta klizna zaptivkaZa ekstra dugačak radni vek.
Prekidač sa plovkom podesiv po visiniPovećava fleksibilnost pri podešavanju tačke uključivanja i isključivanja pumpi i štiti od zaribavanja.
Brza konekcijaPriključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1"-, 1 1/4"- i 1 1/2".
Predviđeno za prljavu vodu
- Pouzdano istakanje vode sa komadićima prljavštine veličine do 30 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača sa plovkom
- Za prekopčavanje na kontinuirani rad.
Komforna drška za nošenje
- Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Robusni predfilter koji se jednostavno postavlja kao pribor
- Štiti pumpu od prevelikog prljanja i na taj način sprečava zaglavljivanje radnog kola pumpe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|750
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 15500
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Potisna visina (m)
|8
|Pritisak (bar)
|max. 0,8
|Granulacija (mm)
|max. 30
|Dubina uranjanja (m)
|max. 7
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|35
|Visina preostale vode (mm)
|35
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na potisnoj strani
|Unutrašnji navoj G1 1/2
|Priključni kabl (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|6,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|7,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|230 x 285 x 354
Scope of supply
- Priključni deo za crevo: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Oprema
- Komforna drška za nošenje
- Brzo priključivanje
- Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Prekidač sa plovkom podesiv po visini za veću fleksibilnost
- Integrisani predfilter od nerđajućeg čelika
- U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode
- U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
- Keramička prstenasta klizna zaptivka
Područja primene
- Za istakanje vode iz baštenskih jezera
- Za angažovanje pri poplavama
- Za dreniranje građevinskih jama do najviše 100 m³
