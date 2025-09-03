Potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 7 Dirt Inox
Sa senzorom za nivo i integrisanim predfilterom: uronjena pumpa za prljavu vodu SP 7 Dirt Inox savladava do 15.500 l/h prljave vode u zahtevnim zadacima dreniranja.
Individualno podesivi senzor za nivo odmah pokreće pumpu za prljavu vodu SP 7 Dirt Inox pri kontaktu sa vodom. Kada nivo vode opet padne ispod nivoa senzora, pumpa se automatski zaustavlja posle 15 sekundi. Uronjena pumpa ekstremne snage je idealno podesna za dreniranje na primer velikih baštenskih jezera, poplavljenih podruma ili građevinskih jama (maks. 100 m³), jer ona sa 15.500 l/h pouzdano može da istače jako zaprljanu vodu (sa komadićima prljavštine veličine do 30 mm). Kod još više zaprljane vode za zaštitu od začepljenja služi integrisani predfilter od nerđajućeg čelika, koji može da se navuče. Putem prekidača automatski-manuelno moguće je uronjenu pumpu prebaciti i na kontinuirani rad. Ona pouzdano ispumpava do visine preostale vode od 35 milimetara – kako u kontinualnom radu tako i u automatskoj vrsti rada, pri odgovarajućem podešavanju senzora za nivo. Sa Quick Connect priključnim cevnim nastavkom mogu brzo i jednostavno da se priključe creva 1"-, 1 1/4"- i 1 1/2". Zahvaljujući kućištu od nerđajućeg čelika i robusnoj kliznoj prstenastoj zaptivci pumpa ima naročito dug vek trajanja. Po izboru je moguće produženje garancije na 5 godina.
Obeležja i prednosti
Keramička prstenasta klizna zaptivkaZa ekstra dugačak radni vek.
Level senzorZa kontinualno definisanje tačke uključivanja i isključivanja pumpi.
Brza konekcijaPriključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1"-, 1 1/4"- i 1 1/2".
Predviđeno za prljavu vodu
- Pouzdano istakanje vode sa komadićima prljavštine veličine do 30 mm.
Prekidač za automatsko-manuelno
- Za prekopčavanje od automatskog na manuelnu vrstu rada.
Komforna drška za nošenje
- Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Robusni i integrisani predfilter od nerđajućeg čelika
- Štiti pumpu od prevelikog prljanja i na taj način sprečava zaglavljivanje radnog kola pumpe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|750
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 15500
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Potisna visina (m)
|8
|Pritisak (bar)
|max. 0,8
|Granulacija (mm)
|max. 30
|Dubina uranjanja (m)
|max. 7
|Zaustavno vreme (s)
|15
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|35
|Visina preostale vode (mm)
|35
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na potisnoj strani
|Unutrašnji navoj G1 1/2
|Priključni kabl (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|6,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|7,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|238 x 287 x 354
Scope of supply
- Priključni deo za crevo: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Oprema
- Komforna drška za nošenje
- Brzo priključivanje
- Prebacivanje za ručni/automatski rad: Prekidač na pumpi
- Senzor za nivo: kontinualno određivanje visine uključivanja
- Integrisani predfilter od nerđajućeg čelika
- U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode
- U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
- Keramička prstenasta klizna zaptivka
- Kućište od nerđajućeg čelika
Videos
Područja primene
- Za istakanje vode iz baštenskih jezera
- Za angažovanje pri poplavama
- Za dreniranje građevinskih jama do najviše 100 m³
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.