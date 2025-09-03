Individualno podesivi senzor za nivo odmah pokreće pumpu za prljavu vodu SP 7 Dirt Inox pri kontaktu sa vodom. Kada nivo vode opet padne ispod nivoa senzora, pumpa se automatski zaustavlja posle 15 sekundi. Uronjena pumpa ekstremne snage je idealno podesna za dreniranje na primer velikih baštenskih jezera, poplavljenih podruma ili građevinskih jama (maks. 100 m³), jer ona sa 15.500 l/h pouzdano može da istače jako zaprljanu vodu (sa komadićima prljavštine veličine do 30 mm). Kod još više zaprljane vode za zaštitu od začepljenja služi integrisani predfilter od nerđajućeg čelika, koji može da se navuče. Putem prekidača automatski-manuelno moguće je uronjenu pumpu prebaciti i na kontinuirani rad. Ona pouzdano ispumpava do visine preostale vode od 35 milimetara – kako u kontinualnom radu tako i u automatskoj vrsti rada, pri odgovarajućem podešavanju senzora za nivo. Sa Quick Connect priključnim cevnim nastavkom mogu brzo i jednostavno da se priključe creva 1"-, 1 1/4"- i 1 1/2". Zahvaljujući kućištu od nerđajućeg čelika i robusnoj kliznoj prstenastoj zaptivci pumpa ima naročito dug vek trajanja. Po izboru je moguće produženje garancije na 5 godina.