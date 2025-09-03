Držač za crevo
Robusno obrađeni držač za creva za postavljanje na spoljašnje zidove. Praktičan i ne zauzima mnogo mesta. Sa mogućnošću odlaganja za prskalice i tuševe. Za sva uobičajena baštenska creva.
Robusno obrađeni Kärcher držač za creva je namenjen za jednostavno postavljanje na spoljašnje zidove. Praktičan držač za creva štedi mesto i nudi mogućnost čuvanja za prskalice i tuševe. Čuvanje creva je namenjeno za sva uobičajena baštenska creva. Na taj način vam za negu bašte više ništa ne stoji na putu.Inovativni Kärcher sistemi creva za zalivanje postavljaju nova merila u tačkama funkcionalnosti, dizajna i kvaliteta. Idealni za brzo namotavanje i odmotavanje creva, bez manuelne kontrole - uz minimalnu potrebu mesta za odlaganje. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.
Obeležja i prednosti
Jednostavno stavljanje na spoljne zidove
- Dobra mogućnost odlaganja
Praktično i ne zauzima puno mesta sa mogućnošću odlaganje za prskalice i tuševe
Specifikacije
Tehnički podaci
|Kapacitet creva (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|160 x 250 x 180