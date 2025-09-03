Robusno obrađeni Kärcher držač za creva je namenjen za jednostavno postavljanje na spoljašnje zidove. Praktičan držač za creva štedi mesto i nudi mogućnost čuvanja za prskalice i tuševe. Čuvanje creva je namenjeno za sva uobičajena baštenska creva. Na taj način vam za negu bašte više ništa ne stoji na putu.Inovativni Kärcher sistemi creva za zalivanje postavljaju nova merila u tačkama funkcionalnosti, dizajna i kvaliteta. Idealni za brzo namotavanje i odmotavanje creva, bez manuelne kontrole - uz minimalnu potrebu mesta za odlaganje. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.