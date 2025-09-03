Držač za crevo Plus
Robustan držač za creva za spoljašnje zidove. Praktičan i ne zauzima mnogo mesta. Sa pregradom za čuvanje prskalica, tuševa, priključaka, spojnica i rukavica. Za sva uobičajena baštenska creva.
Robusno obrađeni Kärcher držač za creva Plus je najbolje namenjen za jednostavno postavljanje na spoljašnje zidove. Praktičan držač za creva štedi mesto i nudi mogućnost čuvanja za prskalice i tuševe. Uz to raspolaže pregradom za odlaganje priključaka za slavine, spojnica i baštenskih rukavica. Čuvanje creva je namenjeno za sva uobičajena baštenska creva. Na taj način vam za negu bašte više ništa ne stoji na putu.Inovativni Kärcher sistemi creva za zalivanje postavljaju nova merila u tačkama funkcionalnosti, dizajna i kvaliteta. Idealni za brzo namotavanje i odmotavanje creva - uz minimalnu potrebu mesta za odlaganje. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.
Obeležja i prednosti
Mogućnost odlaganja za prskalice i tuševe
Praktično odlaganje creva koje ne zauzima puno mesta
- Sve odloženo centralno na jednom mestu.
- Za sva standardna baštenska creva
Robusna prerada
- Dugotrajnost.
Pregrada za odlaganje za priključke za slavine, spojnice i baštenske rukavice
Zidni držač
- Jednostavno nanošenje na (spoljne) zidove
Specifikacije
Tehnički podaci
|Kapacitet creva (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|145 x 300 x 305