Prva Indoor motalica za crevo za balkon predstavlja kraj teškim kantama za zalivanje. Kompaktna kutija za crevo, CR 3.110 Balcony, je idealno rešenje za zalivanje na balkonima, krovnim terasama i malim baštama. Pouzdani sistem protiv kapanja i praktično čuvanje pribora izumeli su novo ugodno zalivanje. Dve ugrađene Aquastop spojnice omogućuju komforno otkačivanje bez prskanja. Fleke od vode na tepihu ili parketu su zahvaljujući inteligentnom konceptu odlaganja za pribor i krajeve creva passé. Uz to kutija za creva CR 3.110 Balcony zahvaljujući odgovarajućem priključku za slavinu za unutrašnje armature takođe može da se montira na unutrašnje slavine za vodu. Osim toga: Indoor motalica za crevo je takođe namenjena kao dotočno crevo za K 2.200 Balcony i druge K 2 uređaje.