Kompaktna kutija za crevo CR 3.110 Balcony
Kompaktna kutija za creva za zalivanje na balkonima, natkrivenim terasama i u malim baštama. Komforno i brzo namotavanje i odmotavanje. Idealno za odlaganje u stanu, koje ne zauzima mnogo mesta.
Prva Indoor motalica za crevo za balkon predstavlja kraj teškim kantama za zalivanje. Kompaktna kutija za crevo, CR 3.110 Balcony, je idealno rešenje za zalivanje na balkonima, krovnim terasama i malim baštama. Pouzdani sistem protiv kapanja i praktično čuvanje pribora izumeli su novo ugodno zalivanje. Dve ugrađene Aquastop spojnice omogućuju komforno otkačivanje bez prskanja. Fleke od vode na tepihu ili parketu su zahvaljujući inteligentnom konceptu odlaganja za pribor i krajeve creva passé. Uz to kutija za creva CR 3.110 Balcony zahvaljujući odgovarajućem priključku za slavinu za unutrašnje armature takođe može da se montira na unutrašnje slavine za vodu. Osim toga: Indoor motalica za crevo je takođe namenjena kao dotočno crevo za K 2.200 Balcony i druge K 2 uređaje.
Obeležja i prednosti
Uklj. 10 plus 2 m visokokvalitetno, crevo bez ftalata
Prskalice
2 spojnice za crevo sa Aqua Stop za otkačinjanje bez prskanja
Ravan držač za zid
Priključni delovi za spoljne i unutrašnje slavine
Gotovo montirano
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina creva (m)
|10
|Kapacitet creva (m)
|10 (5/16")
|Pritisak pucanja (bar)
|24
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|2,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|145 x 285 x 330
Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.
Scope of supply
- Spojka creva s funkcijom Aqua Stop: 2 Kom
- Priključak za slavinu sa redukcionim delom, G3/4, G1/2: 1 Kom
- Prskalice: 1 Kom
Videos
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Za zalivanje saksijskog cveća
- Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.