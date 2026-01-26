Metalna kolica za creva HT 80 M

Dugovečna kolica za creva HT 80 M od metala sa podesivom viljuškom i ergonomskom. drškom. Čelični ram i bubanj, robusni i nerđajući. Sa kanalicom za crevo i ručnom polugom za slobodno pokretanje.

Dragocena kolica za crevo HT 80 od metala perfektno su namenjena za zalivanje srednje velikih do velikih površina i bašta. Izvedba u metalu se odnosi kako na ram tako i na bubanj. Time se oba elementa prezentuju kao nerđajući i izrazito robusni. Na klizanje otporna, ergonomska drška i po visini podesiva viljuška znatno pojednostavljuju rad. Ostali detalji opreme: Kanalica za crevo, manuelna drška za slobodan rad i savijeni priključak za crevo. Uključujući 2 univerzalne spojnice za creva Plus. Na taj način vam za negu bašte više ništa ne stoji na putu.Inovativni Kärcher sistemi creva za zalivanje postavljaju nova merila u tačkama funkcionalnosti, dizajna i kvaliteta. Moderna kolica za creva omogućuju brzo namotavanje i odmotavanje creva, bez manuelne kontrole - uz minimalnu potrebu mesta za odlaganje. Kärcher kolica za creva su kompatibilna sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.

Obeležja i prednosti
Ugaoni priključak za crevo
  • Zahvaljujući savijenom priključku za crevo, samo crevo se ne savija. Na taj način se uvek garantuje maksimalan protok vode.
Viljuška za uključivanje, podesiva po visini
Sa 2 univerzalne spojnice za creva Plus
Neklizajuća ergonomska drška
  • Komforna drška za lako rukovanje
Vođica za crevo i slobodnohodna ručica za obrtanje
  • Za lako odmotavanje i umotavanje creva
Čelični okvir i bubanj
  • Robusno i otporno na koroziju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Kapacitet creva (m) max. 80 (1/2") / max. 60 (5/8") / max. 40 (3/4")
Boja crna
Težina (kg) 5,8
Težina sa ambalažom (kg) 6,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 420 x 570 x 853

Scope of supply

  • Spojka creva: 2 Kom
Metalna kolica za creva HT 80 M
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
  • Baštenski alati i oprema
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.