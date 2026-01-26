Dragocena kolica za crevo HT 80 od metala perfektno su namenjena za zalivanje srednje velikih do velikih površina i bašta. Izvedba u metalu se odnosi kako na ram tako i na bubanj. Time se oba elementa prezentuju kao nerđajući i izrazito robusni. Na klizanje otporna, ergonomska drška i po visini podesiva viljuška znatno pojednostavljuju rad. Ostali detalji opreme: Kanalica za crevo, manuelna drška za slobodan rad i savijeni priključak za crevo. Uključujući 2 univerzalne spojnice za creva Plus. Na taj način vam za negu bašte više ništa ne stoji na putu.Inovativni Kärcher sistemi creva za zalivanje postavljaju nova merila u tačkama funkcionalnosti, dizajna i kvaliteta. Moderna kolica za creva omogućuju brzo namotavanje i odmotavanje creva, bez manuelne kontrole - uz minimalnu potrebu mesta za odlaganje. Kärcher kolica za creva su kompatibilna sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.