Metalna kolica za creva HT 80 M
Dugovečna kolica za creva HT 80 M od metala sa podesivom viljuškom i ergonomskom. drškom. Čelični ram i bubanj, robusni i nerđajući. Sa kanalicom za crevo i ručnom polugom za slobodno pokretanje.
Dragocena kolica za crevo HT 80 od metala perfektno su namenjena za zalivanje srednje velikih do velikih površina i bašta. Izvedba u metalu se odnosi kako na ram tako i na bubanj. Time se oba elementa prezentuju kao nerđajući i izrazito robusni. Na klizanje otporna, ergonomska drška i po visini podesiva viljuška znatno pojednostavljuju rad. Ostali detalji opreme: Kanalica za crevo, manuelna drška za slobodan rad i savijeni priključak za crevo. Uključujući 2 univerzalne spojnice za creva Plus. Na taj način vam za negu bašte više ništa ne stoji na putu.Inovativni Kärcher sistemi creva za zalivanje postavljaju nova merila u tačkama funkcionalnosti, dizajna i kvaliteta. Moderna kolica za creva omogućuju brzo namotavanje i odmotavanje creva, bez manuelne kontrole - uz minimalnu potrebu mesta za odlaganje. Kärcher kolica za creva su kompatibilna sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.
Obeležja i prednosti
Ugaoni priključak za crevo
- Zahvaljujući savijenom priključku za crevo, samo crevo se ne savija. Na taj način se uvek garantuje maksimalan protok vode.
Viljuška za uključivanje, podesiva po visini
Sa 2 univerzalne spojnice za creva Plus
Neklizajuća ergonomska drška
- Komforna drška za lako rukovanje
Vođica za crevo i slobodnohodna ručica za obrtanje
- Za lako odmotavanje i umotavanje creva
Čelični okvir i bubanj
- Robusno i otporno na koroziju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Kapacitet creva (m)
|max. 80 (1/2") / max. 60 (5/8") / max. 40 (3/4")
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|5,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|420 x 570 x 853
Scope of supply
- Spojka creva: 2 Kom
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
- Baštenski alati i oprema
Pribor
