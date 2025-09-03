Robusno obrađeni Kärcher Premium držač za creva sa kutijom je najbolje namenjen za jednostavno postavljanje na spoljašnje zidove. Praktičan držač za creva štedi mesto i nudi mogućnost čuvanja za prskalice i tuševe. Uz to raspolaže pregradom za odlaganje priključaka za slavine, spojnica i baštenskih rukavica. Ali to nije dovoljno: da biste sve držali u redu, Premium držač za creva sa kutijom dodatno nudi kutiju za odlaganje baštenskih makaza i svih drugih baštenskih alata. Čuvanje creva je namenjeno za sva uobičajena baštenska creva. Na taj način vam za negu bašte više ništa ne stoji na putu.Inovativni Kärcher sistemi creva za zalivanje postavljaju nova merila u tačkama funkcionalnosti, dizajna i kvaliteta. Idealni za brzo namotavanje i odmotavanje creva - uz minimalnu potrebu mesta za odlaganje. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.