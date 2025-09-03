Premium nosač creva HR 7.300
Za čuvanje creva i baštenskog priloga. Sa skidivim bubnjem za crevo, mogućnošću čuvanja za prskalice i tuševe kao i velikom kutijom za odlaganje i mogućnošću fiksiranja za štapove za zalivanje.
Kompaktna stanica za zalivanje! Gotovo montiran Premium nosač creva HR 7.300 za mobilnu ili stacionarnu primenu perfektno je namenjen za zalivanje malih do srednje velikih površina i bašta. Zahvaljujući mnoštvu mogućnosti za odlaganje konačno je sve smešteno na jedno mesto. Detalji opreme: skidivi bubanj za crevo (2 u 1), mogućnost čuvanja za prskalice i tuševe, prostrana kutija za odlaganje baštenskih rukavica, makaza, lopatica itd. Uključujući zidni držač i dve spojnice za creva kao i dodatna mogućnost za fiksiranje štapova za zalivanje. Namenjen za sva uobičajena baštenska creva (kapacitet: 30 m creva od 1/2" ili 20 m creva od 5/8" ili 12 m creva od 3/4"). Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.
Obeležja i prednosti
2 x standardne spojnice za crevo
Bubanj za crevo koji se skida (2 u 1)
Mogućnost odlaganja za prskalice i tuševe
Mogućnost fiksiranja za štap za zalivanje ili pričvršćene prskalice na crevu
Prostrana kutija za odlaganje za baštenske rukavice, makaze, grabulje, itd.
Kapacitet: 30 m 1/2" crevo ili 20 m 5/8" crevo ili 12 m 3/4" crevo
- Za sva standardna baštenska creva
Robusna prerada
- Dugotrajnost.
- Gotovo montirano
Zidni držač
- Stanica za zalivanje za praktično odlaganje creva i baštenskog pribora, koje ne zauzima mnogo mesta
- Jednostavno nanošenje na (spoljne) zidove
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|3,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|290 x 515 x 510
