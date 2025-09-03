Kompaktna stanica za zalivanje! Gotovo montiran Premium nosač creva HR 7.300 za mobilnu ili stacionarnu primenu perfektno je namenjen za zalivanje malih do srednje velikih površina i bašta. Zahvaljujući mnoštvu mogućnosti za odlaganje konačno je sve smešteno na jedno mesto. Detalji opreme: skidivi bubanj za crevo (2 u 1), mogućnost čuvanja za prskalice i tuševe, prostrana kutija za odlaganje baštenskih rukavica, makaza, lopatica itd. Uključujući zidni držač i dve spojnice za creva kao i dodatna mogućnost za fiksiranje štapova za zalivanje. Namenjen za sva uobičajena baštenska creva (kapacitet: 30 m creva od 1/2" ili 20 m creva od 5/8" ili 12 m creva od 3/4"). Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.