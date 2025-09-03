Baštenski tuš

2 u 1 rastvor za baštu: Bilo radost raspršivanja tušem ili adekvatan štap za zalivanje za efikasno zalivanje biljaka – baštenski tuš možete brzo da montirate i da ga odložite tako da ne zauzima mnogo mesta.

2 u 1 rastvor za baštu! Prvo, baštenski tuš, koji može da se montira u roku od 3 minuta, koji je veoma stabilan i podesiv po visini (1,50 - 2,20 m) u vrelim letnjim danima brine za uzbudljiv užitak u tuširanju. Pomoću skidivog štapa tuša korisnik sasvim normalno kao pod tušem u kupatilu može da se istušira i osveži. Zahvaljujući finom mlazu iz tuša potrošnja vode se pri tome značajno smanjuje nego prilikom hlađenja pomoću baštenskog creva. Drugo, štap tuša je ubedljiv takođe u svojoj funkciji kao adekvatan štap za zalivanje radi efikasnog zalivanja biljaka. U zimskoj sezoni tuš možete brzo i bez muke da rastavite na pojedinačne delove, da ih utaknete jedan u drugi,štedeći mesto ida ih kompaktno odložite. Tako je sigurno, da sledećeg leta ništa neće nedostajati. Ostali detalji opreme: Tronožac i šiljak za najbolju stabilnost, stepenasto podešavanje količine protoka vode jednom rukom, ON/OFF funkcija, pokretna glava za raspršivanje (180°).

Obeležja i prednosti
Baštenski tuš: U roku od 3 minuta namontirano
U roku od 3 minuta namontirano
Montaža bez upotrebe alata.
Baštenski tuš: Sa tronošcem i šiljkom
Sa tronošcem i šiljkom
garantuje stabilnost i robusnost
Baštenski tuš: Podesive visine od 1,50 - 2,20 m
Podesive visine od 1,50 - 2,20 m
Za korisnike različitih visina.
Biranje stepena količine protoka vode jednom rukom i ON/OFF funkcija
  • Komforno korišćenje uređaja
Skidivi štap za tuš i zalivanje (2u1)
Široki mlaz tuša
Pokretna glava za prskanje (180°)
  • Zgodna i laka upotreba.
Sa komfornom mogućnošću odlaganja koja ne zauzima puno mesta
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 1
Težina sa ambalažom (kg) 1,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 735 x 850 x 2130
Baštenski tuš
Područja primene
  • Zalivanje bašte
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.