Baštenski tuš
2 u 1 rastvor za baštu: Bilo radost raspršivanja tušem ili adekvatan štap za zalivanje za efikasno zalivanje biljaka – baštenski tuš možete brzo da montirate i da ga odložite tako da ne zauzima mnogo mesta.
2 u 1 rastvor za baštu! Prvo, baštenski tuš, koji može da se montira u roku od 3 minuta, koji je veoma stabilan i podesiv po visini (1,50 - 2,20 m) u vrelim letnjim danima brine za uzbudljiv užitak u tuširanju. Pomoću skidivog štapa tuša korisnik sasvim normalno kao pod tušem u kupatilu može da se istušira i osveži. Zahvaljujući finom mlazu iz tuša potrošnja vode se pri tome značajno smanjuje nego prilikom hlađenja pomoću baštenskog creva. Drugo, štap tuša je ubedljiv takođe u svojoj funkciji kao adekvatan štap za zalivanje radi efikasnog zalivanja biljaka. U zimskoj sezoni tuš možete brzo i bez muke da rastavite na pojedinačne delove, da ih utaknete jedan u drugi,štedeći mesto ida ih kompaktno odložite. Tako je sigurno, da sledećeg leta ništa neće nedostajati. Ostali detalji opreme: Tronožac i šiljak za najbolju stabilnost, stepenasto podešavanje količine protoka vode jednom rukom, ON/OFF funkcija, pokretna glava za raspršivanje (180°).
Obeležja i prednosti
U roku od 3 minuta namontiranoMontaža bez upotrebe alata.
Sa tronošcem i šiljkomgarantuje stabilnost i robusnost
Podesive visine od 1,50 - 2,20 mZa korisnike različitih visina.
Biranje stepena količine protoka vode jednom rukom i ON/OFF funkcija
- Komforno korišćenje uređaja
Skidivi štap za tuš i zalivanje (2u1)
Široki mlaz tuša
Pokretna glava za prskanje (180°)
- Zgodna i laka upotreba.
Sa komfornom mogućnošću odlaganja koja ne zauzima puno mesta
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|735 x 850 x 2130
Područja primene
- Zalivanje bašte
