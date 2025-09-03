2 u 1 rastvor za baštu! Prvo, baštenski tuš, koji može da se montira u roku od 3 minuta, koji je veoma stabilan i podesiv po visini (1,50 - 2,20 m) u vrelim letnjim danima brine za uzbudljiv užitak u tuširanju. Pomoću skidivog štapa tuša korisnik sasvim normalno kao pod tušem u kupatilu može da se istušira i osveži. Zahvaljujući finom mlazu iz tuša potrošnja vode se pri tome značajno smanjuje nego prilikom hlađenja pomoću baštenskog creva. Drugo, štap tuša je ubedljiv takođe u svojoj funkciji kao adekvatan štap za zalivanje radi efikasnog zalivanja biljaka. U zimskoj sezoni tuš možete brzo i bez muke da rastavite na pojedinačne delove, da ih utaknete jedan u drugi,štedeći mesto ida ih kompaktno odložite. Tako je sigurno, da sledećeg leta ništa neće nedostajati. Ostali detalji opreme: Tronožac i šiljak za najbolju stabilnost, stepenasto podešavanje količine protoka vode jednom rukom, ON/OFF funkcija, pokretna glava za raspršivanje (180°).