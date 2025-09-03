Štap za zalivanje

Robustan, ergonomski i višestrano primenljiv štap za zalivanje sa top opremom. Za zalivanje malih i srednje velikih površina. Sa šest mlazeva.

Kärcher ergonomski štap za zalivanje je svetsko čudo po pitanju perfekcije i komfora. Njegove mnogostruke mogućnosti primene čine ga univerzalnim multitalentom. Štap za zalivanje je idealno namenjen za zalivanje malih i srednje velikih površina i bašta. Uspela kombinacija elegantnog dizajna, prvoklasne funkcionalnosti i perfektne ergonomije je ubedljiva na celoj liniji, a štap za zalivanje čini idealnim uređajem za rad takođe i u slučaju dugotrajnih primena. Ukratko: Idealno rešenje za uživanje u prskanju bašte. Osim toga: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Detalji opreme: Podešavanje količine protoka vode jednom rukom (uklj. ON/OFF funkcija), 6 mlazeva

Obeležja i prednosti
6 vrste mlazna oblika
  • Fleksibilno i višestruko primenljiv.
Podešavanje količine protoka vode jednom rukom i ON/OFF funkcija
  • Omogućava rukovanje jednom rukom
Neklizajuća ergonomska drška
  • Za lako i udobno rukovanje
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,3
Težina sa ambalažom (kg) 0,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 850 x 150 x 66
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
  • Obaranje manjih stabala
  • Za zalivanje saksijskog cveća
  • Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
  • Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.
