Kärcher ergonomski štap za zalivanje je svetsko čudo po pitanju perfekcije i komfora. Njegove mnogostruke mogućnosti primene čine ga univerzalnim multitalentom. Štap za zalivanje je idealno namenjen za zalivanje malih i srednje velikih površina i bašta. Uspela kombinacija elegantnog dizajna, prvoklasne funkcionalnosti i perfektne ergonomije je ubedljiva na celoj liniji, a štap za zalivanje čini idealnim uređajem za rad takođe i u slučaju dugotrajnih primena. Ukratko: Idealno rešenje za uživanje u prskanju bašte. Osim toga: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Detalji opreme: Podešavanje količine protoka vode jednom rukom (uklj. ON/OFF funkcija), 6 mlazeva