Štap za zalivanje
Robustan, ergonomski i višestrano primenljiv štap za zalivanje sa top opremom. Za zalivanje malih i srednje velikih površina. Sa šest mlazeva.
Kärcher ergonomski štap za zalivanje je svetsko čudo po pitanju perfekcije i komfora. Njegove mnogostruke mogućnosti primene čine ga univerzalnim multitalentom. Štap za zalivanje je idealno namenjen za zalivanje malih i srednje velikih površina i bašta. Uspela kombinacija elegantnog dizajna, prvoklasne funkcionalnosti i perfektne ergonomije je ubedljiva na celoj liniji, a štap za zalivanje čini idealnim uređajem za rad takođe i u slučaju dugotrajnih primena. Ukratko: Idealno rešenje za uživanje u prskanju bašte. Osim toga: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Detalji opreme: Podešavanje količine protoka vode jednom rukom (uklj. ON/OFF funkcija), 6 mlazeva
Obeležja i prednosti
6 vrste mlazna oblika
- Fleksibilno i višestruko primenljiv.
Podešavanje količine protoka vode jednom rukom i ON/OFF funkcija
- Omogućava rukovanje jednom rukom
Neklizajuća ergonomska drška
- Za lako i udobno rukovanje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|850 x 150 x 66
Videos
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
- Obaranje manjih stabala
- Za zalivanje saksijskog cveća
- Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
- Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.