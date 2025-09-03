Kärcher Premium ergonomski štap za zalivanje je svetsko čudo po pitanju perfekcije i komfora. Njegove mnogostruke mogućnosti primene čine ga mnogostranim multifunkcionalnim uređajem i univerzalnim multitalentom. Premium štap za zalivanje je idealno namenjen za zalivanje malih i srednje velikih površina i bašta. Od zalivanja tla do radova na visini iznad glave – na primer u slučaju zalivanja visećih biljaka – teleskopski štap za zalivanje dozvoljava najugodniji rad. Uspela kombinacija elegantnog dizajna, prvoklasne funkcionalnosti i perfektne ergonomije je ubedljiva na celoj liniji, a Kärcher Premium štap za zalivanje čini idealnim uređajem za rad takođe i u slučaju dugotrajnih primena. Ukratko: Idealno rešenje za uživanje u prskanju bašte. Osim toga: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Detalji opreme: Pokretna glava za raspršivanje (180°), teleskopska šipka (70-105 cm), podešavanje količine protoka vode jednom rukom (uklj. ON/OFF funkcija), komforna mogućnost kačenja, 6 mlazeva