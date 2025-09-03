Štap za zalivanje Premium

Robustan, dugovečan Premium štap za zalivanje u top opremi. Za zalivanje malih/srednjih površina. Mnogostrani sektori primene - od zalivanja tla do radova na visini iznad glave.

Kärcher Premium ergonomski štap za zalivanje je svetsko čudo po pitanju perfekcije i komfora. Njegove mnogostruke mogućnosti primene čine ga mnogostranim multifunkcionalnim uređajem i univerzalnim multitalentom. Premium štap za zalivanje je idealno namenjen za zalivanje malih i srednje velikih površina i bašta. Od zalivanja tla do radova na visini iznad glave – na primer u slučaju zalivanja visećih biljaka – teleskopski štap za zalivanje dozvoljava najugodniji rad. Uspela kombinacija elegantnog dizajna, prvoklasne funkcionalnosti i perfektne ergonomije je ubedljiva na celoj liniji, a Kärcher Premium štap za zalivanje čini idealnim uređajem za rad takođe i u slučaju dugotrajnih primena. Ukratko: Idealno rešenje za uživanje u prskanju bašte. Osim toga: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Detalji opreme: Pokretna glava za raspršivanje (180°), teleskopska šipka (70-105 cm), podešavanje količine protoka vode jednom rukom (uklj. ON/OFF funkcija), komforna mogućnost kačenja, 6 mlazeva

Obeležja i prednosti
Štap za zalivanje Premium: 6 vrste mlazna oblika
6 vrste mlazna oblika
Za zalivanje po potrebi
Štap za zalivanje Premium: Teleskopski štap (70–105 cm)
Teleskopski štap (70–105 cm)
Za sve vrste primena
Štap za zalivanje Premium: Podešavanje količine protoka vode jednom rukom i ON/OFF funkcija
Podešavanje količine protoka vode jednom rukom i ON/OFF funkcija
Za lako i udobno rukovanje
Pokretna glava za prskanje (180°)
  • Različiti uglovi prskanja za ciljano zalivanje
Komforna mogućnost kačenja
  • Dobra mogućnost odlaganja
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 780 x 150 x 66
Štap za zalivanje Premium
Videos
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
  • Za zalivanje saksijskog cveća
  • Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
  • Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.
Pribor