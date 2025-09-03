Štap za zalivanje Premium
Robustan, dugovečan Premium štap za zalivanje u top opremi. Za zalivanje malih/srednjih površina. Mnogostrani sektori primene - od zalivanja tla do radova na visini iznad glave.
Kärcher Premium ergonomski štap za zalivanje je svetsko čudo po pitanju perfekcije i komfora. Njegove mnogostruke mogućnosti primene čine ga mnogostranim multifunkcionalnim uređajem i univerzalnim multitalentom. Premium štap za zalivanje je idealno namenjen za zalivanje malih i srednje velikih površina i bašta. Od zalivanja tla do radova na visini iznad glave – na primer u slučaju zalivanja visećih biljaka – teleskopski štap za zalivanje dozvoljava najugodniji rad. Uspela kombinacija elegantnog dizajna, prvoklasne funkcionalnosti i perfektne ergonomije je ubedljiva na celoj liniji, a Kärcher Premium štap za zalivanje čini idealnim uređajem za rad takođe i u slučaju dugotrajnih primena. Ukratko: Idealno rešenje za uživanje u prskanju bašte. Osim toga: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Detalji opreme: Pokretna glava za raspršivanje (180°), teleskopska šipka (70-105 cm), podešavanje količine protoka vode jednom rukom (uklj. ON/OFF funkcija), komforna mogućnost kačenja, 6 mlazeva
Obeležja i prednosti
6 vrste mlazna oblikaZa zalivanje po potrebi
Teleskopski štap (70–105 cm)Za sve vrste primena
Podešavanje količine protoka vode jednom rukom i ON/OFF funkcijaZa lako i udobno rukovanje
Pokretna glava za prskanje (180°)
- Različiti uglovi prskanja za ciljano zalivanje
Komforna mogućnost kačenja
- Dobra mogućnost odlaganja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|780 x 150 x 66
Videos
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
- Za zalivanje saksijskog cveća
- Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
- Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.