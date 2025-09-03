Kružna prskalica RS 120/2
Kružna prskalica RS 120/2 sa podesivim uglom raspršivanja je idealno namenjena za zalivanje malih i srednje velikih površina i bašta. Maksimalna površina navodnjavanja iznosi 113 kvadratnih metara.
Kružna prskalica RS 120/2 je idealno namenjena za zalivanje malih i srednje velikih površina i bašta. Maksimalna površina navodnjavanja iznosi 113 kvadratnih metara.Prskalicu bez muke možete da priključite na baštensko crevo i kompatibilna je sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.
Obeležja i prednosti
Podesivi ugao prskanja
- Za zalivanje po potrebi
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik zalivanja 2 bara
|≤ 8 m
|Prečnik zalivanja 4 bara
|≤ 12 m
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|200 x 248 x 110